Une solution d'IA affiche des résultats prometteurs dans la protection des dauphins blancs de Chine

XIAMEN, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires d'une solution révolutionnaire alimentée par l'IA et conçue pour étudier et sauvegarder les dauphins blancs de Chine dans la baie de Xiamen.

Lancé il y a trois mois dans le cadre de l'initiative Huawei TECH4ALL, le projet a jusqu'ici obtenu les résultats suivants :

L'identification de 13 dauphins individuels sur la base de 2 820 images et vidéos.

Un taux de précision de l'identification des individus supérieur à 90 % et un taux de reconnaissance des comportements complexes de 85 %.

L'amélioration de l'efficacité de l'étiquetage des données de 400 %.

L'augmentation de 65 % du temps de réponse des forces de l'ordre aux navires en excès de vitesse ou qui pénètrent dans des zones de conservation.

« Les données fournies par l'IA aident les défenseurs environnementaux à formuler des mesures de protection ciblées afin de comprendre et de répondre aux menaces qui pèsent sur cette espèce emblématique de dauphin, et de garantir leur survie et leur épanouissement à l'état sauvage », a déclaré Cui Yangyang, directrice du bureau du programme TECH4ALL de Huawei.

Le dauphin blanc de Chine est une espèce protégée au niveau national et classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Le transport maritime, la pêche et les projets d'ingénierie côtière représentent les principales menaces présentes dans la baie de Xiamen, qui abrite 51 % de la population de dauphins de Chine.

La pollution sonore, l'enchevêtrement dans les engins de pêche et la perte d'habitat mettent en péril leur survie à long terme.

En partenariat avec le troisième institut d'océanographie du ministère chinois des ressources naturelles et China Mobile, le projet comprend un système de reconnaissance des caractéristiques qui permet d'identifier ces mammifères sur la base des marques uniques de leurs nageoires dorsales.

« Grâce à l'intégration de l'IA, les enquêtes sont désormais plus efficaces et les actions de conservation plus précises », a déclaré Wang Xianyan, chef de l'équipe de recherche et de conservation des espèces marines menacées du troisième institut d'océanographie, qui dépend du ministère chinois des ressources naturelles. « Les données sur la survie des individus, la dynamique de la reproduction et les interactions sociales fournies par le système de reconnaissance de l'IA constituent une base essentielle pour l'élaboration de mesures de conservation ».

La solution permet le prétraitement des images, l'inférence et la reconnaissance alimentées par l'IA, le recadrage de l'image de la nageoire dorsale, la classification des données et l'affichage dans le cloud. Chaque dauphin possède son propre dossier, ce qui permet aux chercheurs de suivre le statut des individus. Grâce à des données à long terme essentielles à la formulation de mesures de protection, les chercheurs peuvent observer le nombre, la répartition, la structure d'âge et le comportement de reproduction des dauphins, ainsi que les menaces auxquelles ils sont confrontés.

Les contrôles manuels précédents demandaient beaucoup de temps et ne permettaient pas d'obtenir les informations fiables nécessaires au suivi de la dynamique des populations et à l'élaboration de mesures de conservation précises.

Selon le troisième institut océanographique, les 10 à 15 prochaines années seront critiques pour la croissance de la population. Le dauphin blanc de Chine est vital pour les écosystèmes marins proches du rivage et pour le rôle de l'océan en tant que puits de carbone. Il se nourrit de poissons, qui consomment du plancton. Le plancton absorbe à son tour le CO 2 et fixe le carbone par la photosynthèse. En participant indirectement au cycle du carbone par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, la protection de la population de dauphins et de l'intégrité de l'écosystème océanique est essentielle pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Parallèlement aux analyses alimentées par l'IA, un réseau 5G-A comprenant 10 stations de base couvre 330 kilomètres carrés de la zone de la baie, réalisant une couverture sans faille des zones de conservation clés.

Grâce aux capacités de détection et de communication intégrées de la 5G-A et à la combinaison de données provenant de radars, de terminaux visuels, de satellites et du système d'identification automatique (AIS) de positionnement des navires, les mouvements des navires peuvent être suivis en temps réel dans un rayon de 20 kilomètres. Le système émet en quelques secondes des alertes alimentées par l'IA en cas d'infractions telles qu'une intrusion dans les limites du territoire ou un excès de vitesse, et le personnel chargé de l'application de la loi peut utiliser la surveillance depuis la côte pour vérifier les violations et localiser rapidement les navires en infraction.

Jusqu'à présent, 12 navires ont fait l'objet d'une enquête pour avoir potentiellement mis en danger les dauphins.

Grâce aux efforts continus de la recherche et à l'application de l'IA, la vie secrète de la population de dauphins blancs de Chine de la baie de Xiamen est progressivement révélée, ce qui permet d'espérer leur survie.

