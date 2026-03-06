إطلاق سلسلة nubia Neo 5 في "المؤتمر العالمي للجوال" 2026 في برشلونة مع المروحة المدمجة الوحيدة في فئتها

ZTE's executives with newly unveiled products at the launch event

برشلونة ، إسبانيا ، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "نوبيا" (nubia) عن سلسلة nubia Neo 5 الثورية في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) 2026 في برشلونة، بقيادة nubia Neo 5 GT؛ وهو الجهاز الوحيد في فئته الذي يضم مروحة مدمجة وتصميمًا مسطحًا تمامًا ، إلى جانب جهاز nubia Neo 5 الأقل في التكلفة وجهاز nubia Neo 5 Max الذي يمتاز بشاشة كبيرة بحجم 7.5 بوصة. بهدف توفير تجربة ألعاب على مستوى الأبطال للمستخدمين الشباب ، تضم تلك الأجهزة قدرات ألعاب قوية بما في ذلك تبريد بمستوى احترافي، وأزرار تصويب فائقة السرعة، وعمر بطارية يدوم دويلاً، وتطبيق Game Space القائم على الذكاء الاصطناعي، ومساعد الذكاء الاصطناعي (Copilot Demi 2.0) الحصري في محطة ألعاب أنيقة.

قال "باي كيكي"، نائب رئيس شركة "زد تي إي" (ZTE): "في نوبيا" ، رؤيتنا بسيطة ولكنها طموحة؛ وهي أن نصبح العلامة التجارية التكنولوجية التي تتوافق بأفضل شكل مع أنماط حياة الشباب." نحن نبني محفظة منتجات متنوعة تتناول كل سيناريو من أنماط حياة الشباب. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المعدّل للألعاب وميزات الرياضة الإلكترونية على المستوى الاحترافي في حزمة صغيرة وسهلة الوصول ، فإن سلسلة nubia Neo هي حقاً "مولودة للفوز" سواءً كانت للمعارك المكثفة أو المهام اليومية."

مروحة مدمجة هي الوحيدة في فئتها لاستقرار لا يضاهى

في حين أن الهواتف الأخرى تعتمد فقط على التبريد السلبي ، فإن nubia Neo 5 GT هو الجهاز الأول والوحيد في فئته الذي يحمل مروحة تبريد نشطة حقيقية في الداخل ، مع مساحة تبريد ضخمة تبلغ 29,508 مم2. يعمل هذا العنصر الحاسم مع تصميم أنبوب التدفق المخصص ، لتوجيه تدفق الهواء النقي المباشر على وحدة المعالجة المركزية والبطارية.

يعمل الجهاز على بنية Cold-Core Trinity ، والتي تتكون من بنية MediaTek D7400 4 نانومتر فعالة مع ذاكرة ديناميكية LPDDR Max بقدرة 6400 ميغابت/ثانية ، يديرها محرك NeoTurbo ، والذي يقوم بتحسين الموارد بذكاء لتقديم معدلات إطارات عالية ومستقرة لتجارب ألعاب متميزة باستمرار. يضمن هوائي الألعاب بزاوية 360 درجة اتصالاً قويًا. تعمل nubia بشكل وثيق مع كبار مطوري الألعاب لتحسين أداء الألعاب بشكل مشترك. تم اعتماد nubia Neo 5 GT رسميًا للعب بقدرة 120 إطار/ثانية على لعبتيّ Garena Free Fire و MLBB. علاوةً على ذلك ، يوفر الجهاز تجربة 90 إطار/ثانية مثيرة للإعجاب على لعبة Delta Force المكثفة رسوميًا (متوافق مع إصدار منتصف الموسم المحدث).

