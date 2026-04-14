-La 6ª edición de la CICPE se inaugura en Hainan con Canadá como país invitado de honor y la participación de más de 3.400 marcas internacionales

HAIKOU, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe del Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan:

Canada, this year's Guest Country of Honor, brought the largest delegation to date, featuring nearly 40 companies.

El 13 de abril se inauguró la 6ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE) en Haikou, provincia de Hainan. Esta fue la primera gran exposición celebrada durante el XV Plan Quinquenal y el primer evento de esta magnitud desde que el Puerto de Libre Comercio de Hainan puso en marcha operaciones aduaneras especiales en toda la isla. La Expo de este año es más global que nunca. Las exhibiciones internacionales representan ahora el 65 % del total, con más de 3.400 marcas de más de 60 países y regiones presentes. La gran afluencia de público subraya la visión global de Hainan y la riqueza de oportunidades de colaboración.

Con una superficie de 143.000 m² (13.000 m² más que la edición anterior), el enorme recinto bulle de actividad. Canadá, país invitado de honor de este año, presentó la delegación más numerosa hasta la fecha, con cerca de 40 empresas. Doce países, entre ellos Suiza y la República Checa, enviaron delegaciones oficiales, mientras que naciones como Rusia y Bulgaria estrenaron sus pabellones nacionales. Gracias a un programa repleto de presentaciones de productos y eventos de encuentro entre oferta y demanda, la Expo ha atraído a aproximadamente 65.000 compradores profesionales.

Gracias a la política comercial simplificada y sin aranceles del FTP, las mercancías extranjeras pasaron la aduana sin problemas y se autorizaron para su venta inmediata en la Expo. Se habilitó una zona comercial libre de impuestos que permitía la compra y recogida inmediata. La Zona Nacional de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Haikou exhibió más de 300 productos de 43 empresas locales, destacando los avances en sectores como la salud y la fabricación avanzada.

Más de 200 productos nuevos hicieron su debut, desde gafas inteligentes con IA y coches voladores modulares hasta el estreno mundial de una silla de bienestar de alta tecnología. Gigantes conocidos de la industria como Huawei, Estée Lauder y TCP Group regresaron, uniéndose a muchos expositores que participaban por primera vez. Esta gran afluencia refleja la confianza global en el mercado de consumo de China y la creciente apertura de Hainan.

Para convertir a los expositores en inversores a largo plazo, también se están celebrando una conferencia global de promoción de inversiones en el sector y sesiones especializadas de búsqueda de socios para corporaciones multinacionales. Varias empresas, entre ellas la suiza Clinique Lémanic, firmaron acuerdos en el lugar para consolidar su presencia en Hainan.

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