Tribesigns renforce sa collaboration avec les principaux détaillants américains spécialisés dans la décoration d'intérieur lors du salon Las Vegas Market 2026

NEW YORK, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricant et détaillant de mobilier de renommée mondiale, a renforcé ses liens avec les principaux détaillants américains spécialisés dans l'ameublement lors du Las Vegas Market 2026, où des représentants de haut niveau de ses principaux partenaires commerciaux se sont rendus sur le stand de l'entreprise pour découvrir ses dernières collections de mobilier.

Tribesigns Booth Group Photo of the Tribesigns Team and The Home Depot Team

Parmi les visiteurs figuraient Niraj Shah, PDG de Wayfair, et son équipe, Justin d'Amazon, ainsi que l'équipe « Meubles » de The Home Depot, dirigée par Christa Endler, responsable de la décoration numérique chez Online Merchant. Ces visites ont mis en évidence les relations de plus en plus étroites entre Tribesigns et les principaux distributeurs américains d'articles pour la maison, et ont été l'occasion d'échanger des points de vue sur l'innovation produit, l'évolution des préférences des consommateurs et les perspectives de collaboration future.

Lors du salon, Tribesigns a présenté des collections de mobilier destinées au salon, à la salle à manger et au rangement, mettant en avant son approche visant à créer des meubles fonctionnels et polyvalents, conçus pour la vie moderne.

Le Las Vegas Market est un salon professionnel de premier plan dédié à l'ameublement, qui se tient à Las Vegas, dans le Nevada. Il rassemble des détaillants, des acheteurs, des designers, des distributeurs et des marques afin de découvrir de nouveaux produits, d'échanger des informations sur le secteur et d'explorer des opportunités commerciales.

S'inspirant de sa philosophie « Designed for Life », Tribesigns conçoit des meubles fonctionnels couvrant un large éventail de catégories d'ameublement. Au cours des 15 dernières années, la marque s'est constituée un portefeuille diversifié qui touche aujourd'hui plus de 30 millions de foyers à travers le monde grâce à ses partenaires de distribution présents sur les marchés internationaux.

« Nous apprécions sincèrement la confiance et le soutien constant de nos partenaires stratégiques », a déclaré Peter Wang, PDG d' Tribesigns. « Le salon Las Vegas Market nous a offert une nouvelle occasion précieuse de rencontrer les équipes de Wayfair, d'Amazon et de The Home Depot, d'échanger des idées et de mieux comprendre comment les besoins des consommateurs ne cessent d'évoluer. Ces échanges contribuent à définir notre stratégie produit, et nous avons hâte de renforcer ces relations tout en proposant des meubles conçus avec soin à un plus grand nombre de clients sur le marché américain. »

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec pour slogan « Designed For Life », sa philosophie met en avant la diversité des modes de vie individuels et l'importance d'adopter des choix respectueux de l'environnement.

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