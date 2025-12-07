布魯可參展巴西CCXP25：全球首發《聖鬥士星矢》新品

《聖鬥士星矢》系列產品於2024年通過HERO 10和Champion系列由布魯可商業化。此次CCXP上，布魯可《聖鬥士星矢》Champion系列的三款灰模、三款塗裝完成品及兩款已發售模型首次正式公開亮相。憑借強大的研發實力和超過500項專利，布魯可已為HERO 10系列推出3個套裝，為Champion系列推出近十款角色，持續為《聖鬥士星矢》粉絲提供多樣化的產品與拼裝體驗。

此外，《變形金剛》等全球知名IP在巴西也擁有龐大且穩固的粉絲基礎。在CCXP展會上，布魯可近10款新品首次亮相，其中包括面向6至16歲消費者的變形金剛HERO 5系列和面向16歲以上消費者的Legend系列。

在CCXP展會上，布魯可還展出了「2025無畏賽季第三屆BFC創作大賽」(THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON)的全球優秀作品，這是該賽季BFC作品首次線下展出，吸引了觀眾的目光。自「2025無畏賽季」起，BFC大賽正式從中國走向世界，已收到來自美國、英國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞等國愛好者提交的數百件作品，彰顯了BFC文化的全球影響力。

未來，布魯可將繼續發揮其強大的創新與研發能力，傳遞拼裝的樂趣。

SOURCE 上海布魯可積木科技有限公司