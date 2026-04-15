A sexta edição da CICPE é inaugurada em Hainan, recebendo o Canadá como convidado de honra e mais de 3.400 marcas internacionais

HAIKOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do Centro Internacional de Mídia de Hainan:

O Canadá, país convidado de honra deste ano, trouxe a maior delegação até hoje, com quase 40 empresas. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

No dia 13 de abril, começou a 6ª edição da Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE) em Haikou, na província de Hainan. Primeira grande exposição realizada durante o período do 15º Plano Quinquenal e o primeiro grande evento desse tipo desde que o Porto de Livre Comércio de Hainan iniciou operações alfandegárias especiais em toda a ilha, a Expo deste ano está mais global do que nunca. As exposições internacionais correspondem agora a 65% do total, com mais de 3.400 marcas de mais de 60 países e regiões em exposição. A enorme participação reflete a ampla perspectiva e a riqueza de oportunidades de colaboração de Hainan.

Ocupando uma área de 143.000 m2 — 13.000 m2 a mais do que na última edição —, o enorme espaço está repleto de gente. O Canadá, convidado de honra deste ano, enviou a maior delegação até o momento, composta por quase 40 empresas. Doze países, incluindo a Suíça e a República Tcheca, enviaram delegações oficiais, enquanto outros países, como a Rússia e a Bulgária, inauguraram seus próprios pavilhões nacionais. Em virtude de uma agenda repleta de lançamentos de produtos e eventos de matchmaking entre oferta e demanda, a Expo atraiu cerca de 65.000 compradores profissionais.

Graças às políticas comerciais de tarifa zero e simplificadas do FTP, as mercadorias importadas passaram pela alfândega sem complicações e foram aprovadas para venda imediata na Expo. Foi criada uma área exclusiva para compras em regime aduaneiro especial (duty-free), permitindo a compra e a retirada imediata dos produtos. A Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Haikou apresentou mais de 300 produtos de 43 empresas locais, destacando os avanços em setores como saúde e fabricação avançada.

Mais de 200 novidades foram lançadas, desde óculos inteligentes com inteligência artificial e carros voadores modulares até a estreia mundial de uma cadeira ergonômica de alta tecnologia. Gigantes conhecidos do setor, como Huawei, Estée Lauder e TCP Group, marcaram presença novamente, juntando-se a muitos expositores que participavam pela primeira vez. Essa forte participação reflete a confiança global no mercado consumidor chinês e na crescente abertura de Hainan.

Estão sendo realizadas também uma conferência global de promoção de investimentos no setor e sessões especializadas de matchmaking para empresas multinacionais com o objetivo de converter os expositores em investidores de longo prazo. Várias empresas, incluindo a suíça Clinique Lémanic, assinaram acordos presenciais para reforçar sua presença em Hainan.

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FONTE Hainan International Media Center (HIMC)