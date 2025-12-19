Arclin Perluas Kehadirannya Melalui Akuisisi Strategis Atas Willamette Valley Company

"Kami senang sekali menyambut Willamette Valley Company di perusahaan kami," kata Bradley Bolduc, CEO Arclin. "Teknologi inovatif dan portofolio produk WVCO melengkapi bisnis kami dengan sempurna, sehingga menciptakan perpaduan yang menguntungkan bagi para pelanggan kami. Dengan komitmen bersama terhadap kualitas produk kayu, melalui akuisisi ini kami dapat memberikan nilai yang jauh lebih besar dan memperluas peluang di semua segmen yang kami layani," kata Bolduc.

Akuisisi atas WVCO adalah langkah penting dalam memperluas kemampuan ilmu material Arclin ke sistem perbaikan rekayasa, perekat khusus, dan solusi infrastruktur di mana polimer dan formulasi yang sangat penting untuk kinerja dan memiliki peran utama terhadap hasil pelanggan. Akuisisi ini akan menambahkan delapan pabrik dan sekitar 500 anggota tim baru ke tim Arclin yang saat ini berjumlah 1.200 orang.

"Akuisisi ini adalah langkah yang sangat strategis dengan efisiensi operasional yang jelas," kata Mark Glaspey, Presiden Arclin. "Dengan menggabungkan kemampuan kedua perusahaan, kami akan menyediakan portofolio solusi lebih luas kepada pelanggan sekaligus mengembangkan jangkauan geografi dan membuka peluang pertumbuhan baru."

"Keputusan menjual Willamette Valley Company kepada Arclin merupakan perkembangan alamiah bagi bisnis kami," kata John Murray, Presiden dan CEO WVCO. "Kerangka kerja operasional kelas dunia milik Arclin akan mempercepat inovasi produk kami dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Menggabungkan keahlian teknis yang mendalam, dasar pengetahuan yang luas, dan kemampuan Arclin dan WVCO untuk menggunakan sumber daya dengan cepat akan berperan sangat penting dalam mendorong strategi pertumbuhan kami. Bergabung dengan Arclin adalah kesempatan yang menarik bagi tim kami, dan kami sangat ingin memajukan bisnis ini," tambah Murray.

Tentang Arclin

Arclin adalah perusahaan terkemuka di bidang ilmu material dan produsen sektor teknologi polimer, produk rekayasa, dan bahan khusus untuk konstruksi, pertanian, infrastruktur transportasi, perlindungan dari cuaca dan kebakaran, farmasi, nutrisi, elektronik, desain, dan berbagai industri lainnya. Berkantor pusat di Alpharetta, Georgia, Arclin memiliki kantor dan pabrik di A.S., Kanada, Inggris, dan memproduksi untuk pelanggan di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.arclin.com.

Tentang Willamette Valley Company

Didirikan pada tahun 1952, Willamette Valley Company adalah penyedia solusi rekayasa dengan spesialisasi beragam sistem kimia dan penggunaannya. WVCO adalah perusahaan multi nasional yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk dan layanan khusus di seluruh dunia. Meskipun berakar pada industri produk kayu, keahlian dan solusi mereka mencakup solusi perbaikan bantalan rel kereta api yang inovatif, sistem perbaikan beton, penambalan, pengisi, perekat, robotika, teknik, dan banyak lagi di berbagai industri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://wilvaco.com

