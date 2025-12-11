Ahora es tuyo: Huawei lanza el Mate X7 junto con una nueva línea de productos innovadores

DUBAI, EAU, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Huawei presentó una nueva línea de innovadores dispositivos insignia en un evento de lanzamiento titulado "Despliega el Momento". Estos productos incluyen el teléfono móvil HUAWEI Mate X7, los auriculares HUAWEI FreeClip 2, el smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y la tableta HUAWEI MatePad 11.5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Guiado por la filosofía de diseño de superar los límites, el HUAWEI Mate X7 presume de un diseño delgado pero duradero y un rendimiento potente, incluyendo imágenes de alta calidad para smartphones. El HUAWEI FreeClip 2 promete establecer un nuevo estándar en experiencias auditivas cómodas con oído abierto. El HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN combina una estética refinada con ingeniería y rendimiento avanzados, permitiendo a los usuarios explorar mejor el mundo. La HUAWEI MatePad 11.5 S está diseñada para creadores, con una pantalla de alta definición que relaja la vista y una experiencia creativa fluida.

Zhu Ping, presidente de Marketing y Servicios de Ventas de Huawei Consumer Business Group, afirmó que Huawei seguirá acompañando a los usuarios de todo el mundo, aportando calidez a la tecnología. "Al comprender y responder a las necesidades reales de los usuarios, buscamos ayudar a los consumidores de todo el mundo a usar la tecnología para disfrutar de cada momento. Nuestro objetivo no es solo ofrecer experiencias de producto excepcionales, sino también permitir que cada usuario disfrute de los momentos que más le importan".

HUAWEI Mate X7: Abriendo un nuevo capítulo

El diseño del Mate X7 se inspira en el concepto de "Puerta del Tiempo y el Espacio" y en una tradición de brocado ligero de 1.600 años de antigüedad, ampliamente considerada como la cumbre de la artesanía de la seda china y parte del patrimonio cultural inmaterial nacional del país. El teléfono está disponible en blanco brocado con acabado de nanofibra, junto con dos opciones de cuero vegano: rojo nebulosa y negro.

El Mate X7 es también el primer smartphone plegable delgado de Huawei que ofrece la misma capacidad de captura de imágenes que un teléfono insignia estándar. Su cámara True-to-Color de segunda generación mejorada ofrece una precisión de color un 43 % superior y se complementa con una nueva cámara Ultra Lighting HDR, una cámara ultra gran angular y una cámara telefoto macro. Con compatibilidad con vídeo Ultra Lighting HDR de hasta 17,5 EV, el Mate X7 captura detalles vívidos con precisión, tanto en entornos con mucha luz como con poca.

Diseñado para una mayor durabilidad, el dispositivo cuenta con una arquitectura plegable ultrafiable patentada, que incluye una pantalla exterior de cristal Kunlun Crystal Armor ultraduradero, bisagras de precisión avanzadas, una estructura compuesta de 3 capas ultrarresistente y mucho más. Un sistema de disipación de calor SuperCool Ultra-Large de VC y grafeno de 3.550 mm² y una batería de 5.600 mAh garantizan un rendimiento estable y una duración de batería de todo el día.

HUAWEI FreeClip 2: Una declaración de estilo

Los auriculares HUAWEI FreeClip 2 cuentan con un diseño de clip que combina la innovación de los auriculares abiertos con una estética moderna, con el objetivo de redefinir los productos de audio como dispositivos de escucha y accesorios de moda.

Los FreeClip 2 están diseñados para usarse todo el día y están disponibles en los tradicionales colores azul, blanco y negro de la compañía, además de un acabado en oro rosa, totalmente nuevo para el mercado internacional. Cada auricular pesa tan solo 5,1 g, lo que garantiza una sensación casi invisible con una comodidad duradera y un ajuste seguro.

Los FreeClip 2 ofrecen una calidad de audio y llamadas nítida y dinámica en diferentes escenarios de uso gracias a sus unidades de doble controlador de alta energía y al procesador NPU con IA, que ofrece un rendimiento informático diez veces superior al de la generación anterior. Además, cuentan con resistencia al agua y al polvo IP57 y hasta 38 horas de duración total de la batería para un uso cómodo durante todo el día en cualquier entorno.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: Expandiendo tus horizontes

El nuevo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN viene en una nueva Edición Royal Gold que presenta un bisel de cerámica púrpura de tierras raras con oro de 18 quilates, pionero en la industria, junto con una caja de metal líquido a base de circonio y una correa de aleación de titanio púrpura-dorado.

El reloj ofrece una gama de funciones diseñadas para buceadores de aguas profundas, incluyendo un innovador sistema de impermeabilidad y capacidades de comunicación subacuática directa mediante sonar. También cuenta con una antena mejorada para una conectividad más sólida en cualquier escenario, cancelación de ruido con IA para llamadas nítidas, posicionamiento preciso gracias al Sistema de Posicionamiento HUAWEI Sunflower y tecnologías avanzadas de comunicación eSIM. El sistema TruSense del reloj también incluye la potente tecnología X-TAP para un seguimiento de la salud más preciso y completo[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: Creatividad inspiradora

La HUAWEI MatePad 11.5 S es una tableta de última generación diseñada para combinar a la perfección comodidad visual con una claridad excepcional[2]. La pantalla PaperMatte de Huawei soluciona eficazmente los problemas de nitidez que suelen asociarse con las pantallas mate tradicionales, ofreciendo una experiencia visual nítida y agradable a la vista.

La MatePad 11.5 S está diseñada para una productividad sin papel e incluye un lápiz óptico M-Pencil Pro y un teclado magnético que facilitan la transición entre la toma de notas, la escritura y la creación de contenido. La app Huawei Notes preinstalada ofrece una amplia gama de pinceles, plantillas y recursos gratuitos, y la app GoPaint ahora incluye nuevas herramientas de animación que dan vida a las ideas estáticas. Para los creadores de vídeo, la app Wondershare Filmora ahora ofrece acceso directo a teclas para optimizar los flujos de trabajo de edición, mientras que la suite WPS Office ofrece funciones profesionales de edición de documentos, presentaciones y procesamiento de datos a nivel de PC.

Huawei afirmó que el lanzamiento de hoy va más allá de un simple conjunto de mejoras tecnológicas: refleja el compromiso constante de la compañía de priorizar al consumidor. Bajo la propuesta de marca "Ahora es tuyo", Huawei espera conectar con los consumidores de forma abierta y sincera, y construir conexiones interregionales e interculturales con una actitud cálida e inclusiva, permitiendo que más personas en todo el mundo compartan la alegría del progreso tecnológico.

[1] Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnóstico o tratamiento. [2] Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnóstico o tratamiento.

