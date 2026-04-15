Le 6e CICPE s'ouvre à Hainan avec pour invité d'honneur le Canada et plus de 3 400 marques mondiales

HAIKOU, Chine, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Rapport du Hainan International Media Center :

Canada, this year's Guest Country of Honor, brought the largest delegation to date, featuring nearly 40 companies.

le 13 avril, la 6e exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE - China International Consumer Products Expo) s'est ouverte à Haikou, dans la province de Hainan. Première grande exposition organisée au cours de la période couverte par le 15e plan quinquennal et premier grand événement de ce type depuis que le port de libre-échange de Hainan a lancé des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île, l'exposition de cette année est plus internationale que jamais. Les expositions internationales représentent désormais 65 % du total, avec plus de 3 400 marques provenant de plus de 60 pays et régions. Cette participation massive témoigne des vastes perspectives et des nombreuses possibilités de collaboration qu'offre Hainan.

D'une superficie de 143 000 m2, soit 13 000 m2 de plus que la dernière fois, ce site gigantesque est en pleine effervescence. Le Canada, pays invité d'honneur cette année, a réuni la plus grande délégation à ce jour, composée de près de 40 entreprises. Douze pays, dont la Suisse et la République tchèque, ont envoyé des délégations officielles, tandis que des nations comme la Russie et la Bulgarie ont présenté leurs propres pavillons nationaux. Grâce à un programme chargé de lancements de produits et d'événements de mise en relation entre l'offre et la demande, l'exposition a attiré environ 65 000 acheteurs professionnels.

Grâce à l'absence de droits de douane et aux politiques commerciales rationalisées du FTP, les marchandises d'outre-mer ont été dédouanées sans difficulté et ont été autorisées à être vendues immédiatement à l'Expo. Une zone dédiée aux achats hors taxes a été mise en place, permettant d'acheter et de récupérer immédiatement ses achats. La zone nationale de développement industriel de haute technologie de Haikou a présenté plus de 300 produits issus de 43 entreprises locales, mettant ainsi en évidence les progrès réalisés dans des secteurs tels que les soins de santé et la fabrication de pointe.

Plus de 200 nouveaux produits ont été présentés pour la première fois, des lunettes intelligentes dotées d'intelligence artificielle aux voitures volantes modulaires, en passant par la première mondiale d'un fauteuil de bien-être high-tech. Des géants de l'industrie tels que Huawei, Estée Lauder et TCP Group étaient de retour, rejoignant de nombreux nouveaux exposants. Cette forte participation reflète la confiance mondiale dans le marché de consommation chinois et l'ouverture croissante de Hainan.

Pour transformer les exposants en investisseurs à long terme, une conférence sur la promotion des investissements dans l'industrie mondiale et des sessions de rencontres spécialisées adressées aux multinationales sont également organisées. Plusieurs entreprises, dont la société suisse Clinique Lémanic, ont signé des accords sur place pour renforcer leur présence à Hainan.

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