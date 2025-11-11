Řešení založené na umělé inteligenci přináší první úspěchy v ochraně delfínů indočínských

Huawei

Huawei

11. listopadu 2025

SIA-MEN, Čína, 11. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei a její partneři dnes oznámili předběžné výsledky průlomového řešení využívajícího umělou inteligenci, jehož cílem je zkoumat a chránit populaci delfínů indočínských v Sia-menském zálivu.

Projekt zahájený před třemi měsíci v rámci iniciativy Huawei TECH4ALL dosud:

  • identifikoval 13 jednotlivých delfínů na základě 2 820 snímků a videí,
  • dosáhl přesnosti individuální identifikace přes 90 % a 85% úspěšnosti při rozpoznávání složitých projevů chování,
  • zvýšil efektivitu označování dat o 400 %,
  • zrychlil reakční dobu dohledu na lodě překračující povolenou rychlost nebo vplouvající do chráněných oblastí o 65 %.

„Poznatky získané z data pomocí umělé inteligence pomáhají ochranářům vytvářet cílená opatření, která jim umožňují lépe porozumět hrozbám, jimž tento ikonický druh delfínů čelí, a účinně na ně reagovat, aby ve volné přírodě přežili a prosperovali," uvedl Cui Yangyang, ředitel kanceláře programu TECH4ALL ve společnosti Huawei.

Delfíni indočínští, vedení v Číně jako národně chráněný druh a na Červeném seznamu IUCN klasifikovaní jako zranitelný druh, čelí v Sia-menském zálivu, který je domovem 51 % čínské populace těchto delfínů, výrazným hrozbám, zejména lodní dopravě, rybolovu a pobřežním stavebním projektům.

Jejich dlouhodobé přežití ohrožuje hlukové znečištění, zaplétání do rybářských sítí a úbytek přirozeného prostředí.

Ve spolupráci s Třetím oceánografickým institutem při čínském ministerstvu přírodních zdrojů a společností China Mobile zahrnuje projekt systém rozpoznávání znaků, který dokáže určit jednotlivé jedince podle jedinečného zbarvení a tvaru jejich hřbetní ploutve.

„Díky zapojení umělé inteligence jsou průzkumy výrazně efektivnější a ochranná opatření přesnější," uvedl Wang Xianyan, vedoucí týmu pro výzkum a ochranu mořských ohrožených druhů při Třetím oceánografickém institutu čínského ministerstva přírodních zdrojů. „Údaje o přežívání jednotlivých delfínů, jejich rozmnožování a sociálním chování, které poskytuje systém rozpoznávání pomocí AI, tvoří zásadní podklad pro přípravu účinných ochranářských kroků."

Řešení zahrnuje předzpracování snímků, rozpoznávání a vyhodnocování pomocí umělé inteligence, ořezávání snímků hřbetních ploutví, třídění dat a jejich zobrazení v cloudu. Každý delfín má vlastní záznam, takže mohou vědci sledovat stav jednotlivých jedinců. Protože pro přípravu účinných ochranářských opatření jsou klíčová dlouhodobá data, mají výzkumníci přehled o počtech delfínů, jejich rozšíření, věkovém složení, rozmnožovacím chování i o hrozbách, jimž čelí.

Dřívější ruční monitoring byl časově náročný a nedokázal poskytnout spolehlivé podklady potřebné k monitorování vývoje populace a k přípravě přesně cílených ochranářských opatření.

Podle Třetího oceánografického institutu bude pro růst této populace rozhodujících následujících 10 až 15 let. Delfín indočínský hraje klíčovou roli v pobřežních mořských ekosystémech i v tom, jak oceán funguje jako pohlcovač uhlíku. Živí se rybami, které požírají plankton. Plankton následně pohlcuje CO₂ a váže uhlík prostřednictvím fotosyntézy. Ochrana delfíní populace a celistvosti oceánského ekosystému je proto zásadní – právě skrze potravní řetězec se tito delfíni nepřímo podílejí na koloběhu uhlíku, což má význam i pro zmírňování dopadů změny klimatu.

Současně s analytikou založenou na umělé inteligenci zajišťuje síť 5G-A tvořená deseti základnovými stanicemi pokrytí 330 čtverečních kilometrů oblasti zálivu a poskytuje souvislý signál ve všech klíčových zónách ochrany.

Využitím integrovaných senzorických a komunikačních schopností sítě 5G-A a propojením dat z radaru, vizuálních terminálů, satelitů a systému automatické identifikace plavidel (AIS) lze v reálném čase sledovat pohyb lodí v okruhu 20 kilometrů. Systém na základě umělé inteligence během několika vteřin generuje upozornění na porušení pravidel, jako je vplutí do zakázané oblasti či překročení rychlosti, a pracovníci dohledu mohou prostřednictvím pobřežního monitoringu porušení ověřit a příslušné plavidlo rychle lokalizovat.

Dosud bylo prověřeno 12 plavidel podezřelých z toho, že mohla ohrozit delfíny.

Díky pokračujícímu výzkumu a zapojení umělé inteligence se postupně odhaluje skrytý život delfínů indočínských v Sia-menském zálivu, což dává naději na přežití jejich populace do budoucna.

