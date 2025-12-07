Blokees participa en la CCXP25 de Brasil: estreno mundial del nuevo producto Saint Seiya

SHANGHÁI, 7 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 4 al 7 de diciembre, la marca de juguetes para armar Blokees hizo su debut en la Comic Con Experience (CCXP) de Brasil. Blokees exhibió sus dos categorías principales, los "kits de modelos Blokees" y "BLOKEES WHEELS", con casi 60 productos basados en más de 10 marcas de propiedad intelectual de renombre mundial, entre las que se incluyen Transformers, Jurassic World, Saint Seiya y EVANGELION.

En la CCXP, se anunció oficialmente el estreno mundial de Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, satisfaciendo así la expectativa del mercado brasileño. Este nuevo set incluye 9 personajes con expresiones muy variadas y armaduras doradas detalladas. También recrea vívidamente la obra original clásica, lo que despertó el reconocimiento de los aficionados y su entusiasmo por coleccionar los doce Caballeros Dorados.

Saint Seiya fue comercializado por Blokees a través de las series HERO 10 y Champion en 2024. En la CCXP, se hizo la primera presentación oficial de tres modelos grises, tres modelos pintados y dos modelos ya lanzados de la serie Saint Seiya Champion de Blokees. Gracias a su gran capacidad de investigación y desarrollo y a sus más de 500 patentes, Blokees ha lanzado tres series para HERO 10 y casi diez personajes para la serie Champion, y sigue ofreciendo a los aficionados de Saint Seiya diversos productos y experiencias para armar.

Además, marcas de propiedad intelectual de renombre mundial como Transformers también cuentan con una amplia y sólida base de seguidores en Brasil. En la CCXP se presentaron casi 10 nuevos productos de Blokees, entre ellos Transformers HERO 5, para un público de entre 6 y 16 años, y la serie Legend, para mayores de 16 años.

En la exhibición, Blokees también presentó trabajos internacionales sobresalientes del 3.ER CONCURSO DE CREACIÓN BFC DE LA TEMPORADA "FEARLESS" 2025, que fue la primera aparición fuera de línea de los trabajos de BFC de esta temporada, lo que atrajo la atención del público. Desde la temporada "FEARLESS" 2025, el concurso BFC se ha expandido de manera oficial desde China al resto del mundo y ha recibido cientos de trabajos enviados por entusiastas de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Indonesia y Malasia, lo que demuestra la influencia mundial de la cultura BFC.

En el futuro, Blokees seguirá aprovechando su gran capacidad de innovación e investigación y desarrollo para ofrecer la alegría de armar figuras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg

FUENTE Blokees