nubia Neo 5 시리즈, MWC 바르셀로나 2026에서 공개… 동급 유일의 내장 팬 탑재

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 누비아(nubia)가 MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)에서 혁신적인 nubia Neo 5 시리즈를 공개했으며, 이 시리즈는 nubia Neo 5 GT를 중심으로 동급 제품 중 유일하게 내장형 팬을 탑재하고 완전히 평면형 디자인을 채택한 것을 특징으로 하고, 이와 함께 더욱 접근성 높은 nubia Neo 5와 7.5인치 대형 디스플레이를 갖춘 nubia Neo 5 Max도 함께 공개됐다. 젊은 사용자에게 챔피언급 게임 경험을 제공하는 것을 목표로, 이 제품군은 전문급 냉각 시스템, 초고속 트리거, 장시간 배터리, AI 게임 스페이스(AI Game Space), 그리고 독점 AI 코파일럿 데미 2.0(AI Copilot Demi 2.0) 등 강력한 게이밍 기능을 세련된 게이밍 스마트폰에 통합했다.

출시 행사에서 공개된 신제품과 함께한 ZTE 임원진 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

ZTE의 바이커커(Bai Keke) 부사장은 "누비아의 비전은 간단하지만 도전적이다. 젊은 세대의 라이프스타일과 가장 잘 공명하는 기술 브랜드가 되는 것"이라고 말했다. 이어 "젊은 사용자들의 다양한 라이프스타일 시나리오를 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. 게이밍 최적화 AI와 프로 수준의 e스포츠 기능을 슬림하고 접근성 높은 제품에 결합함으로써, nubia Neo 시리즈는 치열한 게임 플레이뿐 아니라 일상적인 작업에서도 '승리하기 위해 출시된' 제품이다"라고 덧붙였다.

동급 유일의 내장 팬으로 가장 안정적인 성능 구현

다른 스마트폰이 수동 냉각 방식에 의존하는 것과 달리 nubia Neo 5 GT는 동급 최초이자 유일하게 능동 냉각 팬을 내장하고 여기에 29,508mm²의 대형 냉각 면적을 결합했다. 관통형 덕트 설계(Through-Flow Duct Design)를 통해 CPU와 배터리 위로 신선한 공기가 직접 흐르도록 유도한다.

이 기기는 MediaTek D7400 4nm 아키텍처, LPDDR Max 6400Mbps 동적 메모리, 그리고 NeoTurbo 엔진으로 구성된 콜드 코어 트리니티(Cold-Core Trinity) 플랫폼을 기반으로 작동하며 리소스를 지능적으로 최적화해 높고 안정적인 프레임 속도를 제공한다. 360° 게임 안테나(360° Game Antenna)는 안정적인 연결을 보장한다. 누비아는 주요 게임 개발사들과 협력해 게임 성능을 최적화했다. nubia Neo 5 GT는 가레나 프리 파이어(Garena Free Fire)와 MLBB에서 120FPS 게임 플레이 인증을 받았다. 또한 그래픽 요구 사항이 높은 델타 포스(Delta Force)에서도 90FPS 성능을 제공한다(시즌 중 업데이트 버전과 호환).

승리를 불러오는 콘솔 수준 정밀도

nubia Neo 5 GT는 550Hz Neo Triggers 5.0을 탑재해 5.5ms 이하 지연시간과 3049Hz 즉각 터치 속도를 특징으로 하며, 콘솔 수준의 즉각적인 반응과 제로 딜레이를 제공한다. 또한 매직 터치 3.0(Magic Touch 3.0) 알고리즘을 통해 손이 젖거나 땀이 나도 화면 반응성을 유지한다.

6.8인치 1.5K AMOLED 디스플레이는 144Hz 주사율과 4500니트 최대 밝기를 제공해 선명하고 부드러운 화면을 구현한다. SGS 인증 아이 케어(Eye Care) 기능은 장시간 게임 시 눈의 피로를 줄여 장시간 플레이를 덜 지치게 만든다. 승전보가 하루 종일 지속되도록 하기 위해, nubia Neo 5 GT는 6210mAh 듀얼 셀 배터리와 최대 80W 초고속 충전(EU 시장의 경우 45W PD)을 지원하며, 바이패스 충전(Bypass Charging) 기능을 통해 게임 중 배터리를 충전하지 않고도 전원을 직접 공급할 수 있다.

완전 평면 디자인과 몰입형 게이밍 경험

nubia Neo 5 GT는 고유한 ID 및 CMF 디자인을 특징으로 하며, 카메라 돌출을 제거한 완전 평면형 후면 디자인을 적용해 안정적인 그립감을 제공한다. 여기에 둥근 모서리 디자인과 90° 충전 케이블이 결합돼 편의성을 높였다. 또한 DTS:X® Ultra가 탑재된 듀얼 스테레오 스피커, X축 리니어 모터를 통해 몰입형 시청각 경험을 제공하며, 게임 플레이에 반응하는 이글 아이(Eagle Eye) 및 팬 RGB(Fan RGB) 조명을 통해 이 경험이 강화된다.

AI 게임 스페이스 5.0은 모든 성능 설정과 게임 관리를 한 곳에서 제공한다. 여기에 탑재된 AI 코파일럿 데미 2.0은 코치이자 동반자 역할을 수행한다. 게이밍 코치(Gaming Coach)는 실시간 상태 업데이트를 제공하고, 게이밍 챗봇(Gaming Chatbot)은 게임 플레이 관련 질문에 즉시 답변하며 데미 오토챗(Demi Auto-Chat)은 메시지를 자동으로 읽고 답장한다.

nubia Neo 5 시리즈는 단순한 게이밍 스마트폰 그 이상이며, 50MP AI 트리플 후면 카메라, 16MP 전면 카메라 및 실용적인 AI 기능으로 더 강력한 기능을 갖췄다. nubia Neo 5 시리즈는 2026년 3월 동남아시아 시장을 시작으로 글로벌 출시될 예정이다. 가격은 nubia Neo 5 GT의 경우 399유로, nubia Neo 5의 경우 299유로부터 시작하며 세 가지 색상으로 제공된다.

더 자세한 정보는 MWC 바르셀로나 피라 그란 비아(Fira Gran Via)의 2026 ZTE 부스(홀 3, 3F30)에서 확인하거나 https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html를 방문하여 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

ZTE 코퍼레이션

홍보부

이메일: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation