아클린, 윌라멧 밸리 컴퍼니 전략적 인수로 사업 영역 확대

WVCO 인수는 우수한 성능의 폴리머와 제형이 고객 성과에 중요한 역할을 하는 엔지니어링 수리 시스템과 특수 접착제 및 인프라 솔루션 분야로 아클린의 재료 과학 역량을 확장하는 데 핵심적 단계에 해당한다. 이번 인수로 8개 제조 시설과 약 500명의 신규 팀원이 기존 1200명 규모인 아클린 팀에 합류하게 된다.

마크 글래스페이(Mark Glaspey) 아클린 사장은 "이번 인수는 명확한 운영 효율성을 낼 수 있는 고도로 전략적인 조치"라며 "양사의 역량을 통합해 고객에게 더 폭넓은 솔루션 포트폴리오를 제공함과 동시에 지리적으로 사업 범위를 확장하고 새로운 성장 기회를 창출할 것"이라고 기대감을 드러냈다.

존 머레이(John Murray) WVCO 사장 겸 CEO는 "윌라멧 밸리 컴퍼니를 아클린에 매각하기로 한 결정은 우리 사업의 자연스러운 진화를 의미한다"면서 이렇게 덧붙였다. "아클린이 자랑하는 세계적 수준의 운영 체계는 우리의 제품 혁신을 가속화하고, 지속 가능한 성장을 이끌어줄 것이다. 아클린과 WVCO의 심층적인 기술 전문성, 폭넓은 지식 기반, 신속한 자원 투입 능력 통합은 우리가 추진하는 성장 전략 추진에 핵심적 역할을 할 것이다. 아클린에 합류하게 된 것은 우리 팀에게 흥미로운 기회이다. 우리는 사업을 한 단계 더 도약시키는 데 적극 나설 것이다."

아클린 소개

아클린은 건설, 농업, 교통 인프라, 기상•화재 보호, 제약, 영양, 전자, 디자인 등 다양한 산업에서 쓰이는 폴리머 기술, 엔지니어링 제품, 특수 소재 분야의 선도적인 소재 과학 기업이자 제조업체다. 조지아주 알파레타에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다, 영국 전역에 사무실과 제조 시설을 보유하고 전 세계 고객을 대상으로 제품을 생산한다. www.arclin.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

윌라멧 밸리 컴퍼니 소개

1952년 설립된 윌라멧 밸리 컴퍼니(WVCO)는 다양한 화학 •응용 시스템 분야를 전문으로 하는 엔지니어링 솔루션 제공업체로, 전 세계적으로 다양한 맞춤형 제품과 서비스를 제조•유통하는 다국적 기업이다. 목재 제품 산업에서 출발했지만 현재는 혁신적인 철도 침목 수리 솔루션, 콘크리트 보수 시스템, 패칭, 충전제, 접착제, 로봇공학, 엔지니어링 등 수십 개 산업 분야 전반에서 전문성과 솔루션을 보유하고 있다. https://wilvaco.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

