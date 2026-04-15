제6회 중국 국제소비재박람회(CICPE), 캐나다를 주빈국으로 하이난에서 개막… 3400여 개 글로벌 브랜드 참가

하이커우, 중국 2026년 4월 15일 /PRNewswire/ -- 하이난 국제미디어센터(Hainan International Media Center) 보도:

4월 13일, 제6회 중국 국제소비재박람회(China International Consumer Products Expo, CICPE)가 하이난성 하이커우에서 개막했다. 제15차 5개년 계획 기간 중 개최되는 첫 주요 전시회이자 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port)이 전면적 특별 세관 운영을 시작한 이후 열리는 첫 대형 행사인 올해 박람회는 그 어느 때보다 국제적이다. 전체 전시의 65%를 해외 전시가 차지하며, 60개국 이상에서 3400여 개 이상의 브랜드가 참가했다. 이러한 대규모 참여는 하이난의 넓은 전망과 풍부한 협력 기회를 보여준다.

Canada, this year's Guest Country of Honor, brought the largest delegation to date, featuring nearly 40 companies. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

이전보다 1만 3000제곱미터 확대된 14만 3000제곱미터의 전시 현장은 활기를 띠고 있다. 올해의 주빈국인 캐나다는 약 40개 기업으로 구성된 역대 최대 규모의 대표단을 파견했다. 스위스와 체코를 포함한 12개국이 공식 대표단을 구성했으며, 러시아와 불가리아 등은 처음으로 국가관을 선보였다. 제품 출시와 수급 매칭 행사 일정이 빼곡히 구성되며, 약 6만 5000명의 전문 바이어가 박람회에 참가했다.

자유무역항의 무관세 및 간소화된 무역 정책에 힘입어 해외 제품은 원활하게 통관됐으며 박람회 현장에서 즉시 판매 승인을 받았다. 전용 면세 쇼핑 구역이 마련돼 구매 후 즉시 수령할 수 있다. 하이커우 국가 하이테크 산업 개발구(Haikou National High-Tech Industrial Development Zone)는 지역 43개 기업의 300여 개 제품을 선보이며 헬스케어 및 첨단 제조 등 분야의 성과를 소개했다.

AI 기반 스마트 안경, 모듈형 플라잉카, 첨단 웰니스 체어의 글로벌 최초 공개를 포함해 200개 이상의 신제품이 공개됐다. 화웨이(Huawei), 에스티 로더(Estée Lauder), TCP 그룹(TCP Group) 등 익숙한 주요 기업들이 다시 참가했으며, 다수의 신규 참가 기업도 합류했다. 이러한 활발한 참여는 중국 소비 시장과 하이난의 확대되는 개방성에 대한 세계적인 신뢰를 반영한다.

참가 기업을 장기 투자자로 전환하기 위해 글로벌 산업 투자 촉진 콘퍼런스와 다국적 기업 대상 맞춤형 매칭 세션도 함께 진행된다. 스위스의 클리닉 레마닉(Clinique Lémanic) 등 여러 기업이 하이난 내 사업 확대를 위한 현장 계약을 체결했다.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)