Terajšok je váš: Huawei predstavuje Mate X7 spolu s novou radou inovatívnych produktov
News provided byHUAWEI
Dec 11, 2025, 18:52 ET
DUBAJ, SAE, 12. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes na úvodnom podujatí s témou „Odhaľte okamih" predstavila nový rad inovatívnych vlajkových zariadení. Medzi tieto produkty patril mobilný telefón HUAWEI Mate X7, slúchadlá HUAWEI FreeClip 2, inteligentné hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN a tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.
HUAWEI Mate X7, vedený dizajnovou filozofiou posúvania hraníc, sa môže pochváliť štíhlym, no zároveň odolným dizajnom a vysokým výkonom vrátane obrazového výkonu vlajkovej lode. HUAWEI FreeClip 2 sľubuje nastavenie nového štandardu pre pohodlné počúvanie s dizajnom open-ear. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN spája vycibrenú estetiku s pokročilým inžinierstvom a výkonom, čo používateľom umožňuje lepšie objavovať svet. HUAWEI MatePad 11.5 S je určený pre tvorcov a ponúka displej s vysokým rozlíšením, ktoré upokojuje oči a poskytuje plynulý kreatívny zážitok.
Zhu Ping, prezident marketingu a predajných služieb v spoločnosti Huawei Consumer Business Group, povedal, že Huawei bude naďalej kráčať po boku používateľov na celom svete a prinášať vrúcnosť do technológií. „Keď pochopíme skutočné potreby používateľov a budeme na nich reagovať, snažíme sa pomôcť spotrebiteľom na celom svete využívať technológie na to, aby mohli rozvinúť každý okamih. Naším cieľom nie je len poskytovať výnimočné zážitky z produktov, ale aj umožniť každému používateľovi vychutnať si chvíle, na ktorých najviac záleží."
HUAWEI Mate X7: odhaľuje novú kapitolu
Dizajn Mate X7 čerpá inšpiráciu z konceptu „časopriestorovej brány" a 1 600 rokov starej tradície tkania ľahkého brokátu, ktorá je všeobecne považovaná za vrchol čínskeho remeselného spracovania hodvábu a súčasť národného nehmotného kultúrneho dedičstva krajiny. Telefón sa dodáva v bielom prevedení s nanovláknovou povrchovou úpravou, ako aj v dvoch variantoch vegánskej kože – Nebula Red (hmlovinová červená) a čierna.
Mate X7 je tiež prvým tenkým skladacím smartfónom od spoločnosti Huawei, ktorý má rovnakú úroveň obrazových schopností ako štandardný vlajkový telefón. Jeho vylepšený fotoaparát True-to-Color druhej generácie poskytuje o 43 % lepšiu presnosť farieb a je doplnený novým ultraľahkým HDR fotoaparátom, ultraširokouhlým fotoaparátom a teleobjektívom s makro objektívom. Vďaka podpore videa Ultra Lighting HDR až do 17,5 EV zachytáva Mate X7 živé detaily s presnosťou v jasnom aj slabo osvetlenom prostredí.
Zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo odolné a je poháňané patentovanou ultra spoľahlivou skladacou architektúrou, ktorá zahŕňa vonkajší displej vyrobený zo super odolného pancierového skla Kunlun s kryštálmi, pokročilé presné pánty a trojvrstvovú kompozitnú mimoriadne pevnú štruktúru a ďalšie. Grafénový systém na odvádzanie tepla SuperCool Ultra-Large VC s plochou 3 550 mm² a batéria s kapacitou 5 600 mAh ďalej zabezpečujú stabilný výkon a celodennú výdrž batérie.
HUAWEI FreeClip 2: posolstvo módy
Slúchadlá HUAWEI FreeClip 2 majú dizajn s klipom na uši, ktorý spája inováciu open-ear s modernou estetikou a ich cieľom je nanovo definovať audio produkty ako počúvacie zariadenia aj módne doplnky.
