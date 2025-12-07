布魯可參展巴西CCXP25：全球首發《聖鬥士星矢》新品

新聞提供者上海布魯可積木科技有限公司
上海2025年12月7日 /美通社/ -- 12月4日至7日，組裝玩偶品牌布魯可(Blokees)首次亮相巴西聖保羅動漫展（Brazil Comic Con Experience，簡稱「CCXP」）。布魯可展出了其兩大產品線「布魯可拼裝模型」(Blokees Model Kits)與「布魯可輪式系列」(BLOKEES WHEELS)，展品近60款，全部是基於《變形金剛》(Transformers)、《侏羅紀世界》(Jurassic World)、《聖鬥士星矢》(Saint Seiya)、《新世紀福音戰士》(EVANGELION)等十餘個世界知名IP的產品。
在CCXP上，《聖鬥士星矢GALAXY VERSION 03黃金十二宮１》正式公佈並全球首發，回應了巴西市場的期待。這套新品包含9位角色，表情豐富，黃金聖衣細節精緻，生動再現了經典原作，激發了粉絲的共鳴與集齊十二位黃金聖鬥士的熱情。
《聖鬥士星矢》系列產品於2024年通過HERO 10和Champion系列由布魯可商業化。此次CCXP上，布魯可《聖鬥士星矢》Champion系列的三款灰模、三款塗裝完成品及兩款已發售模型首次正式公開亮相。憑借強大的研發實力和超過500項專利，布魯可已為HERO 10系列推出3個套裝，為Champion系列推出近十款角色，持續為《聖鬥士星矢》粉絲提供多樣化的產品與拼裝體驗。
此外，《變形金剛》等全球知名IP在巴西也擁有龐大且穩固的粉絲基礎。在CCXP展會上，布魯可近10款新品首次亮相，其中包括面向6至16歲消費者的變形金剛HERO 5系列和面向16歲以上消費者的Legend系列。
在CCXP展會上，布魯可還展出了「2025無畏賽季第三屆BFC創作大賽」(THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON)的全球優秀作品，這是該賽季BFC作品首次線下展出，吸引了觀眾的目光。自「2025無畏賽季」起，BFC大賽正式從中國走向世界，已收到來自美國、英國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞等國愛好者提交的數百件作品，彰顯了BFC文化的全球影響力。
未來，布魯可將繼續發揮其強大的創新與研發能力，傳遞拼裝的樂趣。
