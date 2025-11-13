Rozwiązanie AI z obiecującymi wynikami w zakresie ochrony garbogrzbietów chińskich

Huawei

Huawei

Nov 13, 2025

XIAMEN, Chiny, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Huawei wraz z partnerami ogłosił dziś wstępne efekty zastosowania przełomowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, stworzonego w celu badania i ochrony garbogrzbietów chińskich w Zatoce Xiamen w Chinach.

Dotychczasowe sukcesy projektu, uruchomionego trzy miesiące temu w ramach inicjatywy Huawei TECH4ALL:

Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography
  • Zidentyfikowanie 13 delfinów na podstawie 2 820 zdjęć i nagrań wideo.
  • Uzyskanie ponad 90% dokładności identyfikacji osobników oraz 85% skuteczności rozpoznawania złożonych zachowań.
  • Zwiększenie efektywności etykietowania danych o 400%.
  • Skrócenie czasu reakcji służb na statki naruszające lub przekraczające prędkość w obszarach chronionych o 65%.

„Wnioski pozyskane z danych dzięki sztucznej inteligencji pomagają specjalistom ochrony przyrody opracowywać dostosowane działania ochronne, pozwalają lepiej zrozumieć zagrożenia dla tego charakterystycznego gatunku delfina i zapewniają jego przetrwanie w naturalnym środowisku" - powiedział Cui Yangyang, dyrektor biura programu TECH4ALL w Huawei.

Garbogrzbiety chińskie są gatunkiem chronionym na szczeblu krajowym i sklasyfikowanym jako narażony na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Główne zagrożenia w Zatoce Xiamen, gdzie żyje 51% populacji delfinów w Chinach, to żegluga, rybołówstwo i inwestycje budowlane na wybrzeżu.

Hałas, zaplątanie w sieci rybackie oraz utrata siedlisk zagrażają długoterminowemu przetrwaniu tego gatunku delfinów.

We współpracy z Trzecim Instytutem Oceanografii pod auspicjami Ministerstwa Zasobów Naturalnych Chin oraz z China Mobile, projekt wykorzystuje system rozpoznawania cech charakterystycznych, umożliwiający identyfikację poszczególnych osobników zwierząt na podstawie unikalnych znaków na płetwach grzbietowych.

„Dzięki wprowadzeniu AI badania stały się bardziej wydajne, a działania ochronne - bardziej precyzyjne - powiedział Wang Xianyan, lider zespołu ds. badań i ochrony zagrożonych gatunków morskich w Trzecim Instytucie Oceanografii pod auspicjami Ministerstwa Zasobów Naturalnych Chin. - Dane dotyczące przeżywalności osobników, dynamiki reprodukcji i interakcji społecznych, dostarczane przez system rozpoznawania AI, stanowią niezbędną podstawę do opracowywania skutecznych działań ochronnych."

Rozwiązanie obejmuje wstępne przetwarzanie obrazów, wnioskowanie i rozpoznawanie z wykorzystaniem AI, kadrowanie zdjęć płetw grzbietowych, klasyfikację danych oraz wyświetlanie w chmurze. Każdy delfin posiada własny profil, co pozwala naukowcom śledzić status poszczególnych osobników. Dzięki danym długoterminowym możliwe jest monitorowanie liczby, rozmieszczenia, struktury wiekowej i zachowań rozrodczych delfinów oraz zagrożeń, z jakimi się borykają.

Dotychczasowa ręczna obserwacja była czasochłonna i nie zapewniała wiarygodnych informacji potrzebnych do monitorowania dynamiki populacji oraz opracowywania precyzyjnych działań ochronnych.

Według Trzeciego Instytutu Oceanografii, kolejne 10-15 lat będzie kluczowe dla wzrostu populacji tych ssaków. Garbogrzbiet chiński odgrywa kluczową rolę w przybrzeżnych ekosystemach morskich oraz w funkcji oceanu jako pochłaniacza węgla. Delfiny te żywią się rybami, które zjadają plankton, który z kolei pochłania CO₂ i wiąże węgiel dzięki fotosyntezie. Ochrona populacji delfinów i integralności ekosystemu oceanicznego, która pośrednio wpływa na obieg węgla poprzez łańcuch pokarmowy, jest kluczowa dla walki ze zmianami klimatu.

Obok analiz opartych o AI, w Zatoce Xiamen działa sieć 5G-A składająca się z 10 stacji bazowych, obejmująca obszar 330 km² i zapewniająca pełne pokrycie kluczowych stref ochronnych.

Wykorzystując zintegrowane możliwości sensoryczne i komunikacyjne sieci 5G-A oraz dane z radarów, terminali wizualnych, satelitów i systemu AIS (Automatic Identification System), ruch statków jest monitorowany w czasie rzeczywistym w promieniu 20 km. System generuje alerty wykorzystujące AI w ciągu sekund w przypadku naruszeń, takich jak przekroczenie granicy strefy chronionej lub nadmierna prędkość, a służby ochrony mogą weryfikować zdarzenia i szybko lokalizować naruszające przepisy jednostki.

Dotychczas przeprowadzono 12 dochodzeń wobec statków, które potencjalnie zagrażały delfinom.

Dzięki dalszym badaniom i zastosowaniu AI, stopniowo poznajemy tajemnice populacji garbogrzbietów chińskich w Zatoce Xiamen, co daje nadzieję na ich dalsze przetrwanie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg

