La sexta edición de la CICPE se inaugura en Hainan, tendrá a Canadá como país invitado de honor y contará con más de 3.400 marcas internacionales

HAIKOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe del Centro Internacional de Medios de Hainan:

Canadá, el país invitado de honor de este año, envió la delegación más numerosa hasta la fecha, compuesta por cerca de 40 empresas. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

El 13 de abril se inauguró en Haikou, provincia de Hainan, la 6.ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE). La exposición de este año, es la primera gran exposición celebrada durante el periodo del 15.° Plan Quinquenal y el primer evento de este tipo desde que el Puerto de Libre Comercio de Hainan pusiera en marcha operaciones aduaneras especiales en toda la isla, por lo que tiene un carácter más internacional que nunca. Las exposiciones internacionales representan ahora el 65 % del total, con más de 3.400 marcas de más de 60 países y regiones en exhibición. La gran afluencia de público pone de manifiesto las amplias perspectivas de Hainan y la gran cantidad de oportunidades de colaboración que ofrece.

Con una superficie de 143.000 m2, 13.000 m2 más que la última vez, este enorme recinto está muy concurrido. Canadá, el país invitado de honor de este año, envió la delegación más numerosa hasta la fecha, compuesta por cerca de 40 empresas. Doce países, entre ellos Suiza y República Checa, enviaron delegaciones oficiales, mientras que países como Rusia y Bulgaria estrenaron sus propios pabellones nacionales. Gracias a un programa muy cargado de presentaciones de productos y eventos de puesta en contacto entre oferta y demanda, la feria atrajo a unos 65.000 compradores profesionales.

Gracias a las políticas comerciales de arancel cero y simplificación del puerto de libre comercio, los productos importados pasaron la aduana sin problemas y recibieron autorización para su venta inmediata en la exposición. Se habilitó una zona específica para compras libres de impuestos, en la que se podían adquirir artículos y retirarlos al instante. La zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología de Haikou presentó más de 300 productos de 43 empresas locales y destacó los avances en sectores como la salud y la fabricación avanzada.

Se presentaron más de 200 productos nuevos, desde gafas inteligentes con IA y automóviles voladores modulares hasta el estreno mundial de un sillón de bienestar de alta tecnología. Volvieron a participar gigantes del sector ya conocidos, como Huawei, Estée Lauder y TCP Group, que se unieron a numerosos expositores que participaban por primera vez. Esta gran afluencia de público refleja la confianza mundial en el mercado de consumo chino y la creciente apertura de Hainan.

Para convertir a los expositores en inversores a largo plazo, también se están llevando a cabo una conferencia mundial de promoción de inversiones en el sector y sesiones especializadas de puesta en contacto dirigidas a empresas multinacionales. Varias empresas, entre ellas Clinique Lémanic de Suiza, firmaron acuerdos en el sitio para consolidar su presencia en Hainan.

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FUENTE Hainan International Media Center (HIMC)