Blokees vystavuje na veletrhu CCXP25 v Brazílii: Světová premiéra nového produktu Saint Seiya

Dec 07, 2025

ŠANGHAJ, 7. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Od 4. do 7. prosince se značka Assembly Character Toys společnosti Blokees poprvé představila na veletrhu Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees vystavovala své dvě hlavní kategorie „stavebnice modelů Blokees" a „KOLA BLOKEES" s téměř 60 produkty založenými na více než deseti světově proslulých postavách a příbězích, včetně Transformers, Jurassic World, Saint Seiya, EVANGELION.

image_5032250_49103025

Na veletrhu CCXP byla oficiálně oznámena světová premiéra Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, která splnila očekávání brazilského trhu. Tato nová sada obsahovala devět postav s živými výrazy a detailně vyvedenými zlatými oděvy. Živě tak ztvárnila klasické originální dílo a vyvolala u fanoušků uznání a nadšení pro sbírání všech dvanácti zlatých svatých.

Saint Seiya byl uveden na trh společností Blokees prostřednictvím sérií HERO 10 a Champion v roce 2024. Na veletrhu CCXP byly poprvé oficiálně představeny tři šedé modely, tři lakované modely a dva již vydané modely ze série Saint Seiya Champion od společnosti Blokees. Blokees využila svých mohutných schopností v oblasti výzkumu a vývoje a více než 500 patentů a vydala tři série pro HERO 10 a téměř deset postav pro sérii Champion, čímž fanouškům Saint Seiya neustále poskytuje rozmanité produkty a zážitky ze sestavování.

Kromě toho se i celosvětově známé postavy a příběhy, jako například Transformers, mohly pochlubit velkou a pevnou fanouškovskou základnou v Brazílii. Na veletrhu CCXP bylo představeno téměř deset nových produktů od společnosti Blokees, včetně Transformers HERO 5 pro spotřebitele ve věku 6 až 16 let a série Legenda pro spotřebitele starší 16 let.

Na CCXP Blokees také vystavovala vynikající globální díla z TŘETÍ SOUTĚŽE TVŮRCŮ BLOKOVÝCH FIGUREK (BFC) NEBOJÁCNÉ OBDOBÍ, což bylo první offline představení děl BFC této sezóny, které přilákalo pozornost publika. Od NEBOJÁCNÉHO OBDOBÍ roku 2025 se soutěž BFC oficiálně rozšířila z Číny do celého světa a obdržela stovky děl od nadšenců z různých zemí, včetně USA, Velké Británie, Singapuru, Indonésie, Malajsie atd., což svědčí o globálním vlivu kultury BFC.

V budoucnu bude společnost Blokees i nadále využívat své silné inovativní a výzkumné a vývojové schopnosti a přinášet radost ze sestavování.

