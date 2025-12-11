"Now Is Yours": Huawei Luncurkan Mate X7 dan Jajaran Produk Inovatif Terbaru

Dengan filosofi desain yang berfokus pada terobosan baru, HUAWEI Mate X7 menampilkan desain tipis namun tangguh, performa canggih, serta sistem kamera kelas flagship. Di sisi lain, HUAWEI FreeClip 2 menawarkan pengalaman audio open-ear yang lebih nyaman. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN memadukan estetika mewah dengan teknologi canggih. Sementara, HUAWEI MatePad 11.5 S dirancang untuk para kreator, memiliki layar definisi tinggi yang nyaman di mata serta menawarkan pengalaman kreatif yang mulus.

Menurut Zhu Ping, President, Marketing and Sales Services, Huawei Consumer Business Group, Huawei akan terus berjalan dengan para pengguna di seluruh dunia dan menghadirkan teknologi yang memberikan kehangatan. "Dengan mempelajari dan menjawab kebutuhan nyata pengguna, kami membantu konsumen memanfaatkan teknologi untuk mengabadikan setiap momen penting. Kami bukan hanya memberikan pengalaman produk yang luar biasa, namun juga mendukung setiap pengguna yang ingin mengenang momen penting dalam kehidupan."

HUAWEI Mate X7: Membuka Babak Baru

Mate X7 terinspirasi dari konsep "Time-Space Gate" dan tradisi brokat tenun bercahaya yang telah berusia 1.600 tahun, mahakarya kerajinan sutra Tiongkok dan bagian dari warisan budaya takbenda nasional Tiongkok. Mate X7 tersedia dalam warna Brocade White dengan sentuhan nano fiber, serta dua pilihan vegan leather—Nebula Red dan Black.

Mate X7 merupakan ponsel lipat tipis pertama Huawei yang memiliki kamera dengan fitur-fitur yang setara dengan ponsel flagship standar. Kamera True-to-Color generasi kedua memberikan peningkatan akurasi warna hingga 43%, dilengkapi Kamera Ultra Lighting HDR, Kamera Ultra-Wide, dan Kamera Telephoto Macro. Dengan dukungan hingga 17.5 EV Ultra Lighting HDR Video, Mate X7 mampu menangkap detail yang jelas di kondisi terang maupun gelap.

Untuk daya tahan, Mate X7 menggunakan Ultra-Reliable Foldable Architecture, termasuk layar luar dengan Ultra Durable Crystal Armor Kunlun Glass, engsel presisi tinggi, serta struktur komposit tiga lapis yang kuat. Sistem pendingin SuperCool Ultra-Large VC & Graphene 3.550 mm² dan baterai 5.600 mAh memastikan performa Mate X7 tetap stabil dan tahan digunakan satu hari penuh.

HUAWEI FreeClip 2: Perpaduan Teknologi dan Fesyen

Produk earphone HUAWEI FreeClip 2 menggunakan desain ear-clip yang memadukan inovasi open-ear dan estetika modern sehingga menjadi perangkat audio sekaligus aksesori fesyen.

Nyaman dipakai sepanjang hari, FreeClip 2 tersedia dalam warna khas Huawei—Blue, White, dan Black—serta varian Rose Gold terbaru untuk pasar internasional. Dengan berat hanya 5,1 gram, FreeClip 2 memberikan sensasi ringan dan nyaman sekaligus terasa pas saat dikenakan.

FreeClip 2 memberikan kualitas audio dan panggilan telepon yang jelas berkat dual-driver bertenaga tinggi dan prosesor NPU AI dengan performa komputasi 10 kali lebih baik dari produk generasi sebelumnya. FreeClip 2 juga memiliki sertifikasi IP57 untuk ketahanan debu dan air, serta waktu pakai hingga 38 jam.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: Menjelajahi Dunia Tanpa Batas

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN kini hadir dengan Royal Gold Edition, dilengkapi bezel keramik ungu berbahan rare-earth, berpadu emas 18K, casing logam cair berbasiskan zirkonium, serta tali titanium paduan ungu-emas.

Jam tangan ini memiliki fitur lengkap untuk penyelam laut dalam, termasuk sistem tahan air inovatif dan komunikasi bawah air berbasiskan sonar. Perangkat ini juga memiliki antena yang lebih kuat untuk konektivitas stabil, teknologi AI noise cancellation untuk panggilan jernih, positioning presisi melalui HUAWEI Sunflower Positioning System, serta teknologi komunikasi eSIM canggih. Sistem TruSense dengan teknologi X-TAP memberikan pemantauan kesehatan yang lebih akurat dan komprehensif [1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: Menginspirasi Kreativitas

HUAWEI MatePad 11.5 S merupakan komputer tablet generasi baru yang menggabungkan kenyamanan visual dengan kejernihan layar[2]. PaperMatte Display dari Huawei mengatasi masalah ketajaman layar yang selama ini menjadi kelemahan layar matte konvensional sehingga tampilan layar tetap jelas namun nyaman di mata.

Tablet ini mendukung produktivitas paperless, dilengkapi stylus M-Pencil Pro dan keyboard magnetik untuk transisi mulus antara membuat catatan, menulis, dan berkarya. Aplikasi Huawei Notes menyediakan berbagai kuas, templat, dan sumber daya gratis. GoPaint kini menawarkan sarana animasi baru untuk menghidupkan karya. Bagi kreator video, aplikasi Wondershare Filmora kini mendukung shortcut agar proses penyuntingan video menjadi lebih efisien, sedangkan WPS Office menawarkan fitur pengolahan dokumen, presentasi, dan data yang setara dengan PC profesional.

Huawei menegaskan bahwa peluncuran hari ini bukan sekadar pembaruan teknologi, namun juga menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengutamakan konsumen. Dengan slogan "Now Is Yours", Huawei ingin menjalin hubungan yang lebih dekat, terbuka, dan inklusif bersama para pengguna di berbagai wilayah dan budaya agar semakin banyak orang dapat merasakan manfaat perkembangan teknologi.

[1] Produk ini bukan perangkat medis, tidak cocok untuk diagnosis atau pengobatan. [2] Produk ini bukan perangkat medis, tidak cocok untuk diagnosis atau pengobatan.

SOURCE HUAWEI