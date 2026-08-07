- Tribesigns amplía su colaboración con los principales minoristas estadounidenses de artículos para el hogar en la feria Las Vegas Market 2026

NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricante y minorista de muebles de renombre mundial, ha informado acerca de la ampliación de la colaboración con los principales minoristas de artículos para el hogar de Estados Unidos en la feria Las Vegas Market 2026, donde altos representantes de socios minoristas clave visitaron el expositor de la compañía para ver las últimas colecciones de muebles.

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

Entre los visitantes se encontraban Niraj Shah, consejero delegado de Wayfair, y su equipo; Justin de Amazon; y el equipo de muebles de The Home Depot, liderado por Christa Endler, responsable de decoración digital en línea. Sus visitas pusieron de manifiesto las crecientes relaciones de Tribesigns con las principales cadenas minoristas de artículos para el hogar en Estados Unidos y proporcionaron la oportunidad de intercambiar perspectivas sobre la innovación de productos, la evolución de las preferencias de los consumidores y la futura colaboración.

En la feria, Tribesigns exhibió colecciones de muebles que abarcan espacios de estar, comedor y almacenamiento, destacando su enfoque en la creación de muebles funcionales y versátiles diseñados para la vida moderna.

Las Vegas Market es un evento comercial de primer nivel dentro del sector del mobiliario para el hogar que se celebra en Las Vegas, Nevada, y que reúne a minoristas, compradores, diseñadores, distribuidores y marcas para descubrir nuevos productos, intercambiar información sobre la industria y explorar oportunidades de negocio.

Inspirada en su filosofía "Diseñado para la vida", Tribesigns desarrolla muebles funcionales para una amplia gama de artículos para el hogar. En los últimos 15 años, la marca ha creado un catálogo diverso que ahora llega a más de 30 millones de hogares en todo el mundo a través de socios minoristas en mercados globales.

"Agradecemos sinceramente la confianza y el apoyo continuo de nuestros socios estratégicos", declaró Peter Wang, consejero delegado de Tribesigns. "La Feria de Las Vegas nos proporcionó otra valiosa oportunidad para reunirnos con los equipos de Wayfair, Amazon y The Home Depot, intercambiar ideas y comprender mejor cómo evolucionan las necesidades de los consumidores. Estas conversaciones nos ayudan a definir nuestra estrategia de producto, y esperamos fortalecer estas relaciones para ofrecer muebles con un diseño cuidado a más clientes en todo el mercado estadounidense".

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es una empresa líder mundial en el diseño y la fabricación de muebles. Con el lema "Diseñado para la vida", su filosofía abarca la diversidad de estilos de vida y la importancia de tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente.

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