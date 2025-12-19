Arclin расширяет свое присутствие благодаря стратегическому приобретению Willamette Valley Company

«Мы рады приветствовать компанию Willamette Valley Company в нашей организации», — сказал Брэдли Болдук (Bradley Bolduc), генеральный директор Arclin. «Их инновационные технологии и ассортимент продукции прекрасно дополняют наш бизнес, создавая выгодное сочетание для наших клиентов. Благодаря общей приверженности качеству продукции из древесины, это приобретение позволяет нам создать еще большую ценность и расширить возможности в сегментах, которые мы обслуживаем», — сказал Болдук.

Приобретение WVCO является одним из ключевых шагов в расширении возможностей материаловедения Arclin в области инженерных ремонтных систем, специальных клеев и инфраструктурных решений, где критически важные для работы полимеры и формулы играют центральную роль в работе клиентов. Данное приобретение добавит нашей компании восемь производственных площадок и около 500 новых сотрудников к существующему штату Arclin из 1 200 человек.

«Приобретение данного актива представляет собой стратегический шаг с четкой операционной эффективностью», — сказал Марк Гласпи (Mark Glaspey), президент Arclin. «Объединив наши возможности, мы предоставим нашим клиентам более широкий портфель решений, расширяя географический охват и открывая новые возможности для роста».

«Решение о продаже компании Willamette Valley Company компании Arclin представляет собой естественный этап развития для нашего бизнеса», — сказал Джон Мюррей (John Murray), президент и главный исполнительный директор WVCO. «Операционная структура Arclin мирового класса ускорит наши инновации в области продуктов и обеспечит устойчивый рост. Сочетание глубокого технического опыта Arclin и WVCO, широкой базы знаний и способности быстро развертывать ресурсы сыграет важную роль в реализации нашей стратегии роста. Присоединение к Arclin — это потрясающая возможность для нашей команды, и мы стремимся продвигать бизнес вперед», — добавил Мюррей.

О компании Arclin

Arclin — одна из ведущих компаний в области материаловедения и разработчик полимерных технологий, инженерных продуктов и специализированных материалов для строительства, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, климатической продукции и противопожарной защиты, фармацевтики, продуктов питания, электроники, дизайна и других отраслей. Компания Arclin со штаб-квартирой в Альфаретте, штат Джорджия, имеет офисы и производственные площадки на территории США, Канады, Великобритании и производит продукцию для клиентов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.arclin.com.

О компании Willamette Valley Company

Компания Willamette Valley Company, основанная в 1952 году, является поставщиком инженерных решений, специализирующимся на широком спектре химических и прикладных систем. WVCO — это мультинациональная корпорация, которая производит и распространяет широкий спектр пользовательских продуктов и услуг по всему миру. Хотя корни компании уходят в деревообрабатывающую промышленность, их опыт и решения охватывают инновационные продукты для ремонта железнодорожных шпал, системы ремонта бетонных конструкций, восстановление дорожного полотна, наполнители, клеи, робототехнику, машиностроение и многое другое в десятках отраслей промышленности. Для получения дополнительной информации посетите https://wilvaco.com

