Nyní je to vaše: Huawei uvádí na trh Mate X7 spolu s novou řadou inovativních produktů
News provided byHUAWEI
Dec 11, 2025, 19:07 ET
DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 12. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei dnes na akci s názvem „Rozvíjejte okamžik" představila novou řadu vlajkových inovativních zařízení. Mezi tyto produkty patří mobilní telefon HUAWEI Mate X7, sluchátka HUAWEI FreeClip 2, chytré hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN a tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.
V souladu s designovou koncepcí posouvání hranic se HUAWEI Mate X7 pyšní tenkým, ale odolným designem a mohutným výkonem, včetně špičkového zobrazování smartphonu. HUAWEI FreeClip 2 si klade za cíl nastavit nový standard pro pohodlný poslech s otevřenými ušima. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN kombinuje zjemnělou estetiku s pokročilou technologií a výkonem, což uživatelům umožňuje lépe prozkoumávat svět. HUAWEI MatePad 11.5 S je navržen pro tvůrce a nabízí displej s vysokým rozlišením, který je příjemný pro oči, a plynulý kreativní zážitek.
Zhu Ping, ředitel marketingu a prodejních služeb ve společnosti Huawei Consumer Business Group, uvedl, že Huawei bude i nadále doprovázet uživatele po celém světě a vnášet do technologie vřelost. „Porozuměním skutečným potřebám uživatelů a reagováním na ně se snažíme pomáhat spotřebitelům po celém světě využívat technologii k rozvíjení každého okamžiku. Naším cílem je nejen poskytovat výjimečné zážitky z používání produktů, ale také umožnit každému uživateli prožít okamžiky, které jsou pro něj nejdůležitější."
HUAWEI Mate X7: rozvíjí se nová kapitola
Mate X7 čerpá inspiraci z pojetí „Časoprostorová brána" a tradice tkaní brokátu, staré 1600 let, která je široce považována za vrchol čínského hedvábnického řemesla a součást národního nehmotného kulturního dědictví. Telefon je k dispozici v barvě bílý brokát s povrchovou úpravou z nanovláken a ve dvou variantách z veganské kůže – Nebula Red a Black.
Mate X7 je také prvním tenkým skládacím smartphonem společnosti Huawei, který má stejné obrazové schopnosti jako standardní vlajková loď. Jeho vylepšený fotoaparát True-to-Color druhé generace nabízí o 43 % lepší přesnost barev a je doplněn novým fotoaparátem Ultra Lighting HDR, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem s makro funkcí. Díky podpoře až 17,5 EV Ultra Lighting HDR Video zachycuje Mate X7 živé detaily s přesností jak v jasném, tak v tmavém prostředí.
Zařízení, které bylo navrženo s ohledem na odolnost, je vybaveno vlastní ultraspolehlivou skládací architekturou, která zahrnuje vnější displej vyrobený z ultraodolného skla Crystal Armor Kunlun, pokročilé přesné panty, třívrstvou kompozitní ultraodolnou konstrukci a další prvky. Systém odvodu tepla superchladný ultraveliký lakový nátěr a grafen o velikosti 3550 mm² a baterie s kapacitou 5600 mAh dále zajišťují stabilní výkon a celodenní výdrž baterie.
HUAWEI FreeClip 2: módní doplněk
Sluchátka HUAWEI FreeClip 2 mají design s ušním klipem, který kombinuje inovativní otevřený design s moderní estetikou a má za cíl nově definovat audio produkty jako zařízení pro poslech i módní doplňky.
Sluchátka FreeClip 2 jsou navržena pro celodenní nošení a jsou k dispozici v tradičních barvách společnosti – modré, bílé a černé – a také v novém provedení zlatorůžová, které je novinkou na mezinárodním trhu. Každá sluchátka váží pouhých 5,1 g, takže jsou téměř nepostřehnutelná, pohodlná a dobře drží.
FreeClip 2 poskytuje čistý, dynamický zvuk a kvalitu hovorů v různých scénářích použití díky svým vysoce výkonným duálním měničům a procesoru NPU AI, který nabízí desetkrát vyšší výpočetní výkon než předchozí generace. Je také vybaven odolností proti prachu a vodě podle normy IP57 a celkovou výdrží baterie až 38 hodin, což umožňuje pohodlné celodenní nošení v jakémkoli prostředí.
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: Rozšiřte své obzory
Nové hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN přicházejí v nové Královské zlaté edici, která se vyznačuje prvotřídním keramickým rámečkem z vzácných zemin v purpurové barvě s osmnáctikarátovým zlatem, doplněným pouzdrem z tekutého kovu na bázi zirkonia a purpurově zlatým řemínkem z titanové slitiny.
Hodinky nabízejí řadu funkcí přizpůsobených pro hlubokomořské potápěče, včetně inovativního vodotěsného systému a přímé podvodní komunikace založené na sonaru. Disponují také vylepšenou anténou pro silnější připojení ve všech situacích, potlačením šumu pomocí umělé inteligence pro čistý zvuk při hovorech, přesným určováním polohy pomocí systému HUAWEI Sunflower Positioning System a pokročilými komunikačními technologiemi eSIM. Systém TruSense hodinek je navíc vybaven výkonnou technologií X-TAP pro přesnější a komplexnější sledování zdraví[1].
HUAWEI MatePad 11.5 S: Inspirující kreativita
HUAWEI MatePad 11.5 S je tablet nové generace, který byl navržen tak, aby dokonale kombinoval pohodlí pro oči s výjimečnou čistotou obrazu[2]. Displej PaperMatte od společnosti Huawei účinně řeší dlouhodobé problémy související s ostrostí, které jsou často spojovány s tradičními matnými displeji, díky čemuž je zážitek ze sledování na tomto novém zařízení živý, jasný a šetrný k očím.
MatePad 11.5 S je navržen pro produktivitu bez použití papíru a je dodáván se stylusem M-Pencil Pro a magnetickou klávesnicí, které usnadňují přechod mezi zaznamenáváním poznámek, psaním a tvorbou obsahu. Předinstalovaná aplikace Huawei Notes nabízí širokou škálu štětců, šablon a bezplatných zdrojů a aplikace GoPaint nyní obsahuje řadu nových animačních nástrojů, které pomáhají oživit statické nápady. Pro tvůrce videí nyní aplikace Wondershare Filmora nabízí podporu klávesových zkratek pro zefektivnění pracovních postupů při úpravách, zatímco sada WPS Office poskytuje profesionální funkce pro úpravy dokumentů, prezentace a zpracování dat na úrovni PC.
Společnost Huawei uvedla, že dnešní uvedení na trh přesahuje pouhou sadu technologických vylepšení – odráží trvalý závazek společnosti klást spotřebitele na první místo. Pod značkou „Nyní je to vaše" chce společnost Huawei otevřeně a upřímně komunikovat se spotřebiteli a budovat meziregionální a mezikulturní vazby s vřelým a inkluzivním přístupem, aby se více lidí po celém světě mohlo podílet na radosti z technologického pokroku.
[1] Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a neměl by být používán k diagnostice nebo léčbě.
[2] Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a neměl by být používán k diagnostice nebo léčbě.
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg
