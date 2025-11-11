Riešenie AI prináša prvé úspechy v ochrane čínskych bielych delfínov

Huawei

Nov 11, 2025, 16:06 ET

XIAMEN, Čína, 11. november 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei spolu so svojimi partnermi dnes oznámila predbežné výsledky revolučného riešenia s podporou AI, ktoré je určené na štúdium a ochranu čínskych bielych delfínov v zálive Xiamen v Číne.

Projekt, spustený v rámci iniciatívy Huawei TECH4ALL pred tromi mesiacmi, doteraz:

Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography

  • Identifikoval 13 jedincov delfínov na základe 2820 obrázkov a videí.
  • Dosiahol mieru presnosti identifikácie jedincov viac ako 90 % a mieru rozpoznávania komplexného správania 85 %.
  • Vylepšil efektivitu označovania dát o 400 %.
  • Zvýšil reakčný čas orgánov činných v trestnom konaní na lode, ktoré prekročia rýchlosť alebo neoprávnene vstúpia do chránených oblastí o 65 %.

„Poznatky založené na dátach, ktoré prináša AI, pomáhajú ochrancom prírody formulovať cielené ochranné opatrenia, aby pochopili hrozby, ktorým čelí tento ikonický druh delfínov, a mohli na ne reagovať. Len tak môžu zaistiť, aby vo voľnej prírode prežili a prosperovali," povedal Cui Yangyang, riaditeľ kancelárie programu TECH4ALL spoločnosti Huawei.

Čínske biele delfíny sú národne chráneným druhom, ktorý je na Červenom zozname IUCN klasifikovaný ako zraniteľný druh. Medzi hlavné hrozby v zálive Xiamen, ktorý je domovom 51 % čínskej populácie delfínov, patrí lodná doprava, rybolov a projekty pobrežného inžinierstva.

Ich dlhodobé prežitie ohrozuje hluk, znečistenie, zamotávanie sa do rybárskych sietí a strata biotopov.

V spolupráci s Tretím oceánografickým inštitútom pod čínskym ministerstvom prírodných zdrojov a spoločnosťou China Mobile projekt zahŕňa systém rozpoznávania znakov, ktorý dokáže identifikovať konkrétne zvieratá na základe jedinečných chrbtových plutiev.

„Vďaka zavedeniu AI sú prieskumy teraz efektívnejšie a úsilie o ochranu prírody presnejšie," povedal Wang Xianyan, vedúci tímu pre výskum a ochranu ohrozených morských druhov v Treťom oceánografickom inštitúte pod čínskym ministerstvom prírodných zdrojov. „Údaje o prežití jedincov, ich reprodukčnej dynamike a sociálnych interakciách, ktoré prináša systém rozpoznávania s AI tvoria základ pre vývoj ochranných opatrení."

Riešenie poskytuje vopred spracovaný obraz, inferenciu a rozpoznávanie s podporou AI, vyňatie obrazu chrbtovej plutvy, klasifikáciu dát a zobrazenie v cloude. Každý delfín má svoj vlastný súbor, ktorý vedcom umožňuje sledovať stav jedincov. Vďaka dlhodobým údajom, ktoré sú kľúčové pre tvorbu ochranných opatrení, môžu výskumníci sledovať počet, rozloženie, vekovú štruktúru a rozmnožovanie delfínov, ako aj hrozby, ktorým čelia.

Predchádzajúce manuálne monitorovanie bolo časovo náročné a nedokázalo poskytnúť spoľahlivé poznatky nutné na monitorovanie populačnej dynamiky a vývoj adresných ochranných opatrení.

Podľa Tretieho oceánografického inštitútu bude pre rast populácie kritických nasledujúcich 10 až 15 rokov. Čínsky biely delfín je životne dôležitý pre pobrežné morské ekosystémy a úlohu oceánu ako zachytávača uhlíka. Živia sa rybami, ktoré konzumujú planktón. Planktón absorbuje CO2 a zadržiava uhlík prostredníctvom fotosyntézy. Ochrana populácie delfínov a integrity oceánskeho ekosystému sa prostredníctvom potravinového reťazca nepriamo zúčastňuje na uhlíkovom cykle, a preto je kľúčová pri riešení klimatických zmien.

Popri analytike s podporou AI pokrýva sieť 5G-A zložená z 10 základní 330 štvorcových kilometrov oblasti zálivu, čím dosahuje plynulé pokrytie kľúčových chránených zón.

Vďaka integrovaným senzorickým a komunikačným schopnostiam siete 5G-A a kombinácii údajov z radaru, vizuálnych terminálov, satelitov a automatického identifikačného systému (AIS) na určovanie polohy lodí je možné sledovať pohyb plavidiel v reálnom čase v okruhu 20 kilometrov. Systém s podporou AI do niekoľkých sekúnd odosiela upozornenia na porušenia, ako je prekročenie hranice alebo prekročenie rýchlosti, a príslušníci orgánov činných v trestnom konaní môžu prostredníctvom monitorovania na brehu overovať porušenie a promptne lokalizovať plavidlá, ktoré sa dopustili porušenia.

Doteraz bolo z dôvodu možného ohrozenia delfínov vyšetrovaných 12 plavidiel.

Vďaka prebiehajúcemu úsiliu vo výskume spolu s uplatnením AI sa postupne odhaľujú tajné životy populácie čínskych bielych delfínov v zálive Xiamen, čo dáva nádej na ich prežitie do budúcnosti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg

