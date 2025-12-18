„S nadšením vítame v našej organizácii spoločnosť Willamette Valley Company," povedal Bradley Bolduc, generálny riaditeľ spoločnosti Arclin. „Ich inovatívne technológie a produktové portfólio dokonale dopĺňajú naše podnikanie a vytvárajú pre našich zákazníkov výhodnú kombináciu. So spoločným záväzkom ku kvalite vo všetkých drevárskych výrobkoch nám táto akvizícia umožní poskytovať ešte väčšiu hodnotu a rozširovať príležitosti v segmentoch, v ktorých pôsobíme," povedal Bolduc.
Akvizícia spoločnosti WVCO je kľúčovým krokom k rozšíreniu schopností spoločnosti Arclin v oblasti materiálovej vedy o systémy technických opráv, špeciálne lepidlá a infraštruktúrne riešenia, kde sú polyméry a formulácie zásadné pre výsledky zákazníkov. Akvizíciou pribudne k existujúcemu 1200-člennému tímu spoločnosti Arclin osem výrobných závodov a približne 500 nových členov tímu.
„Táto akvizícia predstavuje vysoko strategický krok s jasnou prevádzkovou efektívnosťou," povedal Mark Glaspey, prezident spoločnosti Arclin. „Zlúčením našich schopností poskytneme zákazníkom širšie portfólio riešení. Zároveň rozšírime geografický dosah a otvoríme nové príležitosti na rast."
„Rozhodnutie predať Willamette Valley Company spoločnosti Arclin predstavuje pre naše podnikanie prirodzený vývoj," povedal John Murray, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti WVCO. „Arclin má špičkový prevádzkový rámec, ktorý urýchli inovácie našich produktov a podnieti udržateľný rast. Kombinácia hlbokej technickej expertízy spoločností Arclin a WVCO, ich širokej základne znalostí a schopnosti rýchlo nasadiť zdroje bude kľúčová pre presadzovanie našej stratégie rastu. Pripojenie sa k spoločnosti Arclin je pre náš tím vzrušujúcou príležitosťou a tešíme sa na posúvanie podnikania vpred," dodal Murray.
O spoločnosti Arclin
Arclin je popredná spoločnosť v oblasti materiálových vied a výrobca polymérnych technológií, technických produktov a špecializovaných materiálov pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo, dopravnú infraštruktúru, ochranu pred poveternostnými vplyvmi a požiarnu ochranu, farmaceutický priemysel, výživu, elektroniku, dizajn a ďalšie odvetvia. Spoločnosť Arclin sídli v Alpharette v štáte Georgia, má kancelárie a výrobné závody v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve a vyrába pre zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.arclin.com.
O spoločnosti Willamette Valley Company
Willamette Valley Company bola založená v roku 1952. Je poskytovateľom technických riešení špecializujúcich sa na širokú škálu chemických a aplikačných systémov. WVCO je nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába a distribuuje širokú škálu zákazkových produktov a služieb po celom svete. Hoci jej korene siahajú do drevárskeho priemyslu, odborné znalosti a riešenia zahŕňajú inovatívne riešenia opráv železničných podvalov, systémy na opravu betónu, plátanie, tmely, lepidlá, robotiku, strojárstvo a ďalšie v desiatkach odvetví. Viac informácií nájdete na stránke https://wilvaco.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_c
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2848346/The_Willamette_Valley_Company.jpg
