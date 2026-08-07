A Tribesigns amplia sua colaboração com as principais varejistas de artigos para o lar dos EUA na Las Vegas Market 2026

NOVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, fabricante e varejista de móveis aclamada mundialmente, expandiu seu relacionamento com os principais varejistas de artigos para o lar dos EUA na Las Vegas Market 2026, com a visita de representantes de alto nível de importantes parceiros varejistas ao estande da empresa para conhecer as coleções de móveis mais recentes.

Estande da Tribesigns Foto de grupo da equipe Tribesigns e da equipe The Home Depot

Entre os visitantes estavam o CEO da Wayfair, Niraj Shah, e sua equipe, Justin da Amazon, e a equipe de móveis da The Home Depot, liderada por Christa Endler, da loja online Digital Decor. As visitas reforçaram o crescente relacionamento da Tribesigns com as principais lojas de artigos para o lar dos EUA e proporcionaram uma oportunidade para trocar perspectivas sobre inovação de produtos, evolução das preferências do consumidor e colaboração futura.

Na feira, a Tribesigns apresentou coleções de móveis que abrangem salas de estar, jantar e espaços de armazenamento, destacando sua abordagem na criação de móveis funcionais e versáteis, projetados para a vida moderna.

A Las Vegas Market é um evento comercial de destaque no setor de mobiliário residencial em Las Vegas, Nevada, que reúne varejistas, compradores, designers, distribuidores e marcas para descobrir novos produtos, trocar informações sobre o setor e explorar oportunidades de negócios.

Inspirada na filosofia "Projetado para a Vida", a Tribesigns desenvolve móveis funcionais para uma ampla gama de categorias de produtos para casa. Ao longo dos últimos 15 anos, a marca construiu um portfólio diversificado que agora alcança mais de 30 milhões de lares em todo o mundo por meio de parceiros de varejo em mercados globais.

"Agradecemos sinceramente a confiança e o apoio contínuo de nossos parceiros estratégicos", disse Peter Wang, CEO da Tribesigns. "A Las Vegas Market nos proporcionou mais uma valiosa oportunidade de nos reunirmos com as equipes da Wayfair, Amazon e The Home Depot, trocarmos ideias e entendermos melhor como as necessidades dos consumidores continuam a evoluir. Essas conversas ajudam a moldar nossa estratégia de produto e esperamos fortalecer esses relacionamentos, levando móveis com design inteligente a mais clientes no mercado americano."

Sobre Tribesigns

A Tribesigns é uma empresa líder mundial em design e fabricação de móveis. Com o slogan "Projetado para a Vida", sua filosofia abrange a diversidade de estilos de vida pessoais e a importância de fazer escolhas ambientalmente conscientes.

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FONTE Tribesigns