Die 6. CICPE eröffnet in Hainan mit Kanada als Ehrengastland und mehr als 3400 Marken aus aller Welt

HAIKOU, China, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Hainan International Media Center:

Canada, this year's Guest Country of Honor, brought the largest delegation to date, featuring nearly 40 companies.

Am 13. April wurde die 6. China International Consumer Products Expo (CICPE) in Haikou in der Provinz Hainan eröffnet. Als erste große Ausstellung im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans und als erste große Veranstaltung ihrer Art seit dem Start der inselweiten Sonderzollregelungen im Freihandelshafen Hainan ist die diesjährige Expo globaler denn je. Internationale Ausstellungsstücke machen inzwischen 65 % des Gesamtangebots aus, wobei mehr als 3400 Marken aus über 60 Ländern und Regionen vertreten sind. Die große Beteiligung unterstreicht Hainans weiten Horizont und die Vielzahl an Kooperationsmöglichkeiten.

Auf einer Fläche von 143 000 m2 – 13 000 m2 mehr als beim letzten Mal – herrscht reges Treiben. Kanada, das diesjährige Ehrengastland, stellte mit nahezu 40 Unternehmen die bisher größte Delegation. Zwölf Länder, darunter die Schweiz und Tschechien, schickten offizielle Delegationen, während Staaten wie Russland und Bulgarien erstmals eigene Länderpavillons präsentierten. Aufgrund eines dichten Programms mit Produktpremieren und Veranstaltungen zur Vermittlung von Angebot und Nachfrage zog die Expo rund 65 000 Fachkäufer an.

Dank der Nullzollpolitik und der vereinfachten Handelsregelungen des Freihandelshafens wurden Waren aus dem Ausland reibungslos zollabgefertigt und zum sofortigen Verkauf auf der Expo zugelassen. Es wurde eine spezielle Duty-free-Einkaufszone eingerichtet, in der Einkäufe sofort mitgenommen werden können. Die Nationale Hightech-Industrieentwicklungszone Haikou präsentierte mehr als 300 Produkte von 43 lokalen Unternehmen und stellte Entwicklungen in Bereichen wie Gesundheitswesen sowie fortschrittlicher Fertigung heraus.

Mehr als 200 neue Produkte feierten ihr Debüt, von KI-gestützten smarten Brillen und modularen Flugautos bis hin zur Weltpremiere eines Hightech-Wellness-Sessels. Bekannte Branchenriesen wie Huawei, Estée Lauder und TCP Group waren erneut vertreten und wurden von vielen Erstausstellern begleitet. Diese starke Beteiligung spiegelt das weltweite Vertrauen in Chinas Verbrauchermarkt und die zunehmende Offenheit Hainans wider.

Um aus Ausstellern langfristige Investoren zu machen, werden zudem eine globale Konferenz zur Förderung von Industrieinvestitionen sowie spezialisierte Vermittlungsveranstaltungen für multinationale Unternehmen abgehalten. Mehrere Unternehmen, darunter das Schweizer Unternehmen Clinique Lémanic, unterzeichneten vor Ort Vereinbarungen, um ihre Präsenz in Hainan weiter auszubauen.

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