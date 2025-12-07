Blokees auf der CCXP25 in Brasilien: Weltpremiere des neuen Produkts Saint Seiya

SHANGHAI, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 4. bis 7. Dezember gab die Assembly Character Toys-Marke Blokees ihr Debüt auf der Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees präsentierte seine beiden Hauptkategorien „Blokees Model Kits" und „BLOKEES WHEELS" aus, mit fast 60 Produkten, die auf über zehn weltbekannten IPs basieren, darunter Transformers, Jurassic World, Saint Seiya, EVANGELION.

Auf der CCXP wurde die Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① offiziell für eine Weltpremiere angekündigt, die den Erwartungen des brasilianischen Marktes gerecht wird. Dieses neue Set enthält neun ausdrucksstarke Charaktere und detaillreiche Golden Cloths. Es bildet das klassische Originalwerk detailgetreu nach und weckt bei den Fans Begeisterung und Sammelleidenschaft für alle zwölf Golden Saints.

Saint Seiya wurde von Blokees durch HERO 10 und die Champion-Serie im Jahr 2024 vermarktet. Auf der CCXP wurden drei graue Modelle, drei bemalte Modelle und zwei bereits veröffentlichte Modelle aus der Saint Seiya Champion-Serie von Blokees erstmals offiziell vorgestellt. Dank seiner starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und mehr als 500 Patenten hat Blokees drei Serien für HERO 10 und fast zehn Charaktere für die Champion-Serie herausgebracht und bietet den Fans von Saint Seiya kontinuierlich neue Produkte und Erlebnisse beim Zusammenbau.

Darüber hinaus verfügten weltweit bekannte IPs wie Transformers auch in Brasilien über eine große und loyale Fangemeinde. Auf der CCXP wurden fast zehn neue Produkte von Blokees vorgestellt, darunter Transformers HERO 5 für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren und die Legend-Serie für Jugendliche ab 16 Jahren.

Auf der CCXP zeigte Blokees auch herausragende Arbeiten aus dem 3. BFC-Kreativwettbewerb FEARLESS SEASON 2025, die auf großes Publikumsinteresse stießen. Hierbei handelte es sich um die erste physische Präsentation von BFC-Arbeiten dieser Saison. Seit FEARLESS SEASON 2025 hat sich der BFC-Wettbewerb offiziell von China auf die ganze Welt ausgeweitet und Hunderte von Beiträgen von Enthusiasten aus verschiedenen Ländern wie den USA, Großbritannien, Singapur, Indonesien, Malaysia usw. erhalten, was den globalen Einfluss der BFC-Kultur verdeutlicht.

Blokees wird auch in Zukunft seine starken Innovations-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nutzen, um die Freude am Zusammenbauen zu fördern.

