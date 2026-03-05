De nubia Neo 5-serie wordt op MWC Barcelona 2026 gelanceerd, met de enige ingebouwde ventilator in zijn klasse

BARCELONA, Spanje, 5 maart 2026 /PRNewswire/ -- nubia onthulde haar revolutionaire nubia Neo 5-serie op MWC Barcelona 2026, aangevoerd door de nubia Neo 5 GT - het enige toestel in zijn klasse met een ingebouwde ventilator en een volledig vlak ontwerp, naast de meer toegankelijke nubia Neo 5 en nubia Neo 5 Max met een 7,5-inch groot scherm. Bedoeld om jonge gebruikers een game-ervaring op kampioenniveau voor te stellen, bieden ze krachtige gamingmogelijkheden zoals professionele koeling, bliksemsnelle triggers, een zeer lange levensduur van de batterij, AI Game Space en de exclusieve AI Copilot Demi 2.0 in een slanke gamingkrachtpatser.

"Bij nubia is onze visie eenvoudig maar ambitieus: we willen het technologiemerk worden dat het best aansluit bij de levensstijl van jongeren," aldus Bai Keke, vicevoorzitter van ZTE. "We bouwen aan een gevarieerde productenportfolio gericht op elk scenario van de levensstijl van jongeren. Door op gaming afgestemde AI te combineren met e-sportfuncties op professioneel niveau in een slank, toegankelijk pakket, is de nubia Neo-serie echt 'Born to Win', of het nu gaat om intense gevechten of dagelijkse taken."

De enige ingebouwde ventilator in zijn klasse voor onovertroffen stabiliteit

Terwijl andere telefoons enkel op passieve koeling vertrouwen, is de nubia Neo 5 GT het eerste en enige toestel in zijn klasse met een echte actieve koelventilator, gecombineerd met een enorm koeloppervlak van 29.508 mm². Deze game-changer werkt met een speciaal Through-Flow Duct Design, dat de frisse luchtstroom rechtstreeks over de CPU en de batterij leidt.

Het apparaat werkt op de Cold-Core Trinity, bestaande uit een MediaTek D7400 4nm efficiënte architectuur met LPDDR Max 6400Mbps dynamisch geheugen, beheerd door de NeoTurbo Engine, die op intelligente wijze bronnen optimaliseert om hoge, stabiele framerates te leveren voor consistent uitstekende game-ervaringen. De 360° Game-antenne zorgt voor een sterke verbinding. nubia werkt nauw samen met game-ontwikkelaars van topniveau om samen de gamingprestaties te optimaliseren. nubia Neo 5 GT is officieel gecertificeerd voor 120FPS gameplay op Garena Free Fire en MLBB. Verder levert het toestel een indrukwekkende 90FPS-ervaring op het grafisch intense Delta Force (compatibel met de bijgewerkte Mid-Season-versie).

Triggeroverwinning met precisie op console-niveau

De nubia Neo 5 GT is uitgerust met 550Hz Neo Triggers 5.0, een toonaangevende latentie van sub-5,5ms en een directe aanraaksnelheid van 3049Hz, waardoor het als een speciale gameconsole aanvoelt die directe respons en geen vertraging belooft. Het Magic Touch 3.0-algoritme zorgt ervoor dat het scherm reageert, zelfs als uw vingers zweterig, nat of vettig zijn.

Het 6,8-inch 1,5K AMOLED-scherm met 144Hz vernieuwingssnelheid en 4.500 nits piekhelderheid staat garant voor scherpe, vlotte beelden. Voor lange gamesessies helpt de SGS-gecertificeerde Eye Care om vermoeidheid van de ogen te verminderen, waardoor langdurig gamen minder vermoeiend wordt. Om ervoor te zorgen dat u de hele dag lang kunt winnen, heeft de nubia Neo 5 GT een zeer grote 6210 mAh dual-cell batterij, gekoppeld aan tot 80W Super Fast Charging (45W PD voor de EU-markt). Voor verstokte gamers: Bypass Charging voorziet de telefoon direct van stroom zonder dat u de batterij tijdens het gamen moet opladen.

Onderdompelende game-ervaring en volledig vlak ontwerp

De nubia Neo 5 GT heeft een uniek ID- en CMF-ontwerp, de enige met een vlakke achterkant in zijn klasse, waar de camerabuil is geëlimineerd voor een stevige grip. Dit comfort wordt verder verbeterd door verfijnde afgeronde hoeken en een speciale 90° oplaadkabel. De telefoon biedt onderdompelende audiovisuele ervaringen via Stereo Dual Speakers met DTS:X® Ultra en een X-Axis lineaire motor, versterkt door Eagle Eye & Fan RGB-verlichting die op gameplay reageert.

De AI Game Space 5.0 op e-sportniveau plaatst alle prestatie-instellingen en gamebeheer op één plek. Binnenin zit de exclusieve AI Copilot Demi 2.0, die als coach en metgezel optreedt. Gaming Coach biedt realtime statusupdates, terwijl Gaming Chatbot gameplayvragen ogenblikkelijk beantwoordt en Demi Auto-Chat berichten automatisch leest en beantwoordt.

De nubia Neo 5-serie is meer dan alleen een gaming-smartphone en wordt verder versterkt door de 50MP AI Triple Rear Camera, een 16MP Front Camera en praktische AI-functies. De wereldwijde uitrol van de nubia Neo 5-serie begint eerst in Zuidoost-Azië in maart van dit jaar. De prijzen beginnen bij €399 voor de nubia Neo 5 GT en €299 voor de nubia Neo 5 - beide verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, hal 3, Fira Gran Via) op MWC Barcelona 2026 of kijk op: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

