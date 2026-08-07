Tribesigns baut auf der Las Vegas Market 2026 die Zusammenarbeit mit führenden US-Einrichtungshändlern aus

NEW YORK, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit anerkannter Möbelhersteller und -händler, baute auf der Las Vegas Market 2026 seine Zusammenarbeit mit führenden US-Einrichtungshändlern aus, als hochrangige Vertreter wichtiger Handelspartner den Stand des Unternehmens besuchten, um sich die neuesten Möbelkollektionen anzusehen.

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

Zu den Besuchern zählten Wayfair-CEO Niraj Shah und sein Team, Justin von Amazon sowie das Möbelteam von The Home Depot unter der Leitung von Christa Endler, Online Merchant Digital Decor. Ihre Besuche unterstrichen die sich vertiefenden Beziehungen von Tribesigns zu großen US-Einrichtungshändlern und boten die Gelegenheit, sich über Produktinnovationen, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen und eine zukünftige Zusammenarbeit auszutauschen.

Auf der Messe präsentierte Tribesigns Möbelkollektionen für Wohn-, Ess- und Stauräume und stellte dabei seinen Ansatz zur Gestaltung funktionaler, vielseitiger Möbel für das moderne Leben in den Vordergrund.

Die Las Vegas Market ist eine führende Fachmesse für Einrichtungsgegenstände in Las Vegas, Nevada, auf der Einzelhändler, Einkäufer, Designer, Distributoren und Marken zusammenkommen, um neue Produkte zu entdecken, Branchenkenntnisse auszutauschen und Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden.

Inspiriert von seiner Philosophie „Designed for Life" entwickelt Tribesigns funktionale Möbel für eine breite Palette von Wohnbereichen. In den letzten 15 Jahren hat die Marke ein vielfältiges Portfolio aufgebaut, das mittlerweile über Vertriebspartner auf den weltweiten Märkten mehr als 30 Millionen Haushalte weltweit erreicht.

„Wir wissen das Vertrauen und die anhaltende Unterstützung unserer strategischen Partner sehr zu schätzen", sagte Peter Wang, CEO von Tribesigns. „Die Las Vegas Market bot uns erneut eine wertvolle Gelegenheit, uns mit den Teams von Wayfair, Amazon und The Home Depot zu treffen, Ideen auszutauschen und besser zu verstehen, wie sich die Bedürfnisse der Verbraucher weiterentwickeln. Diese Gespräche tragen zur Gestaltung unserer Produktstrategie bei, und wir freuen uns darauf, diese Beziehungen weiter auszubauen und gleichzeitig durchdacht gestaltete Möbel für mehr Kunden auf dem US-Markt anzubieten."

Über von Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Motto „Designed For Life" steht die Philosophie des Unternehmens ganz im Zeichen der Vielfalt persönlicher Lebensstile und der Bedeutung umweltbewusster Entscheidungen.

Weitere Informationen zu von Tribesigns finden Sie unter Tribesigns.com. Entdecken Sie die B2B-Möglichkeiten von Tribesigns unter B2B oder folgen Sie der Marke auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.