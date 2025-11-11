Una solución de IA muestra un éxito inicial en la protección de los delfines blancos chinos

XIAMEN, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei y sus socios anunciaron hoy los resultados preliminares de una innovadora solución basada en inteligencia artificial diseñada para estudiar y proteger a los delfines blancos chinos en la bahía de Xiamen, China.

Lanzado hace tres meses bajo la iniciativa Huawei TECH4ALL, el proyecto hasta la fecha ha tenido como resultado:

Se identificaron 13 delfines a partir de 2.820 imágenes y vídeos.

Se logró una precisión de identificación individual superior al 90% y una tasa de reconocimiento de comportamientos complejos del 85%.

Se mejoró la eficiencia del etiquetado de datos en un 400%.

Se incrementó en un 65% el tiempo de respuesta de las fuerzas del orden ante embarcaciones que exceden la velocidad permitida o invaden zonas protegidas.

«Los análisis de datos generados por la IA están ayudando a los conservacionistas a formular medidas de protección específicas para comprender y responder a las amenazas a las que se enfrenta esta emblemática especie de delfín, y garantizar su supervivencia y prosperidad en estado salvaje», afirmó Cui Yangyang, director de la Oficina del Programa TECH4ALL de Huawei.

El delfín blanco chino es una especie protegida a nivel nacional y está clasificada como vulnerable en la Lista Roja de la UICN. Las principales amenazas en la bahía de Xiamen, que alberga al 51% de la población de delfines de China, incluyen la navegación, la pesca y los proyectos de ingeniería costera.

La contaminación acústica, el enredo en artes de pesca y la pérdida de hábitat ponen en peligro su supervivencia a largo plazo.

En colaboración con el Tercer Instituto de Oceanografía del Ministerio de Recursos Naturales de China y China Mobile, el proyecto incluye un sistema de reconocimiento de características que permite identificar a cada animal a partir de las marcas únicas de su aleta dorsal.

«Con la introducción de la IA, los estudios son ahora más eficientes y los esfuerzos de conservación más precisos», destacó Wang Xianyan, líder del Equipo de Investigación y Conservación de Especies Marinas Amenazadas del Tercer Instituto de Oceanografía del Ministerio de Recursos Naturales de China. «Los datos sobre la supervivencia individual, la dinámica reproductiva y las interacciones sociales que proporciona el sistema de reconocimiento de IA constituyen una base esencial para el desarrollo de medidas de conservación».

La solución ofrece preprocesamiento de imágenes, inferencia y reconocimiento mediante IA, recorte de imágenes de la aleta dorsal, clasificación de datos y visualización en la nube. Cada delfín tiene su propio archivo, lo que permite a los investigadores realizar un seguimiento del estado de cada individuo. Con datos a largo plazo, cruciales para formular medidas de protección, los investigadores pueden observar el número, la distribución, la estructura de edad y el comportamiento reproductivo de los delfines, así como las amenazas a las que se enfrentan.

El monitoreo manual anterior era lento e incapaz de generar la información fiable necesaria para monitorear la dinámica poblacional y desarrollar medidas de conservación precisas.

Según el Tercer Instituto de Oceanografía, los próximos 10 a 15 años serán cruciales para el crecimiento de la población. El delfín blanco chino es vital para los ecosistemas marinos costeros y el papel del océano como sumidero de carbono. Se alimenta de peces, que consumen plancton. El plancton, a su vez, absorbe CO₂ y fija carbono mediante la fotosíntesis. Al participar indirectamente en el ciclo del carbono a través de la cadena alimentaria, la protección de la población de delfines y la integridad del ecosistema oceánico es fundamental para ayudar a combatir el cambio climático.

Junto con el análisis impulsado por inteligencia artificial, una red 5G-A compuesta por 10 estaciones base cubre 330 kilómetros cuadrados de la bahía, logrando una cobertura completa de zonas clave de conservación.

Utilizando las capacidades integradas de detección y comunicación de 5G-A y combinando datos de radar, terminales visuales, satélites y el sistema de identificación automática (AIS) de posicionamiento de buques, se pueden rastrear los movimientos de embarcaciones en tiempo real dentro de un radio de 20 kilómetros. El sistema emite alertas basadas en inteligencia artificial en segundos para infracciones como traspaso de límites o exceso de velocidad, y el personal de las fuerzas del orden puede utilizar la monitorización desde tierra para verificar las infracciones y localizar rápidamente las embarcaciones infractoras.

Hasta el momento, se han investigado 12 embarcaciones por posible riesgo para los delfines.

Gracias a los esfuerzos continuos de investigación y la aplicación de la inteligencia artificial, se están revelando gradualmente aspectos de la vida de la población de delfines blancos chinos de la bahía de Xiamen, lo que ofrece esperanza para su supervivencia.

