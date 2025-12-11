Teraz należy do ciebie: Huawei wprowadza na rynek smartfon Mate X7 i nową serię innowacyjnych produktów

DUBAJ, ZEA, 12 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Dzisiaj firma Huawei zaprezentowała nową ofertę flagowych innowacyjnych urządzeń podczas wydarzenia, które odbyło się pod hasłem „Odkrywaj chwile" („Unfold the Moment"). Wśród tych produktów znalazły się: smartfon HUAWEI Mate X7, słuchawki HUAWEI FreeClip 2, smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN oraz tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Zachowując zgodność z filozofią przekraczania granic, HUAWEI Mate X7 może poszczycić się smukłą i równocześnie mocną konstrukcją oraz wspaniałymi parametrami, w tym wyświetlaczem klasy produktów flagowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, słuchawki HUAWEI FreeClip 2 wyznaczają nowy standard komfortowego słuchania z użyciem sprzętu o otwartej konstrukcji. Smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN łączy w sobie wyrafinowaną estetykę z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i parametrami, pozwalając użytkownikom na jeszcze lepszą eksplorację świata. Tablet HUAWEI MatePad 11.5 S zaprojektowano dla twórców. Wyposażany jest w wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który jest przyjazny dla oczu, zapewniając niezakłócone doświadczenia płynąca z twórczej pracy.

Zhu Ping, prezes Działu Marketingu i Sprzedaży w Huawei Consumer Business Group, powiedział, że Huawei będzie nadal kroczyć ramię w ramię z użytkownikami z całego świata, wnosząc do technologii trochę ciepła. „Dzięki zrozumieniu i spełnieniu rzeczywistych potrzeb użytkowników, dążymy do wsparcia konsumentów na całym świecie w odkrywaniu każdej chwili. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie wyjątkowych doświadczeń płynących z użytkowania produktów, lecz również dostarczenie użytkownikom możliwości przyjęcia z otwartymi ramionami każdego momentu, który jest dla nich ważny".

HUAWEI Mate X7: otwarcie nowego rozdziału

Wzornictwo telefonu Mate X7 inspirowane jest koncepcją „Wrót czasu i przestrzeni" i tradycją wytwarzania lekko tkanego brokatu jedwabnego sięgającą 1600 lat wstecz, będącą zwieńczeniem chińskiego rzemiosła tkania jedwabiu i częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego tego kraju. Telefon dostępny jest w wersji Brocade White (białym) z wykończeniem wykonanym w technologii nanowłókien, oraz w dwóch wersjach z ekologicznej skóry - Nebula Red (czerwonej) i Black (czarny).

Mate X7 jest również pierwszym składanym smartfonem Huawei, który może poszczycić się tym samym poziomem parametrów wyświetlania, co standardowe flagowe telefony. Zmodyfikowany aparat True-to-Color Camera drugiej generacji zapewnia poprawę wierności odwzorowania kolorów o 43%. Zestaw został uzupełniony o nowy ultra-szerokokątny aparat Ultra Ligthing HDR Camera oraz aparat Telephoto Macro Camera. Obsługując funkcję nagrywania filmów Ultra Lighting HDR Video o wartości ekspozycji sięgającej poziomu 17,5 EV, Mate X7 może precyzyjnie uchwycić wyraziste detale, zarówno w miejscach jasnych, jak i przy słabym oświetleniu.

Stworzone z myślą o trwałości urządzenie oparte jest na zastrzeżonej ultra-niezawodnej składanej architekturze (Ultra-Reliable Foldable Architecture), która obejmuje wyświetlacz zewnętrzny wykonany z trwałego szkła Ultra Durable Crystal Armor Kunlun, zaawansowane precyzyjne zawiasy, oraz trzywarstwową, kompozytową ultra-trwała konstrukcję. System chłodzenia Supercool Ultra-large VC o powierzchni 3 550 mm2 z grafenowym systemem rozprowadzania ciepła oraz bateria o pojemności 5 600 mAh zapewniają stabilną pracę urządzenia bez konieczności ładowania przez cały dzień.

HUAWEI FreeClip 2: manifest wyrażony modą

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 charakteryzują się konstrukcją klipsa, która łączy w sobie innowacje w zakresie technologii otwartego odsłuchu i nowoczesną estetykę, z myślą o zdefiniowaniu na nowo produktów audio, jako zarówno urządzeń przeznaczonych do słuchania jak i akcesoriów zgodnych z aktualnymi trendami.

