Tribesigns ขยายความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ Las Vegas Market 2026
News provided byTribesigns
07 Aug, 2026, 21:15 CST
นิวยอร์ก, 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Tribesigns ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลก ได้ขยายความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำของสหรัฐฯ ที่งาน Las Vegas Market 2026 โดยมีตัวแทนระดับสูงจากพันธมิตรค้าปลีกรายสำคัญเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเพื่อชมเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันล่าสุด
ในบรรดาผู้เยี่ยมชม ได้แก่ Niraj Shah ซีอีโอของ Wayfair และทีมงาน Justin จาก Amazon และทีมเฟอร์นิเจอร์ของ The Home Depot นำโดย Christa Endler ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์ Digital Decor การเยี่ยมชมครั้งนี้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นของ Tribesigns กับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ของสหรัฐฯ และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความร่วมมือในอนาคต
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว Tribesigns ได้เสนอคอลเลกชันเฟอร์นิเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และพื้นที่จัดเก็บ โดยเน้นย้ำแนวทางการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริงและอเนกประสงค์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตสมัยใหม่
งาน Las Vegas Market เป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำในลาสเวกัส รัฐเนวาดา ซึ่งรวบรวมผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อ นักออกแบบ ผู้จัดจำหน่าย และแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม และสำรวจโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยแรงบันดาลใจจากปรัชญา "Designed for Life" (ออกแบบให้ทนทานตลอดชีวิต) Tribesigns จึงพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริงในหลากหลายหมวดหมู่สำหรับบ้าน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งเข้าถึงครัวเรือนกว่า 30 ล้านครัวเรือนทั่วโลกผ่านพันธมิตรค้าปลีกในตลาดโลก
"เราซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไว้วางใจและสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่อง" Peter Wang ซีอีโอของ Tribesigns กล่าว "Las Vegas Matket ได้มอบโอกาสอันมีค่าอีกครั้งให้เราได้พบปะกับทีมงานของ Wayfair, Amazon และ The Home Depot เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การพูดคุยเหล่านั้นช่วยกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และเราหวังที่จะสานต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ไปพร้อมกับการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันสู่ลูกค้ามากขึ้นทั่วตลาดสหรัฐอเมริกา"
เกี่ยวกับ Tribesigns
Tribesigns เป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยสโลแกน "Designed For Life" ปรัชญาของบริษัทจึงโอบรับความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลและความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tribesigns ได้ที่ Tribesigns.com สำรวจโอกาสทางธุรกิจ B2B ของ Tribesigns หรือติดตามแบรนด์ได้ทาง Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest และ TikTok
SOURCE Tribesigns
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