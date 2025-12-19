Arclin توسّع وجودها من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على Willamette Valley Company

قال Bradley Bolduc، الرئيس التنفيذي لشركة Arclin: "نحن متحمسون للغاية للترحيب بـ Willamette Valley Company ضمن منظمتنا". وواصل Bolduc حديثه قائلاً: "تقنياتهم المبتكرة ومجموعة منتجاتهم تكمل أعمالنا تمامًا، مما يخلق مزيجًا مفيدًا لعملائنا. ومع التزام مشترك بالجودة في قطاع المنتجات الخشبية، يُتيح لنا هذا الاستحواذ تقديم قيمة أكبر وتوسيع الفرص عبر القطاعات التي نخدمها".

يُعدُّ الاستحواذ على WVCO خطوة محورية في توسيع قدرات شركة Arclin في علوم المواد لتشمل أنظمة الإصلاح الهندسية، والمواد اللاصقة المتخصصة، وحلول البنية التحتية، حيث تلعب البوليمرات والتركيبات الكيميائية عالية الأداء دورًا أساسيًا في تحقيق نتائج فعّالة للعملاء. سيضيف هذا الاستحواذ ثمانية مرافق تصنيع وحوالي 500 عضو فريق جديد إلى فريق Arclin الحالي البالغ عدد أفراده 1,200 موظف.

"يُمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للغاية تحقق كفاءات تشغيلية واضحة"، حسبما صرَّح Mark Glaspey، رئيس شركة Arclin. "من خلال دمج قدراتنا، سنقدّم لعملائنا مجموعة أوسع من الحلول، مع توسيع الانتشار الجغرافي وفتح فرص نمو جديدة".

"يُمثل قرار بيع Willamette Valley Company لشركة Arclin تطورًا طبيعيًا لأعمالنا"، حسبما صرَّح John Murray، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WVCO. "سيعمل الإطار التشغيلي العالمي المستوى لشركة Arclin على تسريع ابتكار منتجاتنا ودفع النمو المستدام. إن دمج الخبرة التقنية العميقة لشركتي Arclin وWVCO، وقاعدة المعرفة الواسعة، والقدرة على نشر الموارد بسرعة سيكون أمرًا أساسيًا في دفع استراتيجية نموّنا. يمثل الانضمام إلى Arclin فرصة مثيرة لفريقنا، ونتطلع بحماس لدفع الأعمال قدمًا"، حسبما أضاف Murray.

نبذة عن Arclin

تُعدُّ Arclin من الشركات الرائدة في مجال علوم المواد، وجهة مصنعة لتقنيات البوليمرات والمنتجات الهندسية والمواد المتخصصة المستخدمة في قطاعات البناء، والزراعة، والبنية التحتية للنقل، والحماية من الطقس والحرائق، والصناعات الدوائية والتغذوية، والإلكترونيات، والتصميم، وغيرها من الصناعات. يقع المقر الرئيسي لشركة Arclin في مدينة ألفاريتا، جورجيا، ولديها مكاتب ومرافق تصنيع في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وتقوم بتصنيع منتجاتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.arclin.com.

نبذة عن Willamette Valley Company

تأسست Willamette Valley Company في عام 1952، وهي مزوّد لحلول هندسية متخصصة في مجموعة واسعة من الأنظمة الكيميائية وتطبيقاتها. تُعدُّ WVCO شركة متعددة الجنسيات تقوم بتصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المخصصة حول العالم. على الرغم من جذورها في صناعة المنتجات الخشبية، إلا أن خبرتها وحلولها تشمل حلول مبتكرة لإصلاح روابط السكك الحديدية، وأنظمة إصلاح الخرسانة، والترقيع، والحشوات، والمواد اللاصقة، والروبوتات، والهندسة، وأكثر من ذلك عبر عشرات الصناعات المختلفة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة https://wilvaco.com

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_c

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2848346/The_Willamette_Valley_Company.jpg