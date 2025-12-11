Huawei глобально представила Mate X7 и линейку новых инновационных устройств

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила новую линейку флагманских инновационных устройств на мероприятии под слоганом «Откройте красоту момента». Компания продемонстрировала складной смартфон HUAWEI Mate X7, наушники HUAWEI FreeClip 2, смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN и планшет HUAWEI MatePad 11,5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Тонкий и мощный смартфон HUAWEI Mate X7, который воплощает в себе стремление компании к созданию новых трендов, отличается повышенной надежностью. Наушники HUAWEI FreeClip 2 задают новые стандарты комфорта и качества аудио в сегменте наушников открытого типа. Смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN отличаются непревзойденной эстетикой, инновационностью и производительностью. Они станут лучшим компаньоном для пользователей, которые стремятся по-настоящему открыть для себя мир. Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S, оснащенный превосходным экраном и возможностями защиты зрения, разработан специально для творческих людей, которые хотят раскрыть свой креативный потенциал.

Чжу Пин, президент подразделения маркетинга и продаж Huawei Consumer BG, отметил, что Huawei продолжит наполнять жизнью технологии и инновации, привнося яркие краски и разнообразие в повседневность пользователей по всему миру. «Понимая реальные потребности пользователей, мы стремимся помочь потребителям в каждом уголке планеты использовать технологии так, чтобы раскрывалась красота каждого мгновения жизни. Наша цель — дарить пользователям непревзойденный опыт использования, но нам также важно, чтобы каждый мог оценить момент, в котором он находится».

HUAWEI Mate X7: открывая новую главу

Дизайн HUAWEI Mate X7, с одной стороны, вдохновлен концепцией «Врата времени и пространства», а с другой — 1600-летней традицией изготовления легкой парчи, которая считается вершиной китайского шелкового мастерства и частью национального нематериального культурного наследия страны. Корпус с покрытием из нановолокон представлен в парчовом белом цвете, а вариант с покрытием из искусственной кожи доступен в черном и красном цветах.

HUAWEI Mate X7 — это первый тонкий складной смартфон от Huawei, возможности обработки изображений которого столь же высокие, как и у флагманских смартфонов с классическим форм-фактором. Цветопередача обновленного объектива второго поколения для ультрареалистичной съемки на 43% выше, кроме того, смартфон оснащен новым HDR-объективом, ультраширокоугольным объективом и телеобъективом для макросъемки. Благодаря поддержке HDR-видео с экспозиционным числом 17,5 смартфон HUAWEI Mate X7 обеспечивает точную передачу каждой детали как при ярком, так и при тусклом освещении.

Разработанное, чтобы отвечать вызовам повседневной жизни, это устройство получило надежную складую конструкцию, которая включает внешний экран из суперпрочного стекла Kunlun, оптимизированный поворотный механизм, 3-слойную композитную сверхпрочную структуру и прочее. Большая испарительная камера SuperCool 3550 мм² и графеновая система отвода тепла в сочетании с мощной батареей 5600 мА*ч обеспечивают высокую производительность и длительное время работы устройства без подзарядки.

HUAWEI FreeClip 2: новый взгляд на стиль

HUAWEI FreeClip 2 отличаются уникальным дизайном, который превращает эти наушники открытого типа в современный стильный аксессуар, обладающий превосходными аудиохарактеристиками.

HUAWEI FreeClip 2 разработаны таким образом, чтобы их было удобно носить в течение всего дня. Модель представлена в классических голубом, белом и черном цветах, а также в цвете розовое золото, который станет новым словом на глобальном рынке. Каждый наушник весит всего 5,1 г, что обеспечивает комфортное и стабильное крепление.

HUAWEI FreeClip 2 дарят чистое звучание динамического аудиопотока и высокую четкость передачи речи во время вызовов в различных сценариях благодаря мощным излучателям с двойной диафрагмой и ИИ-нейропроцессору, вычислительная мощность которого в 10 раз выше, чем у модели предыдущего поколения. Наушники обладают классом пыле- и влагозащиты IP57, их максимальное время работы без подзарядки составляет до 38 часов, что делает их идеальными для использования в любой ситуации.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: расширяя горизонты

Смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN представлены в новой версии Royal Gold Edition. У этой модели впервые в отрасли безель выполнен из фиолетовой керамики с 18-каратным золотом, что, в сочетании с корпусом из жидкого металла на основе циркония и фиолетово-золотым ремешком из титанового сплава, являет с собой поистине уникальный симбиоз непревзойденного мастерства и высоких технологий.

Эти смарт-часы предлагают широкий набор функций для дайвинга, включая инновационную систему водостойкости и возможности общения под водой на базе сонара. Также они отличаются обновленной антенной, которая обеспечивает лучшее качество связи в любых сценариях, поддерживают шумоподавление на базе ИИ во время вызовов, точную геолокацию на базе системы геопозиционирования HUAWEI Sunflower и расширенные возможности связи на базе eSIM. Система TruSense смарт-часов с мощным датчиком X-TAP позволяет более точно и комплексно осуществлять мониторинг показателей здоровья[1].

HUAWEI MatePad 11,5 S: вдохновляя на творчество

HUAWEI MatePad 11,5 S — это планшет нового поколения, который обеспечивает невероятную четкость отображения контента и заботится о вашем зрении[2]. Он оснащен экраном PaperMatte, разработчики которого успешно решили проблемы, обычные для традиционных матовых экранов, в том числе проблемы, связанные с резкостью. Это новое устройство дарит превосходный визуальный опыт и гарантирует защиту зрения.

HUAWEI MatePad 11,5 S разработан для эффективной работы и учебы, а подходящие к нему аксессуары, такие как стилус HUAWEI M-Pencil Pro и специальная магнитная клавиатура, помогут еще более продуктивно и с большим комфортом делать заметки, писать и создавать контент. Предустановленное приложение «Блокнот» предлагает широкий выбор кистей, шаблонов и бесплатных ресурсов, а приложение GoPaint теперь поддерживает новые анимационные эффекты, которые позволяют по-настоящему вдохнуть жизнь в ваши идеи. Пользователи также непременно оценят приложение для редактирования видео Wondershare Filmora, которое обладает богатым, но интуитивно понятным функционалом, и приложение WPS Office, предоставляющее возможности редактирования документов и презентаций, а также обработки данных будто в профессиональных офисных программах компьютерного уровня.

Компания Huawei заявила, что запуск новых устройств не просто представляет технологические новинки, но и отражает стремление компании всегда ставить пользователей на первое место. Воплощая концепцию «Настоящее принадлежит вам», компания надеется, что сможет открыто и искренне взаимодействовать с потребителями.

[1] Это устройство не является медицинским прибором и не предназначено для использования для медицинской диагностики или лечения. [2] Это устройство не является медицинским прибором и не предназначено для использования для медицинской диагностики или лечения.



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg