Blokees exibe na CCXP25 no Brasil: Estreia Mundial do Novo Produto de Saint Seiya

De 4 a 7 de dezembro, a marca de brinquedos de personagens montáveis Blokees fez sua estreia na Comic Con Experience (CCXP) do Brasil. A Blokees exibiu suas duas principais categorias "Blokees Model Kits" e "BLOKEES WHEELS", com quase 60 produtos baseados em mais de 10 propriedades intelectuais de renome mundial, incluindo Transformers, Jurassic World, Saint Seiya, EVANGELION.

Na CCXP, o Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① foi oficialmente anunciado para uma estreia mundial, atendendo à expectativa do mercado brasileiro. Este novo conjunto incluiu 9 personagens com expressões ricas e armaduras de ouro detalhadas. Ele recriou vividamente a obra original clássica, despertando o reconhecimento dos fãs e o entusiasmo pela coleção de todos os doze Cavaleiros de Ouro.

Saint Seiya foi comercializado pela Blokees através das séries HERO 10 e Champion em 2024. Na CCXP, três modelos cinzas, três modelos pintados e dois modelos já lançados da série Saint Seiya Champion da Blokees foram oficialmente revelados pela primeira vez. Aproveitando seus fortes recursos de P&D e mais de 500 patentes, a Blokees lançou 3 séries para HERO 10 e quase dez personagens para a série Champion, fornecendo continuamente aos fãs de Saint Seiya produtos diversos e a experiência de montagem.

Além disso, propriedades intelectuais de renome mundial, como Transformers, também ostentavam uma grande e sólida base de fãs no Brasil. Na CCXP, quase 10 novos produtos da Blokees fizeram suas estreias, incluindo Transformers HERO 5 para consumidores de 6 a 16 anos e a série Legend para consumidores com mais de 16 anos.

Na CCXP, a Blokees também exibiu trabalhos globais notáveis do THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON, que foi a primeira aparição offline dos trabalhos BFC desta temporada, atraindo a atenção do público. Desde a 2025 FEARLESS SEASON, o concurso BFC se expandiu oficialmente da China para o mundo e recebeu centenas de trabalhos enviados por entusiastas de vários países, incluindo EUA, Reino Unido, Singapura, Indonésia, Malásia etc., indicando a influência global da cultura BFC.

No futuro, a Blokees continuará a alavancar sua forte inovação e recursos de P&D, proporcionando a alegria da montagem.

