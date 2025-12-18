Arclin poszerza swoją obecność dzięki strategicznemu przejęciu Willamette Valley Company

„Cieszymy się, że możemy powitać Willamette Valley Company w naszej organizacji - powiedział Bradley Bolduc, dyrektor generalny Arclin. - Ich innowacyjne technologie i portfolio produktów doskonale uzupełniają naszą działalność, tworząc korzystną kombinację dla naszych klientów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w zapewnienie wysokiej jakości produktów drewnianych, to przejęcie daje nam możliwość zapewnienia jeszcze większej wartości i rozszerzenia możliwości w segmentach, w których działamy" - powiedział Bolduc.

Przejęcie WVCO stanowi kluczowy krok w kierunku poszerzenia możliwości Arclin w zakresie materiałoznawstwa o systemy naprawcze, specjalistyczne kleje i rozwiązania infrastrukturalne, w których polimery i preparaty o krytycznym znaczeniu dla wydajności mają kluczowe znaczenie dla wyników osiąganych przez klientów. Dzięki temu przejęciu do istniejącego 1200-osobowego zespołu Arclin dołączy osiem zakładów produkcyjnych i około 500 nowych pracowników.

„Przejęcie jest posunięciem o znaczeniu strategicznym, które przyniesie wyraźną poprawę wydajności operacyjnej - powiedział Mark Glaspey, prezes Arclin. - Dzięki połączeniu naszych możliwości będziemy mogli zaoferować klientom szerszy wachlarz rozwiązań, jednocześnie rozszerzając zasięg geograficzny i otwierając nowe możliwości rozwoju".

„Decyzja o sprzedaży Willamette Valley Company firmie Arclin była naturalnym kierunkiem rozwoju naszej działalności - powiedział John Murray, prezes i dyrektor generalny WVCO. - Światowej klasy struktura operacyjna firmy Arclin przyspieszy proces wprowadzania innowacji w naszych produktach i zapewni zrównoważony wzrost. Połączenie dużej wiedzy technicznej, rozległej bazy wiedzy i zdolności do szybkiego wykorzystywania zasobów Arclin i WVCO będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji naszej strategii rozwoju. Dołączenie do Arclin to ekscytująca okazja dla naszego zespołu i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój firmy" - dodał Murray.

Arclin

Arclin jest czołową firmą z branży materiałowej oraz producentem technologii polimerowych, produktów inżynieryjnych i specjalistycznych materiałów dla budownictwa, rolnictwa, infrastruktury transportowej, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i pożarami, przemysłu farmaceutycznego, żywieniowego, elektronicznego, projektowego i innych gałęzi przemysłu. Firma Arclin, z siedzibą w Alpharetta w stanie Georgia, posiada biura i zakłady produkcyjne w całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii oraz produkuje dla klientów na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arclin.com.

Willamette Valley Company

Założona w 1952 roku firma Willamette Valley Company jest dostawcą rozwiązań inżynieryjnych oferującym szeroki wachlarz produktów chemicznych i systemów aplikacyjnych. WVCO jest międzynarodową korporacją, która produkuje i dystrybuuje szeroką gamę dostosowanych do potrzeb klientów produktów i usług na całym świecie. Firma ma swoje korzenie w branży produktów drzewnych, ale jej wiedza specjalistyczna i rozwiązania obejmują innowacyjne rozwiązania w zakresie naprawy podkładów kolejowych, systemy naprawy betonu, łaty, wypełniacze, kleje, robotykę, inżynierię i wiele innych rozwiązań dla dziesiątek branż. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://wilvaco.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpg

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_c

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2848346/The_Willamette_Valley_Company.jpg