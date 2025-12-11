Now Is Yours: Huawei brengt Mate X7 op de markt, samen met een nieuwe reeks innovatieve producten

DUBAI, VAE, 12 december 2025 /PRNewswire/ -- Vandaag onthulde Huawei een nieuwe reeks innovatieve vlaggenschipapparaten tijdens een lanceringsevenement met als thema "Unfold the Moment". Deze producten waren onder andere de HUAWEI Mate X7 mobiele telefoon, HUAWEI FreeClip 2 oortjes, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN smartwatch en HUAWEI MatePad 11.5 S tablet.

Geleid door de ontwerpfilosofie van het verleggen van grenzen, heeft de HUAWEI Mate X7 een slank, maar duurzaam ontwerp en krachtige prestaties, inclusief een opmerkelijke smartphone-imaging. De HUAWEI FreeClip 2 wil een nieuwe maatstaf zijn voor comfortabele open oor luisterervaringen. De HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN combineert verfijnde esthetiek met geavanceerde techniek en prestaties, zodat gebruikers de wereld beter kunnen verkennen. De HUAWEI MatePad 11.5 S is ontworpen voor ontwerpers, met een high-definition display dat de ogen rust geeft en een soepele creatieve ervaring.

Zhu Ping, President of Marketing & Sales Services van Huawei Consumer Business Group, zei dat Huawei wereldwijd aan de zijde van gebruikers zal blijven staan om warmte in technologie te brengen. "Door de echte behoeften van gebruikers te begrijpen en erop in te spelen, willen we consumenten over de hele wereld helpen technologie te gebruiken om elk moment te ontvouwen. Ons doel is niet alleen om uitzonderlijke productervaringen te bieden, maar ook om elke gebruiker in staat te stellen de momenten te omarmen die voor hen het belangrijkst zijn."

HUAWEI Mate X7: een nieuw hoofdstuk ontvouwen

De inspiratie voor het ontwerp van de Mate X7 werd gehaald uit het "Time-Space Gate"-concept en een 1600 jaar oude traditie van licht geweven brokaat, dat algemeen wordt beschouwd als een hoogtepunt van Chinees zijdevakmanschap en deel uitmaakt van het nationale immateriële culturele erfgoed van het land. De telefoon wordt geleverd in een met nanovezel afgewerkt Brocade White, naast twee opties in vegan leder — Nebula Red en Black.

De Mate X7 is ook Huawei's eerste dunne opvouwbare smartphone met hetzelfde niveau qua beeldmogelijkheden als een standaard vlaggenschip telefoon. De verbeterde tweede generatie 'True-to-Color' camera levert 43% betere kleurnauwkeurigheid en wordt aangevuld met een nieuwe Ultra Lighting HDR Camera, een Ultra-Wide Camera en een Telephoto Macro Camera. Met ondersteuning voor maximaal 17,5 EV Ultra Lighting HDR Video legt de Mate X7 levendige details met grote nauwkeurigheid vast in zowel heldere omgevingen als omgevingen met weinig licht.

Het apparaat is ontworpen met het oog op duurzaamheid en wordt aangedreven door een eigen ultrabetrouwbare opvouwbare architectuur, die een buitenste scherm bevat dat is gemaakt van ultrabestendig Crystal Armor Kunlun Glass, geavanceerde precisiescharnieren, een 3-laags samengestelde ultrasterke structuur en nog veel meer. Een 3.550 mm² SuperCool Ultra-Large VC & Graphene Heat Dissipation System en een batterij van 5.600 mAh zorgen verder voor stabiele prestaties en een batterij die de hele dag meegaat.

HUAWEI FreeClip 2: een modestatement

De HUAWEI FreeClip 2 oortjes hebben een oorclip-ontwerp dat open-ear innovatie combineert met moderne esthetiek, bedoeld om audioproducten te herdefiniëren als een combinatie van luisterapparaten en modeaccessoires.

De FreeClip 2 is ontworpen om de hele dag te dragen en wordt geleverd in de traditionele blauwe, witte en zwarte kleuren van het bedrijf, maar ook in een Rose Gold afwerking die gloednieuw is voor de internationale markt. Elk oordopje weegt slechts 5,1 g, waardoor ze nauwelijks voelbaar zijn en zorgen voor langdurig comfort en een goede pasvorm.

De FreeClip 2 biedt heldere, dynamische audio en gesprekskwaliteit in verschillende gebruiksscenario's dankzij de hoogenergetische dual-driver units en NPU AI-processor die tien keer hogere prestaties levert vergeleken met de vorige generatie. Het is ook stof- en waterdicht conform IP57 en heeft een totale batterijlevensduur tot 38 uur, zodat u het de hele dag moeiteloos in elke omgeving kunt dragen.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: uw horizon verbreden

De nieuwe HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN wordt geleverd in een nieuwe Royal Gold Edition met een voor het eerst in de industrie zeldzame aarden paarse keramische bezel met 18K goud, gecombineerd met een op zirkonium gebaseerde vloeibaar metalen kast en een paars-gouden bandje van titaniumlegering.

Het horloge biedt een reeks functies die op diepzeeduikers zijn afgestemd, waaronder een innovatief waterdicht systeem en directe, op sonar gebaseerde onderwatercommunicatiemogelijkheden. Het heeft ook een geüpgradede antenne voor sterkere all-scenario connectiviteit, AI-aangedreven ruisonderdrukking voor heldere gesprekken, nauwkeurige positionering mogelijk gemaakt door het HUAWEI Sunflower Positioning System, en geavanceerde eSIM communicatietechnologieën. Het TruSense-systeem van het horloge wordt bovendien geleverd met de krachtige X-TAP-technologie voor nauwkeurigere en meer uitgebreide gezondheidstracering[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: creativiteit inspireren

De HUAWEI MatePad 11.5 S is een tablet van de nieuwe generatie ontworpen om naadloos oogcomfort te combineren met uitzonderlijke helderheid[2]. Huawei's PaperMatte Display vormt een doeltreffend antwoord op al lang gekende problemen met betrekking tot scherpte, die vaak met traditionele matte schermen gepaard gaan, waardoor de kijkervaring op dit nieuwe apparaat zowel levendig helder als zacht voor de ogen is.

De MatePad 11.5 S is ontworpen voor papierloze productiviteit en wordt geleverd met een M-Pencil Pro stylus en een magnetisch toetsenbord die de overgang tussen notities nemen, schrijven en content creëren soepeler laten verlopen. De voorgeïnstalleerde Huawei Notes-app biedt een brede keuze aan penselen, sjablonen en gratis hulpmiddelen, en de GoPaint-app wordt nu geleverd met een aantal nieuwe animatietools waarmee statische ideeën tot leven kunnen komen. Voor videomakers biedt de Wondershare Filmora-app nu ondersteuning voor sneltoetsen om bewerkingsworkflows te stroomlijnen, terwijl de WPS Office suite professionele functies van pc-niveau biedt voor documentbewerking, presentaties en gegevensverwerking.

Huawei zei dat de lancering van vandaag verder gaat dan alleen een reeks technologische upgrades: het is een getuigenis van de blijvende inzet van het bedrijf om consumenten op de eerste plaats te zetten. Via het merkvoorstel "Now Is Yours" hoopt Huawei een open en oprechte dialoog met consumenten aan te gaan en met een warme en inclusieve houding regio- en cultuuroverschrijdende verbindingen tot stand te brengen, zodat meer mensen wereldwijd de vreugde van technologische vooruitgang kunnen delen.

[1] Dit product is geen medisch hulpmiddel en mag niet voor diagnose of behandeling worden gebruikt. [2] Dit product is geen medisch hulpmiddel en mag niet voor diagnose of behandeling worden gebruikt.

