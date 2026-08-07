Tribesigns ขยายความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ Las Vegas Market 2026

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Tribesigns

07 Aug, 2026, 21:15 CST

นิวยอร์ก, 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Tribesigns ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลก ได้ขยายความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำของสหรัฐฯ ที่งาน Las Vegas Market 2026 โดยมีตัวแทนระดับสูงจากพันธมิตรค้าปลีกรายสำคัญเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเพื่อชมเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันล่าสุด

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Tribesigns Booth
Tribesigns Booth
Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team
Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

ในบรรดาผู้เยี่ยมชม ได้แก่ Niraj Shah ซีอีโอของ Wayfair และทีมงาน Justin จาก Amazon และทีมเฟอร์นิเจอร์ของ The Home Depot นำโดย Christa Endler ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์ Digital Decor การเยี่ยมชมครั้งนี้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นของ Tribesigns กับผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ของสหรัฐฯ และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความร่วมมือในอนาคต

ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว Tribesigns ได้เสนอคอลเลกชันเฟอร์นิเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และพื้นที่จัดเก็บ โดยเน้นย้ำแนวทางการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริงและอเนกประสงค์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตสมัยใหม่

งาน Las Vegas Market เป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำในลาสเวกัส รัฐเนวาดา ซึ่งรวบรวมผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อ นักออกแบบ ผู้จัดจำหน่าย และแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม และสำรวจโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยแรงบันดาลใจจากปรัชญา "Designed for Life" (ออกแบบให้ทนทานตลอดชีวิต) Tribesigns จึงพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริงในหลากหลายหมวดหมู่สำหรับบ้าน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งเข้าถึงครัวเรือนกว่า 30 ล้านครัวเรือนทั่วโลกผ่านพันธมิตรค้าปลีกในตลาดโลก

"เราซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไว้วางใจและสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่อง" Peter Wang ซีอีโอของ Tribesigns กล่าว "Las Vegas Matket ได้มอบโอกาสอันมีค่าอีกครั้งให้เราได้พบปะกับทีมงานของ Wayfair, Amazon และ The Home Depot เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การพูดคุยเหล่านั้นช่วยกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และเราหวังที่จะสานต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ไปพร้อมกับการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันสู่ลูกค้ามากขึ้นทั่วตลาดสหรัฐอเมริกา"

เกี่ยวกับ Tribesigns 

Tribesigns เป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยสโลแกน "Designed For Life" ปรัชญาของบริษัทจึงโอบรับความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลและความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tribesigns ได้ที่ Tribesigns.com สำรวจโอกาสทางธุรกิจ B2B ของ Tribesigns หรือติดตามแบรนด์ได้ทาง FacebookInstagramYouTubePinterest และ TikTok

SOURCE Tribesigns

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