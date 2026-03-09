nubia Neo 5 Series Diluncurkan di MWC Barcelona 2026 dengan Kipas Pendingin Bawaan, Inovasi Satu-Satunya di Kelasnya

"Di nubia, visi kami sederhana namun ambisius: menjadi brand teknologi yang paling sesuai dengan gaya hidup generasi muda," ujar Bai Keke, Vice President, ZTE. "Kami mengembangkan beragam portofolio produk untuk berbagai kebutuhan generasi muda. Dengan menggabungkan AI yang dioptimalkan untuk gim dan fitur esports profesional dalam perangkat yang ramping dan mudah diakses, nubia Neo series benar-benar 'Born to Win', baik untuk pertempuran intens dalam gim maupun penggunaan sehari-hari."

Satu-Satunya Produk di Kelasnya dengan Kipas Pendingin Bawaan

Berbeda dari kebanyakan smartphone yang hanya menggunakan sistem pendingin pasif, nubia Neo 5 GT menjadi perangkat pertama di kelasnya yang dilengkapi kipas pendingin aktif di dalam perangkat. Sistem ini didukung area pendingin seluas 29.508 mm² serta desain Through-Flow Duct yang mengalirkan udara langsung ke CPU dan baterai.

Perangkat ini menggunakan prosesor MediaTek D7400 dengan arsitektur 4nm, dipadukan dengan dynamic memory LPDDR Max 6400Mbps, serta dikelola oleh NeoTurbo Engine yang secara cerdas mengoptimalkan sumber daya untuk menjaga frame rate tetap tinggi dan stabil. Fitur 360° Game Antenna memastikan koneksi jaringan tetap kuat. nubia juga bekerja sama dengan pengembang gim ternama untuk mengoptimalkan performa. nubia Neo 5 GT telah tersertifikasi gameplay 120 FPS untuk Garena Free Fire dan MLBB, serta mampu menghadirkan 90 FPS pada gim Delta Force yang memiliki grafis tinggi (kompatibel dengan versi Mid-Season).

Kontrol Presisi Layaknya Konsol Gim

nubia Neo 5 GT dilengkapi Neo Triggers 5.0 dengan frekuensi 550Hz, latensi di bawah 5,5 ms, dan instant touch rate 3049Hz sehingga memberikan respons cepat layaknya konsol gim. Teknologi Magic Touch 3.0 Algorithm menjaga layar tetap responsif bahkan saat jari berkeringat, basah, atau berminyak.

Perangkat ini juga menghadirkan layar AMOLED 6,8 inci beresolusi 1.5K dengan refresh rate 144Hz serta kecerahan puncak 4.500 nits, menghasilkan tampilan tajam dan sangat mulus. Sertifikasi SGS Eye Care turut mengurangi beban mata saat bermain dalam waktu lama. Untuk mendukung sesi bermain gim dengan durasi lama, nubia Neo 5 GT dibekali baterai dual-cell 6.210 mAh dengan fitur pengisian daya cepat hingga 80W (45W PD untuk pasar Uni Eropa). Dengan fitur Bypass Charging, perangkat memperoleh pasokan daya secara langsung dari adaptor tanpa harus mengisi daya baterai saat bermain gim.

Pengalaman Gim Imersif dengan Desain Bagian Belakang yang Sepenuhnya Rata

nubia Neo 5 GT memiliki desain flat-back yang unik di kelasnya, tanpa tonjolan kamera sehingga dapat digenggam dengan lebih stabil. Kenyamanan ini semakin ditingkatkan dengan sudut perangkat yang lebih membulat, serta kabel pengisian daya 90° khusus untuk bermain gim. Untuk pengalaman audio visual yang lebih imersif, perangkat ini dilengkapi Stereo Dual Speakers dengan DTS:X® Ultra, linear motor X-Axis, serta pencahayaan Eagle Eye & Fan RGB yang bereaksi mengikuti aktivitas dalam gim.

Sementara itu, AI Game Space 5.0 menjadi pusat pengaturan performa dan manajemen gim. Di dalamnya terdapat AI Copilot Demi 2.0 yang berfungsi sebagai pelatih sekaligus asisten bermain gim. Fitur yang tersedia meliputi Gaming Coach, memberikan informasi kondisi permainan secara seketika (real-time); Gaming Chatbot, menjawab pertanyaan terkait gameplay; serta, Demi Auto-Chat, membaca dan membalas pesan secara otomatis.

Selain kemampuan untuk gim, nubia Neo 5 series juga dilengkapi tiga kamera belakang AI 50MP, kamera depan 16MP, serta berbagai fitur AI untuk kebutuhan sehari-hari. nubia Neo 5 series diluncurkan secara global, berawal dari Asia Tenggara pada Maret 2026. Harga produk tersedia mulai dari €399 untuk nubia Neo 5 GT dan €299 untuk nubia Neo 5, keduanya hadir dalam tiga pilihan warna.

Kunjungi booth ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) di MWC Barcelona 2026 atau: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

