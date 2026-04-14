主賓國為加拿大，全球超3400個品牌參展----第六屆中國國際消費品博覽會在海南啟幕

依托海南自貿港封關運作後的「零關稅 」及貿易便利化政策，境外展品實現了快速通關、即展即銷。展館內專門設立免稅品消費專區，參會人員可現場提貨。海口國家高新區組織43家企業攜超300件展品亮相，展示大健康、先進製造等領域成果，並借助展會推動投資合作。

展會上，人工智能眼鏡、分體式飛行汽車、全球首發養身椅等超200件新品亮相。華為、雅詩蘭黛、天絲集團等「老朋友 」繼續參會，眾多「新朋友 」也首次赴約，反映出全球企業對中國市場及海南開放前景的信心。

展會同期舉辦自貿港全球產業招商大會及跨國公司專場對接活動，推動「展商變投資商 」。瑞士萊蒙醫院等企業與海南現場簽約，進一步深化在醫療健康、旅遊零售等領域的投資佈局。

SOURCE 海南國際傳播中心（HIMC）