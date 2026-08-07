트라이브사인즈, 라스베이거스 마켓 2026에서 美 주요 홈 리테일러들과 협력 확대

뉴욕, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 세계적으로 인정받는 가구 제조 및 유통기업 트라이브사인즈(Tribesigns)가 라스베이거스 마켓 2026(Las Vegas Market 2026)에서 핵심 리테일 파트너사의 주요 임원진을 부스로 맞이하며 미국 주요 홈 리테일 기업들과의 협력을 확대했다.

방문객 중에는 웨이페어(Wayfair)의 니라즈 샤(Niraj Shah) 최고경영자와 그의 팀, 아마존(Amazon)의 저스틴(Justin), 그리고 온라인 머천트 디지털 데코(Online Merchant Digital Decor) 부문의 크리스타 엔들러(Christa Endler)가 이끄는 홈디포(The Home Depot) 가구팀이 포함됐다. 이들의 방문은 트라이브사인즈와 미국 주요 홈 리테일러들 간의 관계가 계속 성장하고 있음을 잘 보여줬으며, 제품 혁신과 변화하는 소비자 선호도, 향후 협력 방향에 대한 견해를 나눌 수 있는 기회를 제공했다.

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

이번 전시회에서 트라이브사인즈는 리빙, 다이닝, 스토리지 공간을 아우르는 가구 컬렉션을 선보이며, 현대적인 삶에 맞춰 설계된 기능적이고 다목적인 가구를 만들어가는 자사의 접근 방식을 강조했다.

라스베이거스 마켓은 네바다주 라스베이거스에서 열리는 최고 수준의 홈 무역 전시회로, 리테일러와 바이어, 디자이너, 유통업체, 브랜드들이 한자리에 모여 신제품을 발견하고 업계 인사이트를 교환하며 사업 기회를 모색하는 자리다.

'삶을 위한 디자인(Designed for Life)'이라는 철학에서 영감을 받은 트라이브사인즈는 다양한 홈 카테고리 전반에서 기능적인 가구를 개발하고 있다. 지난 15년간 이 브랜드는 전 세계 시장의 유통 파트너들을 통해 이제 전 세계 3000만 가구가 넘는 가정에 도달하는 다양한 포트폴리오를 구축했다.

트라이브사인즈의 피터 왕(Peter Wang) 최고경영자는 "우리의 전략적 파트너들이 보여준 신뢰와 지속적인 지원에 진심으로 감사드린다"고 말했다. 이어 "라스베이거스 마켓은 웨이페어, 아마존, 홈디포 팀과 만나 아이디어를 교환하고 소비자 요구가 어떻게 계속 변화하고 있는지 더 깊이 이해할 수 있는 또 다른 소중한 기회를 제공했다. 이러한 대화들은 우리의 제품 전략을 형성하는 데 도움이 되며, 우리는 이러한 관계를 계속 발전시키면서 미국 시장의 더 많은 고객들에게 정성껏 설계된 가구를 전달하기를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

트라이브사인즈 소개

트라이브사인즈는 세계적인 가구 디자인 및 제조 기업이다. '삶을 위한 디자인'이라는 슬로건에 따라, 이 회사의 철학은 개인의 라이프스타일이 지닌 다양성과 환경을 고려한 선택의 중요성을 포용한다.

트라이브사인즈에 대한 자세한 정보는 Tribesigns.com에서 확인할 수 있으며, 트라이브사인즈의 B2B 사업 기회를 살펴보고 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 핀터레스트, 틱톡에서 이 브랜드를 팔로우할 수 있다.

SOURCE Tribesigns