Arclin étend sa présence avec l'acquisition stratégique de Willamette Valley Company

« Nous sommes ravis d'accueillir Willamette Valley Company au sein de notre organisation », déclare Bradley Bolduc, PDG d'Arclin. « Leurs technologies innovantes et leur portefeuille de produits complètent parfaitement nos activités, créant ainsi une combinaison bénéfique pour nos clients. Grâce à notre engagement commun en faveur de la qualité des produits du bois, cette acquisition nous permettra d'offrir une valeur encore plus grande et d'élargir les possibilités au sein des différents segments que nous desservons », ajoute M. Bolduc.

L'acquisition de WVCO constitue une étape cruciale dans l'extension des capacités d'Arclin en matière de science des matériaux aux systèmes de réparation techniques, aux adhésifs spécialisés et aux solutions d'infrastructure où les polymères et les formulations à performance critique se trouvent au cœur des résultats des clients. L'acquisition permettra d'ajouter huit sites de production et environ 500 nouveaux membres à l'équipe actuelle d'Arclin, qui compte 1 200 personnes.

« L'acquisition constitue un choix très stratégique avec des gains d'efficacité opérationnelle évidents », avance Mark Glaspey, président d'Arclin. « En combinant nos capacités, nous offrirons à nos clients un portefeuille de solutions plus large, tout en élargissant notre couverture géographique et en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance. »

« La décision de vendre Willamette Valley Company à Arclin représente une progression naturelle pour notre entreprise », déclare John Murray, PDG de WVCO. « Le cadre opérationnel de classe mondiale d'Arclin accélérera l'innovation de nos produits et favorisera une croissance durable. La combinaison de l'expertise technique approfondie d'Arclin et de WVCO, de leur large base de connaissances et de leur capacité à déployer rapidement des ressources sera déterminante pour la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Rejoindre Arclin est une opportunité passionnante pour notre équipe et nous sommes impatients de faire progresser l'entreprise », ajoute M. Murray.

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits d'ingénierie et de matériaux spécialisés pour la construction, l'agriculture, les infrastructures de transport, la protection contre les intempéries et les incendies, l'industrie pharmaceutique, la nutrition, l'électronique, le design et d'autres secteurs. Arclin, dont le siège social se trouve à Alpharetta, en Géorgie, possède des bureaux et des installations de production aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique pour des clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.arclin.com.

À propos de Willamette Valley Company

Fondé en 1952, Willamette Valley Company est un fournisseur de solutions techniques spécialisé dans une large gamme de produits chimiques et de systèmes d'application. WVCO est une entreprise multinationale qui fabrique et distribue une grande variété de produits et de services personnalisés dans le monde entier. Bien que ses racines se trouvent dans l'industrie des produits du bois, son expertise et ses solutions englobent des solutions innovantes de réparation des traverses de chemin de fer, des systèmes de réparation du béton, des ragréages, des mastics, des adhésifs, de la robotique, de l'ingénierie et bien plus encore, dans des dizaines d'industries. Pour plus d'informations, consultez le site https://wilvaco.com.

