ИИ-решение предварительно демонстрирует успехи в защите китайских белых дельфинов

News provided by

Huawei

Nov 12, 2025, 12:35 ET

СЯМЫНЬ, Китай, 12 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Huawei с партнерами объявили о предварительных результатах разработки инновационного решения на основе искусственного интеллекта, предназначенного для изучения и защиты китайских белых дельфинов в заливе Сямынь в Китае. 

Проект, реализация которого началась в рамках инициативы Huawei TECH4ALL три месяца назад, уже позволил:

Continue Reading
Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography
Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography

  • идентифицировать 13 определенных дельфинов на основе 2820 фотоснимков и видеозаписей;
  • добиться точности индивидуальной идентификации на уровне более 90 % и распознавания сложного поведения на уровне 85 %;
  • повысить эффективность маркировки данных на 400 %;
  • улучшить время реагирования правоохранительных органов на превышение судами скорости или посещение заповедных зон на 65 %.

«Полученные при помощи ИИ результаты анализа данных помогают защитникам окружающей среды разрабатывать целенаправленные меры защиты, позволяющие понять и реагировать на угрозы, с которыми сталкивается этот культовый вид дельфинов, и обеспечить их выживание и процветание в дикой природе», — сказал Цуй Янъян (Cui Yangyang), директор департамента управления программами TECH4ALL от компании Huawei.

Китайские белые дельфины являются охраняемыми на национальном уровне видами, которые в Красной книге МСОП отнесены к категории уязвимых. В числе основных угроз в заливе Сямэнь, где проживает 51 % популяции дельфинов Китая, судоходство, рыболовство и прибрежные инженерные проекты.

Шумовое загрязнение, рыболовные снасти и нарушение среды обитания ставят их выживание в долгосрочной перспективе под угрозу.

Этот проект, реализуемый совместно с третьим институтом океанографии Министерства природных ресурсов Китая и компанией China Mobile, включает систему распознавания отличительных признаков, которая позволит идентифицировать отдельных животных на основе уникальной маркировки их спинных плавников.

«В результате внедрения ИИ повысилась эффективность исследований и точность усилий по сохранению, — сказал Ван Сяньян (Wang Xianyan), руководитель группы по исследованию и сохранению морских видов, находящихся под угрозой исчезновения, третьего института океанографии Министерства природных ресурсов Китая. — Данные о выживаемости, репродуктивной динамике и социальных взаимодействиях отдельных особей, которые позволяет получать система распознавания на основе ИИ, служат важной основой для разработки мер по сохранению».

Решение обеспечивает предварительную обработку изображений, анализ и распознавание посредством ИИ, обрезку изображений спинного плавника, классификацию данных и отображение в облаке. У каждого дельфина есть свой файл, позволяющий исследователям отслеживать статус соответствующей особи. Собранные за длительный период данные имеют решающее значение для разработки мер по защите и позволяют исследователям видеть количество, распределение, возрастную структуру и связанное с размножением поведение дельфинов, а также угрозы, с которыми они сталкиваются.

Прежде выполнявшийся вручную мониторинг занимал много времени и не позволял получить надежную информацию, необходимую для мониторинга динамики популяции и разработки точных мер по ее защите и сохранению.

По мнению третьего института океанографии следующие 10–15 лет будут иметь решающее значение для увеличения популяции дельфинов. Китайский белый дельфин жизненно важен для прибрежных морских экосистем и выполнения океаном роли поглотителя углерода. Они питаются рыбой, которая поглощает планктон. Планктон в свою очередь поглощает CO2 и обеспечивает связывание углерода посредством фотосинтеза. Защита популяции дельфинов и целостности экосистемы океана служит опосредованным участием в регулировании углеродного цикла через пищевую цепочку и имеет критически важное значение для решения проблемы изменения климата.

Работающая в совокупности со средствами анализа на основе ИИ сеть 5G-A из 10 базовых станций охватывает 330 квадратных километров площади залива, обеспечивая сплошное покрытие ключевых природоохранных зон.

Использование интегрированных возможностей сбора и передачи данных сети 5G-A и объединение данных о местонахождении судов, получаемых от радаров, терминалов визуального наблюдения, спутников и системы автоматической идентификации (AIS), позволяет отслеживать перемещение судов в режиме реального времени в радиусе 20 километров. Система в считанные секунды с помощью ИИ оповещает о нарушениях границ или превышении скорости, и сотрудники правоохранительных органов могут использовать береговые средства мониторинга для подтверждения нарушений и быстрого обнаружения судов-нарушителей.

На данный момент в отношении уже 12 судов были проведены расследования в связи с возможным созданием угрозы для дельфинов.

Продолжающиеся исследования в сочетании с применением ИИ постепенно раскрывают тайны жизни популяции китайских белых дельфинов в заливе Сямынь, что вселяет надежду на ее сохранение.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

La soluzione AI mostra un successo iniziale nella protezione dei delfini bianchi cinesi

La soluzione AI mostra un successo iniziale nella protezione dei delfini bianchi cinesi

Huawei e i suoi partner hanno annunciato oggi i risultati preliminari di una soluzione rivoluzionaria basata sull'intelligenza artificiale,...
Advancing Innovation with Openness -- Huawei holds the 6th Innovation and IP Forum

Advancing Innovation with Openness -- Huawei holds the 6th Innovation and IP Forum

On November 11, 2025, Huawei held its sixth Innovation and Intellectual Property (IP) Forum, where the company announced the winners of its biannual...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Carriers and Services

Carriers and Services

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics