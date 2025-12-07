Blokees、ブラジルのCCXP25に出展：新作「聖闘士星矢」製品の世界初公開

上海、2025年12月8日 /PRNewswire/ -- 12月4日から7日まで、Assembly Character ToysブランドのBlokeesは、ブラジルで開催されたコミックコン・エクスペリエンス（CCXP）に初出展しました。Blokeesは、世界的に著名な「トランスフォーマー」、「ジュラシック・ワールド」、「聖闘士星矢」、「新世紀エヴァンゲリオン」など10を超えるIPを基にした、約60製品を展開する2つの主要カテゴリー「Blokees Model Kits」と「BLOKEES WHEELS」を出展しました。

CCXPでは、ブラジル市場の期待に応える形で、世界初公開となる「Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①」が正式に発表されました。この新製品セットには、多彩な表情と精巧なゴールドクロスを備えた9体のキャラクターが含まれています。本作は原作の名場面を鮮やかに再現し、12人の黄金聖闘士をすべて集めたいというファンの共感とコレクション意欲を大いに掻き立てました。

なお、聖闘士星矢は2024年にBlokeesよりHERO 10シリーズおよびChampionシリーズとして商品化されています。CCXPでは、BlokeesのSaint Seiya Championシリーズより、3体のグレーモデル、3体の彩色モデル、そして2体の既発売モデルが正式に初公開されました。Blokeesは強力な研究開発力と500件を超える特許を活用し、HERO 10シリーズでは3つのシリーズ展開を、Championシリーズでは約10体のキャラクター展開を実現し、聖闘士星矢ファンに多彩な製品と組み立て体験を継続的に提供しています。

さらに、トランスフォーマーをはじめとする世界的に著名なIPは、ブラジルでも大規模かつ堅固なファン基盤を有しています。CCXPでは、6歳から16歳向けのTransformers HERO 5、16歳以上向けのLegendシリーズなど、Blokeesの新製品が約10アイテム初披露されました。

CCXPでは、Blokeesは「第3回BFCクリエーションコンテスト2025 フィアレス・シーズン（THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON）」の優秀なグローバル作品も展示し、今シーズンのBFC作品としては初のオフライン出展となり、来場者の注目を集めました。2025年フィアレス・シーズンより、BFCコンテストは正式に中国から世界へと拡大し、米国、英国、シンガポール、インドネシア、マレーシアなど各国の愛好家から数百点に及ぶ作品が応募されており、BFCカルチャーのグローバルな影響力を示しています。

今後もBlokeesは、強力なイノベーションと研究開発力を活かし、組み立ての楽しさを提供し続けていきます。

