Tribesigns、ラスベガス・マーケット2026にて米国の大手ホーム用品小売業者との連携を拡大

,ニューヨーク、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 世界的に高い評価を得ている家具メーカー兼小売業者のTribesignsは、「ラスベガス・マーケット2026（Las Vegas Market 2026）」において、米国の主要なホーム用品小売業者との連携を拡大しました。同社のブースには、主要な小売パートナー企業の幹部が訪れ、最新の家具コレクションを視察しました。

来場者の中には、WayfairのCEOであるNiraj Shah氏とそのチーム、AmazonのJustin氏、そしてオンライン・マーチャント・デジタル・デコ担当のChrista Endler氏が率いるThe Home Depotの家具チームなどがいました。今回の訪問は、Tribesignsと米国の大手ホーム用品小売業者との関係が深まりつつあることを浮き彫りにするとともに、製品の革新、変化する消費者の嗜好、そして今後の協業について意見を交換する機会となりました。

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

同展示会において、Tribesignsはリビング、ダイニング、収納スペースを網羅する家具コレクションを披露し、現代のライフスタイルに合わせてデザインされた、機能的で汎用性の高い家具を生み出すという同社のアプローチを際立たせました。

ラスベガス・マーケット（Las Vegas Market）は、ネバダ州ラスベガスで開催される主要なインテリア見本市であり、小売業者、バイヤー、デザイナー、卸売業者、ブランドが一堂に会し、新製品の発掘、業界の知見の交換、ビジネスチャンスの模索を行う場となっています。

「暮らしのためのデザイン（Designed for Life）」という理念に基づき、Tribesignsは、住宅関連の幅広いカテゴリーにわたる機能的な家具を開発しています。過去15年間にわたり、同ブランドは多様な製品ラインナップを構築し、現在では世界各国の小売パートナーを通じて、世界中で3,000万世帯以上に製品を届けています。

TribesignsのCEOであるPeter Wang氏は、「戦略的パートナーの皆様からの信頼と継続的なご支援に心より感謝申し上げます」と述べました。「ラスベガス・マーケット（Las Vegas Market）では、Wayfair、Amazon、The Home Depotの各チームと面会し、意見交換を行い、消費者のニーズがどのように変化し続けているかをより深く理解する貴重な機会を再び得ることができました。こうした対話は、当社の製品戦略を形作る一助となっており、今後もこうした関係をさらに深めながら、米国市場全域のより多くのお客様に、細部までこだわってデザインされた家具をお届けできることを楽しみにしています。」

Tribesignsについて

Tribesignsは、家具のデザインおよび製造を手がける世界有数の企業です。「暮らしのためのデザイン（Designed For Life）」というスローガンを掲げ、その理念では、人それぞれのライフスタイルの多様性と、環境に配慮した選択を行うことの重要性を重視しています。

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SOURCE Tribesigns