Słuchawki FreeClip 2 zaprojektowano na potrzeby całodziennego użytkowania. Dostępne są w standardowych wersjach kolorystycznych oferowanych przez markę (niebieskiej, białej i czarnej), a ofertę uzupełniono o wykończenie w kolorze różowego złota (Rose Gold). Każda słuchawka waży zaledwie 5,1 g, co oznacza, że jest niemal niewyczuwalna, komfortowa w noszeniu przez dłuższy czas i jednocześnie bezpiecznie dopasowana.

Słuchawki FreeClip 2 zapewniają czystą i dynamiczną jakość odtwarzania audio i rozmów, w wielu sytuacjach, dzięki przetwornikom z podwójnym magnesem o dużej mocy i procesorowi NPU AI, który dostarcza dziesięciokrotnie wyższą moc obliczeniową w poróżnianiu z urządzeniem poprzedniej generacji. Charakteryzują się również stopniem ochrony przed pyłem i wilgocią na poziomie IP57 i żywotnością baterii do 38 godzin odtwarzania, co daje możliwość użytkowania przez cały dzień w dowolnym otoczeniu.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: poszerzanie horyzontów

Nowy smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN dostępny jest w nowej wersji Royal Gold Edition, którą wyposażono w pierwszy w branży fioletowy ceramiczny bezel wykonany z minerałów ziem rzadkich i 18-karatowego złota, w połączeniu z metalową kopertą wykonaną z fioletowego stopu amorficznego cyrkonu i fioletowo-złotą bransoletą ze stopu tytanu.

Zegarek oferuje szereg funkcji dostosowanych do potrzeb nurków, w tym innowacyjny wodoszczelny system i możliwość bezpośredniej komunikacji pod wodą w oparciu o technologię sonaru. Wyposażono go również w udoskonaloną antenę aby zapewnić mocniejszą łączność w każdej sytuacji, eliminację szumów opartą na technologii AI na potrzeby wyraźnych połączeń, precyzyjne określanie pozycji dzięki systemowi HUAWEI Sunflower Positioning oraz zaawansowane technologie łączności eSIM. System TruSense jest dodatkowo dostępny z potężną technologią X-TAP na potrzeby bardziej precyzyjnego i kompleksowego monitorowania parametrów zdrowotnych [1].

HUAWEI MatePad 11,5 X: inspiruje kreatywność

HUAWEI MatePad 11.5 S jest tabletem nowej generacji, który stworzono w celu płynnego połączenia komfortu widzenia i wyjątkowej wyrazistości [2]. Wyświetlacz Huawei PaperMatte Display skutecznie rozwiązuje problemy związane z ostrością, które często kojarzone są z tradycyjnymi matowymi wyświetlaczami. To nowe urządzenie zapewnia obraz zarówno niezwykle wyraźny jak i łagodny dla naszego wzroku.

Tablet MatePad 11.5 S został zaprojektowany na potrzeby produktywności bez użycia papieru i dostępny jest z rysikiem M-Pencil Pro i klawiaturą magnetyczną, co pozwala na płynne przejście pomiędzy tradycyjnym robieniem notatek, pisaniem i tworzeniem nowych treści. Zainstalowana fabrycznie aplikacja Huawei Notes oferuje szeroką gamę pędzli, szablonów i bezpłatnych zasobów, a aplikacja GoPaint została uzupełniona o szereg nowych narzędzi animacyjnych, które pomagają ożywić statyczne pomysły. Z myślą o twórcach video, aplikacja Wondershare Filmora oferuje teraz obsługę skrótów klawiszowych aby usprawnić edycję filmów, a pakiet WPS Office zapewnia edycję dokumentów na poziomie komputerów PC oraz możliwość tworzenia prezentacji i przetwarzania danych.

Przedstawiciele marki Huawei powiedzieli, że dzisiejsza premiera wykracza poza prezentację kilku modernizacji technologicznych, odzwierciedlając nieustanne zaangażowanie firmy w stawianie klientów na pierwszym miejscu. Zgodnie z zaproponowanym przez markę hasłem „Teraz należy do ciebie" („Now is Yours"), Huawei ma nadzieję na otwartą szczerą komunikację z konsumentami i budowę międzyregionalnych i międzykulturowych kontaktów z ciepłym i włączającym nastawieniem, pozwalając większym rzeszom ludzi na całym świecie na dzielenie się radością płynącą z postępu technologicznego.

[1] Ten produkt nie jest wyrobem medycznym i nie powinien być używany na potrzeby diagnostyki i leczenia. [2] Ten produkt nie jest wyrobem medycznym i nie powinien być używany na potrzeby diagnostyki i leczenia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg