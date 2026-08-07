Tribesigns amplía su colaboración con las principales cadenas minoristas de artículos para el hogar de EE. UU. en la feria Las Vegas Market 2026

NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricante y minorista de muebles de prestigio mundial, amplió su colaboración con las principales cadenas minoristas de artículos para el hogar de EE. UU. en la feria Las Vegas Market 2026, donde altos representantes de socios minoristas clave visitaron el stand de la empresa para conocer las últimas colecciones de muebles.

Stand de Tribesigns Foto de grupo del equipo de Tribesigns y del equipo de The Home Depot

Entre los visitantes se encontraban Niraj Shah, director ejecutivo de Wayfair, y su equipo; Justin, de Amazon; y el equipo de muebles de The Home Depot, liderado por Christa Endler, de Online Merchant Digital Decor. Sus visitas pusieron de relieve las relaciones cada vez más sólidas de Tribesigns con las principales cadenas minoristas de artículos para el hogar de EE. UU. y brindaron la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la innovación en los productos, la evolución de las preferencias de los consumidores y la colaboración futura.

En la feria, Tribesigns presentó colecciones de mobiliario para el salón, el comedor y los espacios de almacenamiento, poniendo de relieve su enfoque en la creación de muebles funcionales y versátiles diseñados para la vida moderna.

Las Vegas Market es una feria líder del sector del mobiliario para el hogar que se celebra en Las Vegas, Nevada, y que reúne a minoristas, compradores, diseñadores, distribuidores y marcas con el fin de descubrir nuevos productos, intercambiar conocimientos sobre el sector y explorar oportunidades de negocio.

Inspirándose en su filosofía «Designed for Life», Tribesigns diseña muebles funcionales para una amplia gama de categorías de hogar. En los últimos 15 años, la marca ha creado una cartera variada que actualmente llega a más de 30 millones de hogares en todo el mundo a través de socios minoristas en los distintos mercados internacionales.

«Agradecemos sinceramente la confianza y el apoyo constante de nuestros socios estratégicos», declaró Peter Wang, director ejecutivo de Tribesigns. «La feria de Las Vegas nos brindó otra valiosa oportunidad para reunirnos con los equipos de Wayfair, Amazon y The Home Depot, intercambiar ideas y comprender mejor cómo siguen evolucionando las necesidades de los consumidores. Esas conversaciones contribuyen a definir nuestra estrategia de producto, y esperamos seguir consolidando estas relaciones al tiempo que ofrecemos muebles diseñados con esmero a un mayor número de clientes en todo el mercado estadounidense».

Acerca de de Tribesigns

Tribesigns es una empresa líder a nivel mundial en el diseño y la fabricación de muebles. Bajo el lema «Diseñado para la vida», su filosofía abarca la diversidad de estilos de vida personales y la importancia de tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente.

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FUENTE Tribesigns