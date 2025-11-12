ИИ-решение предварительно демонстрирует успехи в защите китайских белых дельфинов

СЯМЫНЬ, Китай, 12 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Huawei с партнерами объявили о предварительных результатах разработки инновационного решения на основе искусственного интеллекта, предназначенного для изучения и защиты китайских белых дельфинов в заливе Сямынь в Китае.

Проект, реализация которого началась в рамках инициативы Huawei TECH4ALL три месяца назад, уже позволил:

идентифицировать 13 определенных дельфинов на основе 2820 фотоснимков и видеозаписей;

добиться точности индивидуальной идентификации на уровне более 90 % и распознавания сложного поведения на уровне 85 %;

повысить эффективность маркировки данных на 400 %;

улучшить время реагирования правоохранительных органов на превышение судами скорости или посещение заповедных зон на 65 %.

«Полученные при помощи ИИ результаты анализа данных помогают защитникам окружающей среды разрабатывать целенаправленные меры защиты, позволяющие понять и реагировать на угрозы, с которыми сталкивается этот культовый вид дельфинов, и обеспечить их выживание и процветание в дикой природе», — сказал Цуй Янъян (Cui Yangyang), директор департамента управления программами TECH4ALL от компании Huawei.

Китайские белые дельфины являются охраняемыми на национальном уровне видами, которые в Красной книге МСОП отнесены к категории уязвимых. В числе основных угроз в заливе Сямэнь, где проживает 51 % популяции дельфинов Китая, судоходство, рыболовство и прибрежные инженерные проекты.

Шумовое загрязнение, рыболовные снасти и нарушение среды обитания ставят их выживание в долгосрочной перспективе под угрозу.

Этот проект, реализуемый совместно с третьим институтом океанографии Министерства природных ресурсов Китая и компанией China Mobile, включает систему распознавания отличительных признаков, которая позволит идентифицировать отдельных животных на основе уникальной маркировки их спинных плавников.

«В результате внедрения ИИ повысилась эффективность исследований и точность усилий по сохранению, — сказал Ван Сяньян (Wang Xianyan), руководитель группы по исследованию и сохранению морских видов, находящихся под угрозой исчезновения, третьего института океанографии Министерства природных ресурсов Китая. — Данные о выживаемости, репродуктивной динамике и социальных взаимодействиях отдельных особей, которые позволяет получать система распознавания на основе ИИ, служат важной основой для разработки мер по сохранению».

Решение обеспечивает предварительную обработку изображений, анализ и распознавание посредством ИИ, обрезку изображений спинного плавника, классификацию данных и отображение в облаке. У каждого дельфина есть свой файл, позволяющий исследователям отслеживать статус соответствующей особи. Собранные за длительный период данные имеют решающее значение для разработки мер по защите и позволяют исследователям видеть количество, распределение, возрастную структуру и связанное с размножением поведение дельфинов, а также угрозы, с которыми они сталкиваются.

Прежде выполнявшийся вручную мониторинг занимал много времени и не позволял получить надежную информацию, необходимую для мониторинга динамики популяции и разработки точных мер по ее защите и сохранению.

По мнению третьего института океанографии следующие 10–15 лет будут иметь решающее значение для увеличения популяции дельфинов. Китайский белый дельфин жизненно важен для прибрежных морских экосистем и выполнения океаном роли поглотителя углерода. Они питаются рыбой, которая поглощает планктон. Планктон в свою очередь поглощает CO 2 и обеспечивает связывание углерода посредством фотосинтеза. Защита популяции дельфинов и целостности экосистемы океана служит опосредованным участием в регулировании углеродного цикла через пищевую цепочку и имеет критически важное значение для решения проблемы изменения климата.

Работающая в совокупности со средствами анализа на основе ИИ сеть 5G-A из 10 базовых станций охватывает 330 квадратных километров площади залива, обеспечивая сплошное покрытие ключевых природоохранных зон.

Использование интегрированных возможностей сбора и передачи данных сети 5G-A и объединение данных о местонахождении судов, получаемых от радаров, терминалов визуального наблюдения, спутников и системы автоматической идентификации (AIS), позволяет отслеживать перемещение судов в режиме реального времени в радиусе 20 километров. Система в считанные секунды с помощью ИИ оповещает о нарушениях границ или превышении скорости, и сотрудники правоохранительных органов могут использовать береговые средства мониторинга для подтверждения нарушений и быстрого обнаружения судов-нарушителей.

На данный момент в отношении уже 12 судов были проведены расследования в связи с возможным созданием угрозы для дельфинов.

Продолжающиеся исследования в сочетании с применением ИИ постепенно раскрывают тайны жизни популяции китайских белых дельфинов в заливе Сямынь, что вселяет надежду на ее сохранение.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg