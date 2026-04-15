CICPE ke-6 Dibuka di Hainan dengan Kanada sebagai Negara Tetamu Kehormat dan Lebih 3,400 Jenama Global

HAIKOU, China, 15 April 2026 /PRNewswire/ -- Laporan daripada Hainan International Media Center:

Canada, this year's Guest Country of Honor, brought the largest delegation to date, featuring nearly 40 companies.

Pada 13 April, Ekspo Produk Pengguna Antarabangsa China (CICPE) ke-6 telah dibuka di Haikou, Wilayah Hainan. Sebagai pameran utama pertama yang diadakan dalam tempoh Rancangan Lima Tahun ke-15 serta acara utama pertama seumpamanya sejak Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan melaksanakan operasi kastam khas seluruh pulau, edisi tahun ini lebih bersifat global berbanding sebelum ini. Pameran antarabangsa kini merangkumi 65% daripada keseluruhan, dengan lebih 3,400 jenama dari lebih 60 negara dan wilayah dipamerkan. Kehadiran besar ini menonjolkan pandangan terbuka Hainan serta kekayaan peluang kerjasama.

Dengan keluasan 143,000 meter persegi—peningkatan 13,000 meter persegi berbanding sebelumnya—tapak pameran yang besar ini dipenuhi aktiviti. Kanada, sebagai Negara Tetamu Kehormat tahun ini, membawa delegasi terbesar setakat ini dengan hampir 40 syarikat. Dua belas negara, termasuk Switzerland dan Republik Czech, menghantar delegasi rasmi, manakala negara seperti Rusia dan Bulgaria membuat penampilan sulung dengan pavilion negara masing-masing. Disebabkan jadual pelancaran produk dan sesi padanan penawaran-permintaan yang padat, ekspo ini menarik kira-kira 65,000 pembeli profesional.

Berkat dasar sifar tarif dan pemudahan perdagangan di bawah Pelabuhan Perdagangan Bebas, barangan luar negara melepasi kastam dengan lancar dan diluluskan untuk jualan serta-merta di ekspo. Zon beli-belah bebas cukai khusus turut disediakan, membolehkan pembelian dan pengambilan segera. Zon Pembangunan Perindustrian Teknologi Tinggi Nasional Haikou mempamerkan lebih 300 produk daripada 43 syarikat tempatan, menonjolkan kemajuan dalam sektor seperti penjagaan kesihatan dan pembuatan maju.

Lebih 200 produk baharu membuat penampilan sulung, daripada cermin mata pintar berasaskan AI dan kereta terbang modular hingga pelancaran global kerusi kesejahteraan berteknologi tinggi. Nama besar industri seperti Huawei, Estée Lauder dan TCP Group kembali menyertai pameran, bersama ramai pempamer kali pertama. Penyertaan kukuh ini mencerminkan keyakinan global terhadap pasaran pengguna China serta keterbukaan Hainan yang semakin berkembang.

Bagi menukar pempamer kepada pelabur jangka panjang, persidangan promosi pelaburan industri global serta sesi padanan khusus untuk syarikat multinasional turut diadakan. Beberapa syarikat, termasuk Clinique Lémanic dari Switzerland, telah menandatangani perjanjian di lokasi untuk memperluas kehadiran mereka di Hainan.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)