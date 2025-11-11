AI-oplossing bewijst een eerste succes bij het beschermen van Chinese witte dolfijnen

XIAMEN, China, 11 november 2025 /PRNewswire/ -- Huawei en partners hebben vandaag de voorlopige resultaten bekendgemaakt van een baanbrekende AI-oplossing ontworpen om Chinese witte dolfijnen in de Chinese baai Xiamen te bestuderen en te beschermen.

Het project, dat drie maanden geleden onder het Huawei TECH4ALL-initiatief werd gelanceerd, heeft tot nu toe:

op basis van 2820 foto's en video's 13 individuele dolfijnen geïdentificeerd.

een individuele identificatienauwkeurigheid bereikt van meer dan 90% en een herkenningspercentage voor complex gedrag van 85%.

de efficiëntie van datalabeling met 400% verbeterd.

de reactietijd van wetshandhaving op schepen die te snel varen of zich in beschermde gebieden begeven met 65% doen toenemen.

"De datagestuurde inzichten die AI oplevert, helpen natuurbeschermers bij het formuleren van gerichte beschermingsmaatregelen om de bedreigingen voor deze emblematische dolfijnsoort te begrijpen en erop te reageren, zodat ze in het wild overleven en gedijen," aldus Cui Yangyang, directeur van het TECH4ALL Program Office voor Huawei.

Chinese witte dolfijnen zijn een nationaal beschermde diersoort die op de Rode Lijst van de IUCN als kwetsbaar geclassificeerd staat. Belangrijke bedreigingen in de baai van Xiamen, waar 51% van de Chinese dolfijnenpopulatie leeft, zijn scheepvaart, visserij en kustbouwprojecten.

Geluidsoverlast, verstrikking in vistuig en verlies van habitat brengen hun voortbestaan op lange termijn in gevaar.

In partnerschap met het Third Institute of Oceanography onder China's Ministry of Natural Resources en China Mobile, omvat het project een systeem voor herkenning van specifieke kenmerken dat individuele dieren op basis van de unieke markeringen van hun rugvinnen kan identificeren.

"Met de introductie van AI zijn de onderzoeken nu efficiënter en de beschermingsinspanningen nauwkeuriger," verklaart Wang Xianyan, leider van het team voor onderzoek naar en behoud van bedreigde mariene soorten van het Third Institute of Oceanography onder China's Ministry of Natural Resources. "De gegevens over individuele overleving, voortplantingsdynamiek en sociale interacties die het AI-herkenningssysteem oplevert, vormen een cruciale basis voor het ontwikkelen van beschermingsmaatregelen."

De oplossing biedt voorbewerking van beelden, door AI ondersteunde inferentie en herkenning, bijsnijden van beelden van rugvinnen, classificatie van gegevens en cloudweergave. Elke dolfijn heeft een eigen bestand, aan de hand waarvan onderzoekers de status van individuele dieren kunnen volgen. Met langetermijngegevens die cruciaal zijn voor het formuleren van beschermingsmaatregelen, kunnen onderzoekers het aantal, de verspreiding, de leeftijdsstructuur en het voortplantingsgedrag van de dolfijnen bekijken, evenals de bedreigingen waarmee deze dieren worden geconfronteerd.

De handmatige monitoring die voordien gangbaar was, bleek tijdrovend en kon niet de nodige betrouwbare inzichten opleveren om de populatiedynamiek op te volgen en gerichte beschermingsmaatregelen te ontwikkelen.

Volgens het Third Institute of Oceanography zullen de komende 10 tot 15 jaar cruciaal zijn voor de groei van de populatie. De Chinese witte dolfijn is van vitaal belang voor de mariene ecosystemen langs de kust en de rol van de oceaan als koolstofreservoir. Ze voeden zich met vis die plankton eet. Plankton absorbeert op zijn beurt CO 2 en legt koolstof via fotosynthese vast. Door via de voedselketen onrechtstreeks aan de koolstofcyclus deel te nemen, is de bescherming van de dolfijnenpopulatie en de integriteit van het ecosysteem van de oceaan van cruciaal belang om de klimaatverandering te kunnen aanpakken.

Naast analyses aangestuurd door AI, bestrijkt een 5G-A netwerk met 10 basisstations 330 vierkante kilometer van de baai, waardoor belangrijke beschermingszones naadloos worden gedekt.

Door gebruik te maken van de geïntegreerde detectie- en communicatiemogelijkheden van 5G-A en gegevens van radar, visuele terminals, satellieten en AIS-scheepspositionering (Automatic Identification System) te combineren, kunnen verplaatsingen van schepen binnen een straal van 20 kilometer in realtime worden gevolgd. Het systeem geeft binnen enkele seconden waarschuwingen aangestuurd door AI voor overtredingen zoals grensoverschrijding of snelheidsovertredingen, en wetshandhavers kunnen via monitoring aan wal overtredingen verifiëren en overtredende vaartuigen snel lokaliseren.

Tot nu toe werden 12 vaartuigen onderzocht omdat ze de dolfijnen mogelijk in gevaar brachten.

Met de voortdurende inspanningen van onderzoek in combinatie met de toepassing van AI, wordt het geheime leven van de populatie Chinese witte dolfijnen in de baai van Xiamen geleidelijk onthuld, en ontstaat er hoop voor hun voortbestaan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg