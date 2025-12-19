Arclin、Willamette Valley Companyの戦略的買収により事業基盤を拡大

WVCOの買収は、性能が重視されるポリマーおよび配合技術が顧客価値の中核となるエンジニアド補修システム、特殊接着剤、インフラ向けソリューションの分野へと、アークリンの材料科学能力を拡張するうえでの重要な一歩となります。この買収により、Arclinの既存の約1,200名のチームに、8つの製造拠点と約500名の新たなチームメンバーが加わることになります。

「今回の買収は、明確なオペレーション効率の向上が見込まれる、極めて戦略的な取り組みです」と、Arclinの社長であるMark Glaspey氏は述べました。「両社の強みを融合することで、当社はより幅広いソリューションのポートフォリオをお客様に提供するとともに、地理的な展開範囲を拡大し、新たな成長機会を創出していきます。」

「Willamette Valley CompanyをArclinに売却するという決断は、当社事業にとって自然な次のステップを意味します」と、WVCOの社長兼CEOであるJohn Murray氏は述べました。「Arclinの世界クラスのオペレーション基盤は、当社の製品イノベーションを加速させ、持続可能な成長を推進するでしょう。ArclinとWVCOの高度な技術的専門性、幅広い知見、そして迅速にリソースを展開できる能力を融合することが、当社の成長戦略を推進するうえで極めて重要な役割を果たします。Arclinに加わることは、当社チームにとって非常に魅力的な機会であり、事業をさらに前進させていくことを楽しみにしています」と、Murray氏は付け加えました。

Arclinについて

Arclinは、材料科学分野のリーディングカンパニーであり、建設、農業、輸送インフラ、耐候・防火、医薬品、栄養、電子機器、デザインなど、さまざまな産業向けにポリマー技術、エンジニアード製品、特殊材料を製造・提供しています。Georgia州Alpharettaに本社を構えるArclinは、米国、カナダ、英国にオフィスおよび製造拠点を展開し、世界中の顧客向けに製品を製造しています。詳細については、www.arclin.comをご覧ください。

Willamette Valley Companyについて

1952年に設立されたWillamette Valley Companyは、幅広い化学技術およびアプリケーションシステムを専門とするエンジニアード・ソリューション・プロバイダーです。WVCOは、多国籍企業として、世界各地で多様なカスタム製品およびサービスを製造・販売しています。同社は木材製品業界にルーツを持ちながらも、その専門性とソリューションは、革新的な鉄道枕木補修ソリューション、コンクリート補修システム、パッチ材、充填材、接着剤、ロボティクス、エンジニアリングなど、数十に及ぶ業界に広がっています。詳細については、https://wilvaco.com をご覧ください。