حقِّق الانتصار مع دقة بمستوى منصات الألعاب

يحتوي هاتف nubia Neo 5 GT على أزرار تصويب Neo Triggers 5.0 بقدرة 550 هرتز، وزمن تأخير رائد على مستوى الصناعة أقل من 5.5 ملي ثانية ومعدل لمس فوري بقدرة 3049 هرتز ، مما يمنح شعورًا بأنه منصة ألعاب مخصصة واعدة للاستجابة الفورية والتأخير الصفري. تجعل خوارزمية Magic Touch 3.0 الشاشة تستجيب حتى عندما تكون الأصابع متعرقة أو رطبة أو دهنية.

توفر شاشة AMOLED بدقة 1.5K بحجم 6.8 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز وذروة سطوع 4500 شمعة (نيت) صورًا واضحة وسلسة. بالنسبة إلى جلسات الألعاب الطويلة ، تساعد تقنية Eye Care المعتمدة من شركة "إس جي إس" (SGS) في تقليل إجهاد العين ، مما يجعل اللعب الممتد أقل إرهاقًا. لضمان استمرار سلسلة الفوز طوال اليوم ، يتميز هاتف nubia Neo 5 GT ببطارية ضخمة بسعة 6210 ملي أمبير/ساعة مزدوجة الخلية ، مقترنةً بما يصل إلى 80 واط للشحن السريع الفائق (45 واط بتقنية PD لسوق الاتحاد الأوروبي). بالنسبة لعشاق الألعاب المتحمسين، فإن خاصية "تجاوز الشحن" تشغل الهاتف من منفذ الكهرباء مباشرةً دون شحن البطارية أثناء اللعب.

تجربة لعب غامرة مع تصميم مسطح بالكامل

يتميز هاتف Nubia Neo 5 GT بتصميم فريد من نوعه يجمع خصائص "التصميم الصناعي" و"الألوان، والمواد، واللمسة النهائية"، ما يمثل تصميم الظهر المسطح الوحيد في فئته، ويلغي بروز الكاميرا للحصول على قبضة ثابتة. يتم تعزيز هذه الراحة بشكل أكبر من خلال الزوايا المستديرة المصقولة وكابل شحن مخصص بدرجة 90 درجة. يوفر الهاتف تجارب صوتية مرئية غامرة من خلال مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة مع تقنية DTS: X® Ultra ومحرك خطي بمحور رأسي، معززًا بإضاءة "عين الصقر" (Eagle Eye) و"إضاءة الأحمر والأخضر والأزرق على المروحة" (Fan RGB) التي تتفاعل مع اللعب.

يضع تطبيق Game Space 5.0 القائم على الذكاء الاصطناعي بمستوى الرياضة الإلكترونية جميع إعدادات الأداء وعناصر إدارة اللعبة في مكان واحد. في الداخل، يوجد مساعد الذكاء الاصطناعي (Copilot Demi 2.0) الحصري ، الذي يعمل كمدرب ورفيق. يقدم مساعد اللعب (Gaming Coach) تحديثات الحالة في الوقت الفعلي ، بينما يجيب روبوت الدردشة للعب (Gaming Chatbot) على أسئلة اللعب على الفور ، وتقوم خاصية Demi Auto-Chat بقراءة الرسائل والرد عليها تلقائيًا.

سلسلة nubia Neo 5 هي أكثر من مجرد هاتف ذكي للألعاب ، وتعززها أكثر بكثير الكاميرا الخلفية الثلاثية بقدرة 50 ميغابايت بالذكاء الاصطناعي ، والكاميرا الأمامية بقدرة 16 ميغابايت ، ووظائف الذكاء الاصطناعي العملية. ستبدأ سلسلة nubia Neo 5 طرحها العالمي أولاً في جنوب شرق آسيا في مارس هذا العام. تبدأ الأسعار من 399 يورو لهاتف nubia Neo 5 GT و 299 يورو لهاتف nubia Neo 5؛ وكلاهما متوفر في ثلاثة ألوان متميزة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة كابينة "زد تي إي" (3F30، القاعة 3، مركز Fira Gran Via) في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) ببرشلونة 2026 أو تفضلوا باستكشاف موقع الويب :https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

