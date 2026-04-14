มหกรรม CICPE ครั้งที่ 6 เปิดฉากที่ไห่หนาน โดยมีแคนาดาเป็นประเทศเกียรติยศ พร้อมแบรนด์ระดับโลกกว่า 3,400 แบรนด์เข้าร่วม
News provided byHainan International Media Center (HIMC)
15 Apr, 2026, 00:58 CST
ไหโข่ว, ประเทศจีน, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก Hainan International Media Center:
เมื่อวันที่ 13 เมษายน มหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีน (China International Consumer Products Expo หรือ CICPE) ครั้งที่ 6 ได้เปิดฉากขึ้นที่ไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ในฐานะมหกรรมจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (Five-Year Plan) ฉบับที่ 15 อีกทั้งยังเป็นงานสำคัญในลักษณะเดียวกันครั้งแรกที่จัดขึ้นนับตั้งแต่ที่ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan Free Trade Port) เริ่มดำเนินการมาตรการศุลกากรพิเศษครอบคลุมทั้งเกาะ งานมหกรรมในปีนี้มีความเป็นสากลมากกว่าที่เคย โดยสัดส่วนของผู้แสดงสินค้านานาชาติในปีนี้คิดเป็น 65% ของทั้งหมด และมีแบรนด์มากกว่า 3,400 แบรนด์จากกว่า 60 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วม โดยการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนี้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างของไห่หนาน และโอกาสความร่วมมือที่กว้างขวางและหลากหลาย
สถานที่จัดงานขนาดมหึมาเต็มไปด้วยความคึกคัก ครอบคลุมพื้นที่ 143,000 ตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้น 13,000 ตารางเมตรจากการจัดงานครั้งก่อน นอกจากนี้ แคนาดา ซึ่งเป็นประเทศเกียรติยศ (Guest Country of Honor) ในปีนี้ยังได้นำคณะผู้แทนกลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเกือบ 40 แห่งเข้าร่วมงาน มี 12 ประเทศ รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ส่งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการ ขณะที่รัสเซียและบัลแกเรีย ก็ได้เปิดตัวพาวิลเลียนประจำชาติของตนเองเป็นครั้งแรก เนื่องจากตารางกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ และกิจกรรมจับคู่อุปสงค์และอุปทาน งานนี้จึงสามารถดึงดูดผู้ซื้อมืออาชีพได้ราว 65,000 ราย
ด้วยนโยบายปลอดภาษี และนโยบายการค้าของเขตการค้าเสรี (FTP) ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความคล่องตัว สินค้านำเข้าจากต่างประเทศจึงสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างราบรื่น และได้รับอนุมัติให้จำหน่ายได้ทันทีภายในมหกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดโซนจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อและรับสินค้าได้ทันที อีกทั้งยังมีโซน Haikou National High-Tech Industrial Development Zone ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 รายการจากบริษัทท้องถิ่น 43 แห่ง โดยเน้นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การดูแลสุขภาพและการผลิตขั้นสูง
มีผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 200 รายการที่เปิดตัวเป็นครั้งแรก ตั้งแต่แว่นตาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI รถยนต์บินได้แบบแยกส่วน (modular flying car) ไปจนถึงการเปิดตัวเก้าอี้เพื่อสุขภาพไฮเทคในระดับโลก บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม เช่น Huawei, Estée Lauder และ TCP Group ก็กลับมาเข้าร่วมงานอีกครั้ง พร้อมด้วยผู้แสดงสินค้ารายใหม่อีกจำนวนมาก การเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเช่นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของทั่วโลกที่มีต่อตลาดผู้บริโภคของจีน และความเปิดกว้างของไห่หนานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อเปลี่ยนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าให้กลายเป็นนักลงทุนระยะยาว จึงได้มีการจัดการประชุมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระดับโลก และการจับคู่ทางธุรกิจเฉพาะทางสำหรับบริษัทข้ามชาติอีกด้วย มีบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Clinique Lémanic จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในข้อตกลงภายในงานเพื่อขยายบทบาทและเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในไห่หนานอย่างต่อเนื่อง
SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)
Share this article