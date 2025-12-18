Arclin rozšiřuje své působení díky strategické akvizici Willamette Valley Company

ALPHARETTA, Georgia, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ --Společnost Arclin, přední firma v oblasti materiálových věd, oznámila, že uzavřela dohodu o koupi firmy Willamette Valley Company („WVCO"), výrobce a distributora široké škály produktů a služeb na míru pro segmenty dřevařských výrobků, železniční dopravy, oprav betonu, dopravy, infrastruktury a spotřebního zboží.

„Jsme nadšeni, že můžeme v naší organizaci přivítat společnost Willamette Valley Company," uvedl generální ředitel Arclinu Bradley Bolduc. „Jejich inovativní technologie a produktové portfolio se dokonale doplňují s naším podnikáním a vytvářejí přínosné spojení pro naše zákazníky. Díky společnému důrazu na kvalitu v oblasti dřevařských výrobků nám tato akvizice umožní poskytovat ještě vyšší přidanou hodnotu a rozšířit příležitosti napříč segmenty, v nichž působíme," dodal Bolduc.

Akvizice společnosti WVCO představuje zásadní krok v rozšiřování schopností společnosti Arclin v oblasti materiálových věd o inženýrské opravné systémy, speciální lepidla a infrastrukturní řešení, kde jsou pro výsledky zákazníků klíčové vysoce výkonné polymery a jejich složení. Díky této akvizici se síť Arclinu rozšíří o osm výrobních závodů a přibližně 500 nových zaměstnanců, kteří doplní stávající tým společnosti čítající zhruba 1 200 osob.

„Tato akvizice představuje vysoce strategický krok a přinese výrazné provozní úspory," uvedl Mark Glaspey, prezident společnosti Arclin. „Spojením našich schopností budeme schopni nabídnout zákazníkům širší portfolio řešení a zároveň rozšíříme svůj geografický dosah a otevřou se nám nové příležitosti k růstu."

 „Rozhodnutí prodat společnost Willamette Valley Company firmě Arclin představuje přirozený krok ve vývoji našeho podnikání," uvedl John Murray, prezident a generální ředitel společnosti WVCO. „Špičková provozní struktura společnosti Arclin urychlí inovace našich produktů a podpoří udržitelný růst. Spojení hlubokých technických znalostí, široké znalostní základny a schopnosti rychle nasazovat zdroje společností Arclin a WVCO bude klíčové pro naplnění naší strategie růstu. Připojení k Arclinu představuje pro náš tým vzrušující příležitost a těšíme se, že budeme podnikání společně posouvat vpřed," dodal Murray.

O společnosti Arclin

Arclin je přední společnost v oblasti materiálových věd a výrobce polymerních technologií, technických produktů a specializovaných materiálů pro stavebnictví, zemědělství, dopravní infrastrukturu, ochranu před povětrnostními vlivy a požáry, farmacii, výživu, elektroniku, design a další odvětví. Arclin sídlí ve městě Alpharetta ve státě Georgia a má pobočky a výrobní závody po celých Spojených státech, Kanadě a Spojeném království a vyrábí pro zákazníky po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.arclin.com.

O společnoti Willamette Valley Company

Společnost Willamette Valley Company, založená v roce 1952, je poskytovatelem technických řešení specializujícím se na širokou škálu chemických a aplikačních systémů. WVCO je nadnárodní společnost, která vyrábí a distribuuje širokou škálu produktů a služeb na míru po celém světě. Ačkoli původně působila v dřevařském průmyslu, její odbornost a řešení dnes zahrnují inovativní řešení pro opravy železničních pražců, systémy pro opravy betonu, záplaty, tmely, lepidla, robotiku, inženýrské služby a další produkty pro desítky průmyslových odvětví. Další informace naleznete na stránkách https://wilvaco.com.