Slúchadlá FreeClip 2 boli navrhnuté na celodenné nosenie a sú dostupné v tradičných farebných prevedeniach spoločnosti – modrej, bielej a čiernej, ako aj v ružovo-zlatej povrchovej úprave, ktorá je na medzinárodnom trhu úplnou novinkou. Každé slúchadlo váži iba 5,1 g, čo zaisťuje takmer bezchybný pocit s dlhotrvajúcim pohodlím a bezpečným uchytením.
FreeClip 2 poskytujú čistý a dynamický zvuk a kvalitu hovorov v rôznych scenároch použitia vďaka vysokoenergetickým duálnym meničom a procesoru NPU AI, ktorý poskytuje desaťnásobne vyšší výpočtový výkon ako predchádzajúca generácia. Dodáva sa tiež s odolnosťou proti prachu a vode podľa štandardu IP57 a celkovou výdržou batérie až 38 hodín pre bezproblémové celodenné nosenie v akomkoľvek prostredí.
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: rozširujú vaše obzory
Nové hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN prichádzajú v novej edícii Royal Gold, ktorá sa ako prvá v odvetví vyznačuje fialovou keramickou fazetkou zo vzácnych zemín s 18-karátovým zlatom, v kombinácii s puzdrom z tekutého kovu na báze zirkónia a remienkom z fialovo-zlatej zliatiny titánu.
Hodinky ponúkajú celý rad funkcií prispôsobených pre hlbokomorských potápačov vrátane inovatívneho vodotesného systému a priamych sonarových komunikačných možností pod vodou. Sú tiež vybavené vylepšenou anténou pre silnejšie pripojenie vo všetkých scenároch, potlačením hluku s umelou inteligenciou pre čisté hovory, presným určovaním polohy vďaka systému HUAWEI Sunflower a pokročilými komunikačnými technológiami eSIM. Systém TruSense v hodinkách je navyše vybavený výkonnou technológiou X-TAP pre presnejšie a komplexnejšie sledovanie zdravia[1].
HUAWEI MatePad 11.5 S: inšpirujúca kreativita
HUAWEI MatePad 11.5 S je tablet novej generácie navrhnutý tak, aby bezproblémovo spájal pohodlie pre oči s výnimočnou ostrosťou obrazu.[2] PaperMatte Display od spoločnosti Huawei efektívne rieši dlhodobé problémy súvisiace s ostrosťou, ktoré sa často spájajú s tradičnými matnými displejmi, vďaka čomu je zážitok zo sledovania na tomto novom zariadení živo čistý a zároveň šetrný k očiam.
MatePad 11.5 S je navrhnutý pre bezpapierovú produktivitu a je dodávaný so stylusom M-Pencil Pro a magnetickou klávesnicou, ktoré uľahčujú prechod medzi zaznamenávaním poznámok, písaním a tvorbou obsahu. Predinštalovaná aplikácia Huawei Notes ponúka širokú škálu štetcov, šablón a bezplatných zdrojov a aplikácia GoPaint teraz obsahuje množstvo nových animačných nástrojov, ktoré pomáhajú statickým nápadom vdýchnuť život. Pre tvorcov videí teraz aplikácia Wondershare Filmora ponúka podporu klávesových skratiek na zefektívnenie pracovných postupov úprav, zatiaľ čo balík WPS Office poskytuje profesionálne funkcie na úpravu dokumentov, prezentácií a spracovanie údajov na úrovni počítača.
Spoločnosť Huawei vyhlásila, že dnešné uvedenie na trh presahuje rámec obyčajného súboru technologických vylepšení – odráža trvalý záväzok spoločnosti dávať spotrebiteľov na prvé miesto. V rámci sloganu značky „Now Is Yours" (Terajšok je váš) chce spoločnosť Huawei otvorene a úprimne komunikovať so spotrebiteľmi a budovať medziregionálne a medzikultúrne väzby s vrúcnym a inkluzívnym prístupom, čo umožní väčšiemu množstvu ľudí na celom svete zdieľať radosť z technologického pokroku.
|
[1] Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a nemal by sa používať na diagnostiku ani liečbu.
|
[2] Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a nemal by sa používať na diagnostiku ani liečbu.
Fotka - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg
Fotka - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg
Fotka - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg
